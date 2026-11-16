Pracownicy tymczasowi w okresie przedświątecznym pilnie poszukiwani. Ofert pracy jest dwa razy więcej niż zwykle. Ile można zarobić

Największy popyt na pracowników pojawił się już w listopadzie i obejmie także grudzień. W logistyce i pakowaniu wzrost przekracza 200%, w handlu detalicznym – 105%, a w produkcji wynosi około 67%. Dodatkowym wyzwaniem dla firm są trzy grudniowe niedziele handlowe i wolna Wigilia, które wymagają odpowiedniego zaplanowania obsady oraz realizacji zamówień przed świętami.

W przedświątecznych rekrutacjach stawki bazowe w wybranych ofertach sięgają 38,40 zł brutto za godzinę przy pracy nocnej.

Największe wzrosty zapotrzebowania LeasingTeam Group obserwuje w województwach dolnośląskim, łódzkim i mazowieckim.

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Pracownicy tymczasowi pilnie poszukiwani: grudniowy kalendarz wymaga od firm dodatkowego zatrudnienia

Grudniowy kalendarz w 2026 roku dodatkowo utrudnia organizację pracy – niedziele handlowe przypadają 6, 13 i 20 grudnia. Sklepy muszą zapewnić obsadę dodatkowych dni sprzedażowych, a powiązane z nimi magazyny odpowiednio zaplanować dostawy i uzupełnianie towaru.

Zatrudnieni w handlu mogą pracować maksymalnie w dwie z tych trzech grudniowych niedziel. Pracodawcy muszą też uwzględnić zasady rekompensowania pracy w niedzielę, co wpływa na grafiki i koszty.

Dodatkowym wyzwaniem jest wolna Wigilia. Przyjęcie, kompletowanie i wysyłkę zamówień trzeba zaplanować z wyprzedzeniem. W zależności od wolumenu i terminów dostaw firmy mogą uruchamiać dodatkowe zmiany, zwiększać obsadę lub zmieniać godziny pracy magazynów.

Część zakładów zaplanuje przerwę świąteczną, inne zwiększą liczbę pracowników przed świętami lub tuż po nich.

– Trzy niedziele handlowe i wolna Wigilia wymagają spojrzenia na grudniowe zapotrzebowanie szerzej niż tylko przez pryzmat liczby zamówień. Trzeba uwzględnić również terminy dostaw, możliwości magazynu i dostępność pracowników na poszczególnych zmianach. Dodatkowa obsada zwiększa koszty, ale pozwala firmie obsłużyć większy wolumen zamówień i utrzymać terminowość – mówi Justyna Gosk, Dyrektor Operacyjna LeasingTeam Group.

– Elastyczne formy zatrudnienia, w tym praca tymczasowa, pozwalają dostosowywać wielkość zespołu do prognoz i rzeczywistego zapotrzebowania – wyjaśnia Justyna Gosk.

Praca tymczasowa pozwala zwiększyć zespół na określony czas, bez trwałego rozbudowywania zatrudnienia. Skuteczność takiego rozwiązania zależy jednak od odpowiedniego zaplanowania rekrutacji, wdrożenia i dostępności pracowników na poszczególnych zmianach.

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Praca w okresie przedświątecznym: wyższe stawki za godzinę i dodatkowe premie

– W przedświątecznych rekrutacjach LeasingTeam Group przykładowe stawki bazowe wynoszą od 32 zł brutto za godzinę przy pracach magazynowych i produkcyjnych do 36 zł w wybranych ofertach magazynowych. W projektach obejmujących pracę nocną stawka może wynosić 38,40 zł brutto za godzinę.

Na wysokość wynagrodzenia wpływają także premie za frekwencję, wydajność, pracę w weekendy i dodatki sezonowe.

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W województwie dolnośląskim magazynier na umowie zleceniu może otrzymać 36 zł brutto za godzinę, czyli około 6048 zł brutto przy 168 godzinach miesięcznie.

W województwie łódzkim magazynier OWW, zatrudniony na umowę o pracę tymczasową, otrzymuje 32 zł brutto za godzinę, a z dodatkami za pracę nocną i weekendową, frekwencję oraz sezon jego miesięczne wynagrodzenie może sięgnąć 7892 zł brutto.

Premie mają znaczenie także w produkcji. W jednej z mazowieckich ofert na umowie zleceniu podstawowa stawka wynosi 32 zł brutto za godzinę, a po spełnieniu warunków projektu może zostać zwiększona o 2 zł brutto za godzinę z tytułu frekwencji.

Przy 168 godzinach miesięcznie daje to 5712 zł brutto, w tym 336 zł dodatku.

Pracodawcy łączą rekrutacje tymczasowe z dodatkowymi lub przesuniętymi zmianami, szkoleniem pracowników do różnych zadań i dostosowywaniem obsady do prognozowanego wolumenu.

W firmach działających w kilku lokalizacjach terminy rozpoczęcia pracy mogą się różnić: jeden magazyn potrzebuje dodatkowych operatorów już przy przyjmowaniu dostaw, drugi zwiększa liczbę pakowaczy dopiero w okresie największych wysyłek.

Dla kandydatów znaczenie ma jednak nie tylko wynagrodzenie, lecz także długość zmian, możliwość wyboru grafiku, dojazd i zasady przyznawania premii.

– Dlatego firmy łączą różne rozwiązania, od pracy tymczasowej po przesunięcia zmian i przygotowanie pracowników do wykonywania kilku rodzajów zadań – podsumowuje Justyna Gosk.