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Nie chcesz stracić 800 plus, sprawdź czy nie musisz pilnie złożyć ponownie wniosku. Komu ZUS przestanie nagle wypłacać pieniądze na dzieci

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12 listopada 2026, 18:03
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Kiedy trzeba złożyć ponownie wniosek o 800 plus, by ZUS nie przestał wypłacać pieniędzy
Kiedy trzeba złożyć ponownie wniosek o 800 plus, by ZUS nie przestał wypłacać pieniędzy
Studio Romantic
Shutterstock

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Tego nie wie wielu rodziców pobierających z ZUS zasiłek na dzieci w ramach programu Rodzina 800 plus. Faktem jest, że aby otrzymywać regularnie pieniądze w kolejnym okresie zasiłkowym wystarczy raz złożyć wniosek o 800 plus przed jego rozpoczęciem. Ale nie zawsze to wystarczy – czasami trzeba taki wniosek złożyć ponownie, już w trakcie trwania tego okresu zasiłkowego.

Najczęściej popełnianym przez rodziców błędem, który powoduje, że przestają oni otrzymywać co miesiąc 800 zł na każde dziecko jest zmiana konta bankowego. By ZUS mógł bez problemu przekazywać zasiłek, rodzice muszą mieć aktywne konto bankowe. Gdy dojdzie do jego zmiany, nie wystarczy sama informacja do ZUS o tym fakcie – trzeba ponownie złożyć wniosek.
Na dodatek jak najszybciej bo ZUS ma formalnie miesiąc na jego rozpatrzenie.

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Drugi wniosek o 800 plus: kto musi złożyć i kiedy

Przypomina o tym ZUS w specjalnym komunikacie: Zmieniasz konto bankowe? Pamiętaj o nowym wniosku o 800+.
Osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze 800+ i planują zmianę rachunku bankowego, powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek.
ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie, dlatego nie warto odkładać załatwienia tej formalności na ostatnią chwilę.

W nowym wniosku o świadczenie wychowawcze należy podać wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer rachunku bankowego.
Po rozpatrzeniu wniosku ZUS automatycznie zmieni sposób wypłaty świadczenia. Informacja o zmianie konta będzie dostępna na portalu eZUS.

Pieniądze z 800 plus – ZUS przekazuje rodzicom wyłącznie w formie bezgotówkowej

Świadczenie 800+ ZUS wypłaca w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy w Polsce. Osoby, które mieszkają w państwie członkowskim UE/EFTA, mogą otrzymywać świadczenie na rachunek prowadzony w tym państwie.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem eZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

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Świadczenie wychowawcze 800 plus: jak długo ZUS wypłaca pieniądze rodzicom

Świadczenie wychowawcze wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Mogą je otrzymać przede wszystkim matka lub ojciec, jeśli dziecko wspólnie z nimi mieszka i pozostaje na ich utrzymaniu.
Prawo do świadczenia mają również m.in. opiekunowie faktyczni i prawni, rodzice zastępczy oraz osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka.
Jeśli rodzice sprawują opiekę naprzemienną zgodnie z orzeczeniem sądu, w porównywalnych i powtarzających się okresach, każde z nich może pobierać połowę przysługującej kwoty świadczenia.

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Świadczenie wychowawcze z ZUS w ramach programu Rodzina 800+: kiedy złożyć wniosek o 800 plus

800 plus przysługuje na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2027 r.
Wnioski na ten okres można było składać od 1 lutego. Przesłanie formularza do końca czerwca zapewniało wypłatę świadczenia od 1 czerwca. Po tym terminie 800+ przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Inne terminy obowiązują rodziców nowo narodzonych dzieci. Jeśli złożą oni wniosek o 800+ w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia jego narodzin.
Po upływie tego okresu ZUS przyzna 800+ od miesiąca złożenia wniosku. Trzymiesięczny termin obowiązuje także w przypadku objęcia dziecka opieką lub jego przysposobienia.
Jeśli wniosek zostanie złożony w tym czasie, świadczenie będzie przysługiwało od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia.

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Źródło: INFOR
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