Dziś tylko szybkie zakupy. Jakie sklepy są czynne 11.11.2026 roku w Święto Niepodległości

Dziś święto więc pracę sklepów reguluje nie ustawa o zakazie handlu w niedzielę, ale kodeks pracy i inne przepisy. To one sprawiają, że dzień dzisiejszy jest wolny od pracy – także dla handlowców. Nie oznacza to jednak, że wszystkie sklepy muszą być zamknięte.

Najłatwiej zrobimy zakupy – i to nawet duże w razie potrzeby – w sklepach sieci Żabka. Choć podobne do dyskontowych sieci typu Lidl czy Biedronka, działają jednak na innych zasadach – formalnie każdy sklep jest prywatną własnością, a właściciel to nie pracownik. Nie ogranicza go więc kodeks pracy w takim zakresie jak pracownika na etacie czy umowie cywilnej.

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Zakupy 11.11.2026 r. – jakie sklepy czynne i w jakich godzinach

Bez trudu mając dostęp do internetu zlokalizujemy zarówno najbliższy sklep sieci Żabka jak i godziny jego otwarcia. To bowiem co różni działalność sklepów sieci Żabka od dnia powszedniego a nawet niedzieli objętej zakazem handlu, to godziny, w których są otwarte.

Zwykle klepu Żabki są czynne w większości od godziny 6.00 rano do 23.00 wieczorem. Jednak w święta wiele z nich otwiera się znacznie później, np. od 10.00 albo nawet od 12.00 i wcześniej kończy swoją aktywność handlową – np. już o 18.00 czy 20.00.

Warto też pamiętać – to istotne dla podróżujących, że dziś 11.11.2026 r. w Święto Niepodległości czynne są sklepy na stacjach benzynowych oraz na dworcach kolejowych, autobusowych czy na lotniskach.

Jak zwykle także w święta i niedziele – nie ma ograniczeń w pracy kawiarni, barów, restauracji czy kawiarni, cukierni albo kwiaciarni.

Zakupy i pilne usługi: małe sklepy osiedlowe są niezawodne także w Święto Niepodległości 11.11.2026

Choć nie należą zwykle do żadnej sieci, a jeśli już to do małej i lokalne , na podobnych zasadach działają także inne prywatne sklepy – osiedlowe lub na wsi i w małych miejscowościach.

One też mogą być dziś otwarte – bo o tym decyduje wyłącznie właściciel. Trudniej jednak je zlokalizować i sprawdzić godziny otwarcia, bo nie wszystkie mają aktywnie działające np. strony internetowe.

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Żabka jest w tym względzie, co trzeba obiektywnie przyznać – bezkonkurencyjna. Na dodatek to już od dawna nie tylko sklep na zakupy, ale piekarnia – nawet dziś kupimy tam o dowolnej porze świeże pieczywo – kawiarnia, mały lokal gastronomiczny (gotowe posiłki nie tylko do odgrzania w domu, ale gorące do konsumpcji już w sklepie.

Na tym nie koniec: coraz więcej usług – od odbioru paczek i uzyskania gotówki po opłacanie rachunków a nawet naprawę smartfonów.

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