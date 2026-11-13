Zgodnie z nowymi przepisami, przez cały 2027 rok będzie obowiązywała maksymalna cena gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców wrażliwych, która nie może być wyższa od 197,29 zł/MWh czyli ceny obowiązującej aktualnie, w 2026 roku.

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Maksymalne ceny gazu 2027: gospodarstwa domowe zaoszczędzą od 77 do ponad 1 800 zł

Wprowadzenie maksymalnej ceny gazu to efekt zbiegu terminu uwolnienia cen gazu (od początku 2027 roku) z ogromnym wzrostem cen tego surowca na rynkach światowych. W konsekwencji.

Jak wynika z wyliczeń resortu energii gospodarstwa domowe w 2027 roku musiałyby zapłacić za gaz dużo więcej – od 77 zł w przypadku mieszkań, w których gaz jest używany wyłącznie w kuchniach do przygotowywania posiłków po 1 800 zł i więcej w domach gdzie przede wszystkim gaz jest medium do ogrzewania.

Zwłaszcza drastyczne wzrosty cen gazu na rynkach światowych, które nastąpiły w październiku wywołały wśród konsumentów obawy o ogromny wzrost kosztów utrzymania domów i mieszkań - zwłaszcza tych ogrzewanych gazem.

Jeszcze w październiku minister finansów zapowiadał działania osłonowe ze strony rządu.

Miały one być przygotowane ekspresowo, by Sejm mógł uchwalić przepisy ustawowe jak najszybciej a prace legislacyjne ruszyły w listopadzie. Obietnica ta została zrealizowana.

Maksymalne ceny gazu na wzór programu CPN dla posiadaczy samochodów

Wprowadzenie maksymalnych cen gazu na 2027 rok w praktyce oznacza, że choć ceny gazu zostaną formalnie uwolnione, to nadal będą kontrolowane przez państwo – za cenę 6,2 miliarda złotych.

Pieniądze te zostaną pozyskane przez budżet państwa w postaci podatku od ponadnormatywnych zysków spółek zajmujących się dystrybucją gazu – podobnie jak to jest w przypadku cen benzyny i oleju napędowego dla prywatnych samochodów.