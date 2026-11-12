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Pellet przestanie drożeć? Wkrótce ma być więcej pelletu dla gospodarstw domowych

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12 listopada 2026, 06:33
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Potrzeba więcej drewna do produkcji pelletu by był on bardziej dostępny dla gospodarstw domowych
Potrzeba więcej drewna do produkcji pelletu by był on bardziej dostępny dla gospodarstw domowych
Shutterstock

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Pellet stał się w ostatnim czasie paliwem, które ze względu na swoje proekologiczne właściwości konkuruje w ogrzewaniu domów z drewnem. Wiele gospodarstw domowych wymieniło piece opalane węglem na wykorzystujące pellet, co ograniczyło dostępność tego paliwa oraz mocno wywindowało w górę jego ceny. Czy na rynku pojawi się większa podaż pelletu?

By tak się stało firmy produkujące pellet muszą mieć dostęp do większej ilości surowca jakim jest drewno pochodzące z leśnych wyrębów.
Drewno zaś jest surowcem deficytowym, o który firmy produkujące pellet muszą konkurować z innymi wywodzącymi się z kilku branż. O zwiększone dostawy surowca jakim jest drewno ubiegają się w tym samym czasie firmy z branży drzewnej, meblarskiej, papierniczej i energetycznej. Do tego dochodzi popyt ze strony budownictwa, w tym odbiorców indywidulnych szukających drewna do budowy domów.

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Pellet ma przestać drożeć: potrzeba więcej drewna na rynku

Do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wpływają nieustannie postulaty dotyczące zwiększenia podaży drewna pozyskiwanego z wyrębu polskich lasów. Resort dokonał ponownego bilansu, który wskazuje, że uda się zwiększyć pozyskiwanie drewna z obecnych nieco ponad 38 mld m sześć. Do 40 mln m sześć w 2030 roku.
Niewielkiego wzrostu podaży można spodziewać się jeszcze w końcowych miesiącach 2026 i przyszłym roku wskutek rewizji planów pozyskania drewna ze strony Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Ma to być efekt przyspieszenia pozyskiwania drewna pochodzącego z przyspieszonej przebudowy drzewostanów zagrożonych wielkopowierzchniowym zamieraniem. Ponadto GDLP planuje w większym niż dotąd zakresie zezwolić na pozyskiwanie drewna z zasobów lasów prywatnych.

Więcej pelletu mniej biomasy leśnej dla energetyki zawodowej

Jak się okazuje, jedną z przyczyn problemów z dostępnością drewna na rynku są wdrożone w minionych latach przedsięwzięcia z zakresu transformacji energetycznej, stawiające na powszechne wykorzystanie biomasy leśnej. W nieporównywalnie większym zakresie niż produkcja pelletu drewno służy za paliwo.

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Na dodatek w ostatnich latach w polityce energetycznej państwa mającej służyć transformacji energetycznej mocno stawiano na wykorzystanie biomasy leśnej w energetyce zawodowej.
Mówiąc obrazowo – drewno idzie nie na papier czy meble, ale jest spalane. Nieprecyzyjne przepisy powodują zaś, że za biomasę leśną uznawane są często partie drewna, które mogłyby być wykorzystane zdecydowanie korzystniej dla gospodarki niż surowiec energetyczny.

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Dlatego poza szukaniem rezerw w pozyskiwaniu drewna z lasu mają być szybko wdrożone działania z zakresu prawa i finansów.
Pierwsze to szybka nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która z zasobów biomasy leśnej przeznaczonej do wykorzystania w energetyce zawodowej wyłączy pniaki i korzenie.

Zastopowane zostaną także inwestycje – planowane nowe instalacje produkujące energię elektryczną wyłącznie z biomasy leśnej utracą dotację na budowę ze środków publicznych.
Już działające elektrownie zasilane biomasą leśną, których produkcja także jest dotowana nie będą uzyskiwały dotacji po wygaśnięciu obecnie obowiązujących umów.

Będzie więcej drewna do produkcji pelletu

Czy poprawi to radykalnie sytuację na rynku pelletu dla gospodarstw domowych? Trudno na to liczyć. Rzecz w tym nie tylko, że las rośnie powoli i na efekty nowych zalesień trzeba czekać dekady.

Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, iż od 2019 r. wielkość zasobów leśnych utrzymuje się w Polsce na względnie stabilnym poziomie nie tylko w związku ze spadkiem przyrostu drzewostanów, ale i nasilającym się procesem ich zamierania, wynikającym ze zmian klimatu. Ten trend odwrócić będzie trudno.

Wszystko to sprawia, że gospodarstwa domowe planujące aktualnie zamianę obecnie używanych pieców na opalane pelletem powinny ponownie przemyśleć celowość takiego przedsięwzięcia, by nie popaść w problemy, na jakie skarżą się ci, którzy na taki krok zdecydowali się wcześniej.

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Źródło: INFOR
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