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Strona główna » Twoje pieniądze » Jaka kara za papierosy w miejscu pracy: potrącenie z wynagrodzenia, wydłużony czas pracy - czy firma może zakazać pracownikowi palenia

Jaka kara za papierosy w miejscu pracy: potrącenie z wynagrodzenia, wydłużony czas pracy - czy firma może zakazać pracownikowi palenia

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15 listopada 2026, 07:40
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Kiedy pracodawca może nakazać pracownikowi odpracowanie czasu spędzonego w palarni
Kara za palenie: kiedy pracodawca może nakazać pracownikowi odpracowanie czasu spędzonego w palarni
Shutterstock

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Palenie papierosów – zarówno klasycznych jak elektronicznych - jest zabronione. Wynika to wprost z przepisów ustawowych. Dodatkowo pracodawca może sprawę palenia wyrobów tytoniowych uregulować w regulaminie pracy. Łatwiej będzie mu wtedy stosować kary regulaminowe za naruszenia zakazu oraz wydłużać czas pracy palaczom, którzy opuszczają stanowiska pracy w czasie innym niż przysługujące im przerwy.

Palenie w miejscu pracy, czy pracodawca może ukarać pracownika za papierosy i w jaki sposób np. potrącenie z wynagrodzenia

Mocą przepisów zakład pracy może też dopuścić palenie tytoniu w specjalnie dla tych potrzeb przystosowanych palarniach, spełniających określone w przepisach warunki.

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Zgodnie z wyjaśnieniami ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych: w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż ściśle wyszczególnione w przepisach.
Dodatkowo, zgodnie z art. 104 § 1 Kodeksu pracy, to regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
Jeśli więc u pracodawcy obowiązuje regulamin pracy to wskazanym jest, aby zakaz palenia wyrobów tytoniowych był tam dodatkowo uwzględniony.

Zakaz palenia w miejscu pracy: jakie kary od pracodawcy

WZ kolei na podstawie art. 108 kodeksu pracy, pracodawca może ukarać pracownika za nieprzestrzeganie przez niego ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy – karą porządkową w postaci upomnienia i nagany.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

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Zakaz palenia w pracy – firma z wyznaczoną palarnią

Trzeba też mieć na względzie, iż art. 5a ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych stanowi, że właściciel lub zarządca może wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładu pracy.
W związku z czym, jeżeli pracodawca zdecyduje się na powstanie takiej palarni to warto pamiętać, że opuszczenie przez pracownika stanowiska pracy np. w celu zapalenia papierosa, poza czasem, w którym wykorzystuje wskazaną 15-minutową przerwę, powoduje, iż w rzeczywistości pracownik korzysta z dodatkowych przerw.
Czas na nie przeznaczony nie stanowi czasu pracy, a tym samym nie musi być wynagradzany. Przerwa na papierosa, decyzją pracodawcy, może wiązać się również z koniecznością odpracowania tego czasu przez pracownika.

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Źródło: INFOR
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