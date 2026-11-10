REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Ważne: nie chcesz stracić 800 plus, musisz jak najszybciej złożyć nowy wniosek. Komu ZUS przestanie nagle wypłacać pieniądze na dzieci

Ważne: nie chcesz stracić 800 plus, musisz jak najszybciej złożyć nowy wniosek. Komu ZUS przestanie nagle wypłacać pieniądze na dzieci

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 listopada 2026, 18:45
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Kiedy trzeba złożyć ponownie wniosek o 800 plus, by ZUS nie przestał wypłacać pieniędzy
Kiedy trzeba złożyć ponownie wniosek o 800 plus, by ZUS nie przestał wypłacać pieniędzy
Studio Romantic
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tego nie wie wielu rodziców pobierających z ZUS zasiłek na dzieci w ramach programu Rodzina 800 plus. Faktem jest, że aby otrzymywać regularnie pieniądze w kolejnym okresie zasiłkowym wystarczy raz złożyć wniosek o 800 plus przed jego rozpoczęciem. Ale nie zawsze to wystarczy – czasami trzeba taki wniosek złożyć ponownie, już w trakcie trwania tego okresu zasiłkowego.

Najczęściej popełnianym przez rodziców błędem, który powoduje, że przestają oni otrzymywać co miesiąc 800 zł na każde dziecko jest zmiana konta bankowego. By ZUS mógł bez problemu przekazywać zasiłek, rodzice muszą mieć aktywne konto bankowe. Gdy dojdzie do jego zmiany, nie wystarczy sama informacja do ZUS o tym fakcie – trzeba ponownie złożyć wniosek.
Na dodatek jak najszybciej bo ZUS ma formalnie miesiąc na jego rozpatrzenie.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy trzeba złożyć ponownie, nowy wniosek o 800 plus

Przypomina o tym ZUS w specjalnym komunikacie: Zmieniasz konto bankowe? Pamiętaj o nowym wniosku o 800+.
Osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze 800+ i planują zmianę rachunku bankowego, powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek.
ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie, dlatego nie warto odkładać załatwienia tej formalności na ostatnią chwilę.

W nowym wniosku o świadczenie wychowawcze należy podać wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer rachunku bankowego.
Po rozpatrzeniu wniosku ZUS automatycznie zmieni sposób wypłaty świadczenia. Informacja o zmianie konta będzie dostępna na portalu eZUS.

Pieniądze z 800 plus – ZUS przekazuje rodzicom wyłącznie w formie bezgotówkowej

Świadczenie 800+ ZUS wypłaca w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy w Polsce. Osoby, które mieszkają w państwie członkowskim UE/EFTA, mogą otrzymywać świadczenie na rachunek prowadzony w tym państwie.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem eZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

REKLAMA

Świadczenie wychowawcze 800 plus: jak długo ZUS wypłaca pieniądze rodzicom

Świadczenie wychowawcze wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Mogą je otrzymać przede wszystkim matka lub ojciec, jeśli dziecko wspólnie z nimi mieszka i pozostaje na ich utrzymaniu.
Prawo do świadczenia mają również m.in. opiekunowie faktyczni i prawni, rodzice zastępczy oraz osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka.
Jeśli rodzice sprawują opiekę naprzemienną zgodnie z orzeczeniem sądu, w porównywalnych i powtarzających się okresach, każde z nich może pobierać połowę przysługującej kwoty świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie wychowawcze z ZUS w ramach programu Rodzina 800+: kiedy złożyć wniosek o 800 plus

800 plus przysługuje na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2027 r.
Wnioski na ten okres można było składać od 1 lutego. Przesłanie formularza do końca czerwca zapewniało wypłatę świadczenia od 1 czerwca. Po tym terminie 800+ przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Inne terminy obowiązują rodziców nowo narodzonych dzieci. Jeśli złożą oni wniosek o 800+ w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia jego narodzin.
Po upływie tego okresu ZUS przyzna 800+ od miesiąca złożenia wniosku. Trzymiesięczny termin obowiązuje także w przypadku objęcia dziecka opieką lub jego przysposobienia.
Jeśli wniosek zostanie złożony w tym czasie, świadczenie będzie przysługiwało od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ważne: nie chcesz stracić 800 plus, musisz jak najszybciej złożyć nowy wniosek. Komu ZUS przestanie nagle wypłacać pieniądze na dzieci
10 lis 2026

Tego nie wie wielu rodziców pobierających z ZUS zasiłek na dzieci w ramach programu Rodzina 800 plus. Faktem jest, że aby otrzymywać regularnie pieniądze w kolejnym okresie zasiłkowym wystarczy raz złożyć wniosek o 800 plus przed jego rozpoczęciem. Ale nie zawsze to wystarczy – czasami trzeba taki wniosek złożyć ponownie, już w trakcie trwania tego okresu zasiłkowego.
Sondaż IBRiS ws. Trybunału Konstytucyjnego. Polacy nie wierzą w „konstytucyjny reset”. Zaskakująca diagnoza
10 lis 2026

Najnowszy sondaż IBRiS dla PAP pokazuje, że ponad trzy czwarte Polaków nie wierzy w kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, a większość traktuje ten konflikt wyłącznie jako walkę o wpływy. Politolog dr hab. Olgierd Annusewicz ocenia, że spór nie zmieni preferencji wyborczych, ale wskazuje dwie osoby na szczytach władzy, które politycznie na nim korzystają.
Prawo nie wymaga bohaterstwa, wymaga przyzwoitości. Obowiązki świadków i osób trzecich w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w przestrzeni publicznej
10 lis 2026

