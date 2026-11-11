Teraz zakup biżuterii przez Internet będzie bardziej bezpieczny. E-sklepy z takimi samymi zasadami jak tradycyjny jubiler

Rząd zatwierdził 10 listopada 2026 r. projekt nowelizacji dwóch ustaw, które przede wszystkim poprawiają bezpieczeństwo zakupu przez Internet biżuterii i wszelkich innych wyrobów zawierających metale szlachetne – w tym złoto i platynę. Sklepy internetowe w tym względzie będą podlegać takim samym rygorom jak stacjonarne sklepy jubilerskie.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo probiercze oraz ustawy - Prawo o miarach, przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki.

Nowe przepisy zwiększą ochronę konsumentów kupujących m.in. biżuterię on-line. Projekt zakłada skuteczniejszą kontrolę handlu wyrobami z metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro czy platyna, w szczególności prowadzonego przez internet. Zmiany usprawnią również funkcjonowanie urzędów probierczych i administracji miar oraz ułatwią przedsiębiorcom załatwianie spraw urzędowych.

Organy administracji probierczej zyskają szersze uprawnienia do kontroli sprzedaży internetowej, analogiczne do tych, które obecnie przysługują im w przypadku handlu stacjonarnego.

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Jak zwiększona zostaje ochrona kupujących biżuterię i inne wyroby on-line

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż biżuterii przez Internet będą musieli zamieszczać w ofertach informacje o rodzaju metalu szlachetnego, jego próbie i masie.

Będą także musieli wyraźnie oddzielać wyroby wykonane z metali nieszlachetnych od produktów z metali szlachetnych.

Sprzedawcy mają również przedstawiać informacje, że wyrób spełnia wymagania określone w przepisach oraz zamieszczać graficzny wizerunek cechy probierczej, czyli urzędowe oznaczenie potwierdzające zawartość metalu szlachetnego w wyrobie.

Sklepy internetowe sprzedające biżuterię pod kontrolą i z groźbą kar

Za nieprzestrzeganie nowych obowiązków dotyczących sprzedaży na odległość będą groziły grzywny. Zmiany mają ograniczyć ryzyko wprowadzania klientów w błąd i sprzedaży wyrobów bez wymaganych oznaczeń.

Projekt porządkuje i upraszcza zasady pobierania opłat za czynności administracji probierczej i administracji miar, m.in. wprowadzone zostają maksymalne stawki opłat.

Ale na nowym prawie zyskają także przedsiębiorcy – obejmują ich nie tylko nowe nakazy i zakazy. Na przykład ułatwiony ma być kontakt przedsiębiorców z urzędami probierczymi.

Wnioski o wpisanie znaku imiennego do rejestru oraz o udostępnienie informacji z tego rejestru będzie można składać elektronicznie. Znak imienny pozwala zidentyfikować podmiot odpowiedzialny za wykonanie wyrobu.

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Przedsiębiorcy będą mogli również otrzymać świadectwo badania w języku angielskim. Ułatwi to handel zagraniczny, odprawy celne i kontakty z kontrahentami.

Urzędy probiercze będą mogły prowadzić prace badawcze dotyczące metali szlachetnych i ich stopów. Będą rozwijać metody sprawdzania składu wyrobów, sposoby ich oznaczania oraz wykorzystywaną do tego aparaturę.

Pozwoli to dostosowywać pracę urzędów do postępu technologicznego i zmieniających się norm.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

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