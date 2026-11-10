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Ex ma władzę rodzicielską, a dziećmi zajmujesz się sama. Czy rozliczysz PIT jako samotny rodzic?

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10 listopada 2026, 07:42
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
pieniądze samotny rodzic PIT ulga
pieniądze samotny rodzic PIT ulga
Shutterstock

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Po rozwodzie sąd zostawił władzę rodzicielską obojgu rodzicom, ale na co dzień dziećmi zajmuje się tylko matka. Ojciec płaci alimenty i widuje je sporadycznie. Czy matka może rozliczyć PIT jako osoba samotnie wychowująca dzieci? Odpowiedź przynosi interpretacja dyrektora KIS z 3 listopada 2026 r.

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Władza rodzicielska u obojga, dzieci u matki

Wniosek o interpretację złożyła rozwódka, matka dwojga małoletnich dzieci, która pracuje na etacie i rozlicza się według skali podatkowej. Dzieci nie mają dochodów. Sąd pozostawił władzę rodzicielską obojgu rodzicom, a miejsce zamieszkania dzieci ustalił przy matce. Nie orzekł o kontaktach ojca ani o opiece naprzemiennej.

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Ojciec płaci alimenty, ale w codziennym wychowaniu nie uczestniczy. Z synem widuje się raz lub dwa razy w miesiącu na dobę lub dwie, z córką średnio raz na dwa miesiące na około dwie godziny. Szkołą, lekarzami, terapią, zajęciami dodatkowymi i wakacjami zajmuje się wyłącznie matka. Zapytała, czy może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci za 2024 i 2025 r. oraz za kolejne lata.

Liczy się, kto naprawdę wychowuje

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z 3 listopada 2026 r. (sygn. 0113-KDWPT.4011.619.2026.3.DS) uznał jej stanowisko za prawidłowe.

Organ przypomniał, że art. 6 ust. 4c ustawy o PIT stawia dwa warunki: odpowiedni stan cywilny (np. rozwódka) i faktyczne samotne wychowywanie dzieci w roku podatkowym. Sam rozwód nie wystarcza. Wychowywanie to stała troska o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka, a samotne wychowywanie – takie, które odbywa się bez faktycznego udziału drugiego rodzica.

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Gdy żadne z rodziców nie zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, preferencja przysługuje temu, kto dziecko faktycznie wychowuje. Dyrektor KIS podkreślił: „Nie jest przy tym konieczne, aby drugi z rodziców był całkowicie wyeliminowany z opieki i wychowania dziecka”. Kontakty dziecka z drugim rodzicem nie odbierają więc prawa do preferencji. W tej sprawie nie zachodziły też wyłączenia z art. 6 ust. 4f i 8 ustawy o PIT.

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Matka może zatem rozliczyć się preferencyjnie za 2024 i 2025 r., a także za kolejne lata, o ile nie zmieni się opisany stan faktyczny ani przepisy.

Gdzie kończą się kontakty, a zaczyna współwychowanie

Wspólna władza rodzicielska, alimenty i odwiedziny nie oznaczają jeszcze, że dzieci wychowuje dwoje rodziców. Nie każda przewaga zaangażowania jednego z nich wystarczy jednak do preferencji. Ministerstwo Finansów wyjaśniało, że rodzice nie wychowują dziecka wspólnie, gdy okresy wykonywania czynności wychowawczych przez jednego z nich są nieporównywalnie dłuższe niż przez drugiego. Samotnie wychowującym jest wtedy ten, kto w większym stopniu uczestniczy w wychowaniu (odpowiedź wiceministra finansów z 4 lipca 2024 r. na interpelację nr 3569).

Warunek dotyczy przy tym wszystkich dzieci. Preferencja nie przysługuje, gdy rodzic wychowuje wspólnie z drugim rodzicem choćby jedno dziecko (art. 6 ust. 4f ustawy o PIT).

Opieka naprzemienna to inna historia

Art. 6 ust. 4f wprost wyłącza preferencję, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obojgu rodzicom ustalono świadczenie wychowawcze (art. 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Chodzi o opiekę orzeczoną przez sąd i sprawowaną w porównywalnych, powtarzających się okresach, przy której 800 plus dzieli się po połowie. Gdy opieka jest naprzemienna, ale świadczenia nie podzielono, sprawa jest sporna, a interpretacje bywają rozbieżne. Pismem z 26 maja 2026 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się w tej sprawie do Ministerstwa Finansów i Gospodarki.

Ważne

Z preferencji za dany rok może skorzystać tylko jedno z rodziców. Art. 6 ust. 4c mówi o dochodach „jednego rodzica”.

Ile można zyskać

Podatek oblicza się od połowy dochodów, a wynik mnoży przez dwa (art. 6 ust. 4d ustawy o PIT). Rodzic dwukrotnie korzysta więc z kwoty zmniejszającej podatek, a próg 32 proc. przesuwa się dla niego ze 120 000 zł do 240 000 zł. Ulgę na dzieci można odliczyć niezależnie od tego sposobu rozliczenia.

Przykład

Kwoty w tabeli to podstawa obliczenia podatku (dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenia społeczne), a nie wynagrodzenie brutto. Obliczenia dla dochodów z 2026 r. (zeznanie składane w 2027 r.), bez ulgi na dzieci i innych odliczeń. Skala podatkowa jest taka sama jak w 2024 i 2025 r., więc wyniki są aktualne także przy korektach za te lata:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek przy rozliczeniu indywidualnym

Podatek przy rozliczeniu jako samotny rodzic

Oszczędność

80 000 zł

6000 zł

2400 zł

3600 zł

150 000 zł

20 400 zł

10 800 zł

9600 zł

Przy podstawie od 240 000 zł oszczędność osiąga maksimum i wynosi 27 600 zł rocznie.

Jak odzyskać podatek za poprzednie lata

Kto rozliczył się indywidualnie, choć spełniał warunki, może złożyć korektę zeznania i wybrać w niej preferencyjny sposób rozliczenia. Upływ 30 kwietnia nie jest przeszkodą. Korekta jest możliwa, dopóki zobowiązanie się nie przedawni, czyli co do zasady przez pięć lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Od 1 października 2026 r. nie trzeba dołączać wniosku o stwierdzenie nadpłaty, ale przy nadpłacie wyższej niż 10 000 zł do korekty trzeba dołączyć pisemne uzasadnienie (art. 81 § 2b Ordynacji podatkowej).

Kiedy ta interpretacja nie pomoże

Interpretacja chroni tylko wnioskodawczynię i tylko w granicach opisanego stanu faktycznego. Inni rodzice powinni liczyć się z ryzykiem, gdy:

  • drugi rodzic regularnie i w dużym wymiarze zajmuje się dzieckiem albo współdecyduje o jego sprawach,
  • sąd orzekł opiekę naprzemienną, a 800 plus ustalono obojgu rodzicom po połowie,
  • rodzic mieszka z drugim rodzicem dziecka we wspólnym gospodarstwie,
  • rodzic lub dziecko płaci podatek liniowy albo ryczałt (z wyjątkiem ryczałtu od najmu prywatnego).

W razie sporu z urzędem liczyć się będą dowody, np. korespondencja ze szkołą, dokumentacja wizyt lekarskich czy rachunki za zajęcia dodatkowe.

Podstawa prawna
  • art. 6 ust. 4c, 4d, 4f i 8 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.),
  • art. 5 ust. 2a ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2026 r. poz. 508 ze zm.),

Powołana interpretacja

• interpretacja dyrektora KIS z 3 listopada 2026 r., sygn. 0113-KDWPT.4011.619.2026.3.DS.

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Źródło: INFOR
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