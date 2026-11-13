800 plus pomoże w zakupie mieszkania, ale nie we wszystkich bankach podwyższa zdolność kredytową

Zasiłek wychowawczy w programu Rodzina 800+ na troje dzieci to regularny wpływ na konto miesiąc w miesiąc 2 400 zł. Kwota niemała, ale wnioskujący o kredyt hipoteczny mogą mocno się zdziwić, że według banku nie jest to dochód zwiększający zdolność kredytową. Nie ułatwi więc pożyczenie pożądanej kwoty na zakup mieszkania.

Na szczęście nie jest to bezwzględna reguła bo banki mają dużą swobodę w określaniu zasad na jakich ustalają zdolność kredytową potencjalnych pożyczko- i kredytobiorców.

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Świadczenie 800 plus według banku: czy to stały dochód, dochód dodatkowy czy żaden

Z perspektywy rodziny pieniądze otrzymywane co miesiąc pomagają pokrywać koszty zakupów, edukacji czy zajęć dodatkowych. Przy planowaniu większego wydatku mogą więc pojawić się oczekiwania, że świadczenie zwiększy również kwotę dostępnego finansowania.

Ocena banku opiera się jednak na szerszym obrazie sytuacji finansowej i zasadach przyjętych dla danego produktu.

Nie ma jednego podejścia do uwzględniania 800+ we wszystkich bankach. Znaczenie mogą mieć rodzaj kredytu, okres spłaty oraz pozostałe źródła utrzymania wnioskodawcy.

Część instytucji dopuszcza świadczenie jako dodatkowy dochód. Przykładowo ING Bank Śląski wskazuje w dokumentacji dotyczącej pożyczki, karty kredytowej i limitu zadłużenia w koncie, że uwzględnia 800+ u osoby, która je otrzymuje, ale nie może ono być jej jedynym dochodem. Wymaga przy tym potwierdzenia wpływu świadczenia na rachunek.

Jak radzi Marta Fila, członek zarządu AIQLabs, nie należy zatem z góry zakładać ani automatycznego doliczenia całej kwoty świadczenia do dochodów, ani jego całkowitego pominięcia. Warunki trzeba sprawdzić w odniesieniu do konkretnego wniosku. Informacja o akceptowaniu świadczenia przy jednym produkcie nie przesądza o zasadach obowiązujących przy innym.

– Zdolność kredytowa określa możliwość spłaty zobowiązania wraz z odsetkami w ustalonych terminach. Przy jej ocenie znaczenie mają zarówno akceptowane dochody, jak i wydatki gospodarstwa domowego oraz dotychczasowe zobowiązania – wyjaśnia ekspertka.

– Sam fakt regularnego otrzymywania pieniędzy nie wystarcza więc do ustalenia, jaką ratę rodzina będzie w stanie udźwignąć. Ważne jest również to, ile środków pozostaje po pokryciu kosztów codziennego życia – dodaje Marta Fila.

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W przypadku świadczenia wychowawczego istotny jest także czas, przez który rodzinie przysługuje wsparcie. Wpływ obecny w budżecie w momencie składania wniosku nie musi towarzyszyć kredytobiorcy przez cały okres spłaty.

Ma to szczególne znaczenie przy zobowiązaniach rozłożonych na wiele lat. Podobnej ocenie podlegają inne świadczenia i źródła utrzymania, których trwałość lub wysokość może się zmieniać.

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Pieniądze z 800 plus w banku: zdolność kredytowa – nie, wiarygodność - tak

Ekspertka z zarządu AIQLabs zwraca przy tym uwagę, iż warto odróżnić zdolność kredytową od oceny wiarygodności kredytowej. Czym się one różnią?

Pierwsza dotyczy finansowych możliwości spłaty, druga obejmuje ocenę ryzyka, że zobowiązanie nie będzie regulowane zgodnie z umową. Regularny wpływ świadczenia nie zastępuje terminowej obsługi dotychczasowych rat ani nie usuwa konsekwencji zaległości.

– Dla osoby rozważającej kredyt punktem wyjścia powinien być własny budżet. Uwzględnienie 800+ przez bank może wpłynąć na wynik analizy, ale nie powinno przesłaniać wydatków, które świadczenie pomaga finansować. Jeżeli cała otrzymywana kwota jest na bieżąco przeznaczana na potrzeby dziecka, nie stanowi jednocześnie wolnej rezerwy na kolejną ratę – dodaje Marta Fila.

Pieniądze z 800 plus ważne nie tylko przy staraniach o kredyt hipoteczny

Podejście banków a także innych instytucji pożyczkowych do kwalifikowania pieniędzy wypłacanych rodzinom przez ZUS w ramach świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 800+ to problem daleko wykraczający poza same kredyty hipoteczne, o które ubiega się stosunkowo niewielki odsetek rodzin.

Choć sytuacja materialna Polaków wciąż się poprawia, to jednak pożyczka lub kredyt są niezbędnych instrumentem dla zrealizowania takich inwestycji domowych jak zakup mebli, pralki czy lodówki, pomijając już poważniejsze wydatki np. na nabycie rodzinnego auta.

Według raportu „Indeks kondycji finansowej Polaków” przygotowanego na podstawie badania zleconego przez KRUK, 54% respondentów deklaruje, że wystarcza im na codzienne potrzeby, ale muszą oszczędzać na większe wydatki. Pokazuje to, jak istotne dla gospodarstw domowych jest planowanie dostępnych środków.

Finalnie więc wpływy z ZUS w postaci zasiłku 800 plus – w zależności od podejścia banku czy instytucji kredytowej mogą ułatwić lub nie sfinansowanie takich większych wydatków.

W ocenie banków, ostatecznie znaczenie ma nie tylko kwota finansowania dostępna w banku, lecz także możliwość spokojnej spłaty zobowiązania.

Świadczenie może wspierać sytuację finansową rodziny, jednak jego rolę warto oceniać w kontekście całego budżetu, przewidywanych zmian dochodów i kosztów utrzymania.