W sobotnie popołudnie na krakowskim Rynku Głównym były setki ludzi: turyści, mieszkańcy, dorożkarze, sprzedawcy. W ciągu kilku minut stały się świadkami zamachu, w którym zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Jedni uciekali, inni pomagali rannym, jeszcze inni nagrywali telefonem. Później w sieci zaczęły krążyć filmy, zdjęcia i niesprawdzone doniesienia, m.in. o drugim napastniku, któremu policja szybko zaprzeczyła. Nikt nie wie, jak zachowałby się w takiej sytuacji, dopóki się w niej nie znajdzie. Warto jednak wiedzieć, czego wymaga od nas prawo, a czego nie. Polskie przepisy nie każą nikomu być bohaterem. Nakładają jednak konkretne obowiązki na każdego, kto jest świadkiem zagrożenia życia lub zdrowia innych, a jednocześnie chronią tych, którzy zdecydują się pomóc.
Zamach w Krakowie: kompensata od państwa do 60 tys. zł za śmierć bliskiej osoby tylko na wniosek. Zmarł sprawca ale śledztwo nadal się toczy
10 lis 2026

W poniedziałek 9 listopada w krakowskim szpitalu zmarł 24-letni mężczyzna, który dwa dni wcześniej strzelał do przechodniów na Rynku Głównym. Zginęło wtedy sześć osób, a szesnaście zostało rannych. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego rodziców i siostry. Postrzelony podczas zatrzymania napastnik przeszedł kilka operacji i do końca nie odzyskał przytomności. Nie zdążył usłyszeć zarzutów ani złożyć wyjaśnień. Nie stanie też przed sądem. Dla rodzin ofiar to szczególnie bolesne, bo oznacza, że nigdy nie usłyszą wyroku. Naturalnie pojawia się więc pytanie, czy śmierć sprawcy kończy sprawę. Odpowiedź brzmi: kończy jedną jej część, ale nie całe śledztwo. Adwokat Karolina Pilawska wyjaśnia dlaczego tak jest.

REKLAMA

Czy „automatyczne zaczytanie” faktury ustrukturyzowanej do ksiąg może być czynem zabronionym? Problem z fakturami „zerującymi”
10 lis 2026

Ponoć największą zaletą KSeF-u jest „automatyczne zaczytywanie” do ksiąg, w tym zwłaszcza ewidencji zakupu, otrzymywanych wirtualnie faktur ustrukturyzowanych: nie musimy tego robić – wyręcza nas oprogramowanie. Biorąc jednak pod uwagę, że możemy na co dzień otrzymywać w ten sposób faktury fałszywe albo zwyczajnie błędne, względnie wystawione po raz drugi (lub trzeci, również czwarty i piąty), rodzi się pytanie o skutki prawne owego „zaczytywania”.
Premier Donald Tusk ogłasza: „Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę”. Zapowiada pierwszą od lat publikację
10 lis 2026

Premier Donald Tusk przekazał we wtorek przed posiedzeniem rządu przełomowe informacje w sprawie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia opublikuje w dzienniku urzędowym uchwałę dotyczącą zmiany regulaminu TK, nazywając ten moment początkiem nowej ery w polskim systemie prawnym.
Dofinansowania z PFRON. Od 1 grudnia 2026 r. wyższe kwoty
10 lis 2026

Wysokość dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do turnusów rehabilitacyjnych i przedmiotów ortopedycznych zmienia się co kwartał. W związku z wyższą kwotą średniego wynagrodzenia za pracę, wzrosną również stawki dopłat. Jakie kryteria trzeba spełnić? Dlaczego turnusy rehabilitacyjne są ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami?
Ostry zjazd cen samochodów w Polsce w 2026 r. Będzie jeszcze taniej? Chińska konkurencja działa cuda, eksperci mówią o "rynku kupującego"
10 lis 2026

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w sierpniu 2026 r. średnie ceny pojazdów (chodzi tu głównie o samochody osobowe - nowe i używane) w Polsce były niższe o 7,6% niż rok wcześniej. To największy spadek tego wskaźnika od ponad 16 lat. Pojazdy tanieją od początku 2024 roku, co zbiegło się w czasie z rozpoczęciem ekspansji chińskich marek w Polsce. Średnie ceny transakcyjne nowych aut były w trzecim kwartale 2026 r. o 4,3% niższe niż przed rokiem – wynika z danych Superauto.pl. Czy chińska konkurencja na rynku może spowodować jeszcze większy spadek cen samochodów w Polsce? A może już taniej nie będzie?

REKLAMA

Nieruchomość to nie tylko cena i metraż. Prawdziwa praca agenta zaczyna się tam, gdzie kończy się ogłoszenie
10 lis 2026

Rynek nieruchomości coraz wyraźniej pokazuje, że skuteczna sprzedaż nie polega wyłącznie na przygotowaniu atrakcyjnych zdjęć, ustaleniu ceny i opublikowaniu oferty w internecie. Za pozornie prostą transakcją często kryje się skomplikowany proces prawny, negocjacyjny i organizacyjny. Właśnie w tym miejscu zaczyna się prawdziwa rola profesjonalnego pośrednika.
Praca w dni wolne od pracy. Jaka rekompensata za pracę w niedziele i święta?
10 lis 2026

Niedziele i święta powinny być dniami wolnymi od pracy. Jednak w niektórych przypadkach praca w dni wolne jest dopuszczalna. W takiej sytuacji pracownikom pracującym w niedziele lub święta przysługuje odpowiednia rekompensata.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA