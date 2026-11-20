Coraz mniej ulg podatkowych pozwala zapłacić fiskusowi mniejszy podatek, warto więc wykorzystywać te, które wciąż dają do tego prawo. Czy korzystaliście kiedykolwiek z ulgi internetowej? Jeśli nie, wciąż możecie dzięki niej zapłacić niższy podatek - i to przez dwa lata z rzędu.

Rozliczenie roczne PIT za 2026 rok, ulga na internet, odliczenie wydatków

Ulga na Internet jest nietypowym odliczeniem podatkowym. W przeciwieństwie do klasycznych ulg, do których jeśli ma się prawa to korzysta się co roku albo jednorazowych odliczeń, jest to ulga „jednorazowa”, ale dwuletnia. Można więc dokonywać odliczeń przez dwa lata.

W rozliczeniu rocznym PIT za 2026 rok mogą wydatki na Internet odliczyć osoby, które nigdy jeszcze z takich odliczeń nie korzystały, albo podatnicy, którzy rozpoczęli korzystanie z ulgi na Internet w 2025 r. czyli pierwszego odliczenia dokonali przed rokiem.

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Ulga na Internet: czy wydatki może odliczyć każdy

Ulga przysługuje Ci jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i poniosłeś w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet oraz nie korzystałeś z ulgi w latach poprzednich.

W ramach tej ulgi możesz odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki za używanie Internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania (np. w domu - łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych).

Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

Wydatki na Internet: w co warto zainwestować, ile się zwróci

Jak już o tym było – prawo do skorzystania z ulgi przysługuje, jeżeli w latach wcześniejszych podatnik nie korzystał z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystał niego w zeznaniu za 2025 rok.

Odliczenia w ramach ulgi można bowiem dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Ulgę odliczyć można w zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na Internet: jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z odliczenia w zeznaniu rocznym za 2026 rok

Pamiętaj, żeby skorzystać z odliczenia wydatek z tytułu użytkowania sieci Internet:

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nie mógł zostać zaliczony przez Ciebie do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostać odliczony przez Ciebie od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie został Tobie zwrócony w jakiejkolwiek formie - w przypadku gdy odliczenia dokonujesz od dochodu, opodatkowanego na zasadach ogólnych.

nie został odliczony od dochodu lub nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów albo nie został Tobie zwrócony w jakiejkolwiek formie - w przypadku gdy odliczenia dokonujesz od przychodu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł.

Limit ten dotyczy podatnika (osoby), tak więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do max limitu, oczywiście nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich.

Limit nie przechodzi na następny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nie odliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

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Jak udokumentować wydatki na Internet, by fiskus nie zakwestionował prawa do ulgi podatkowej

Odliczasz wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci Internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł.

Kwota przysługującego odliczenia w części w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Ulgę internetową możesz odliczyć, jeśli posiadasz dokument potwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności:

dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),

dane identyfikujące sprzedającego usługę,

rodzaj usługi oraz

kwotę zapłaty.

Za dokument można uznać zatem: faktury, rachunki oraz każdy inny dowód zawierający takie dane.

Jeżeli posiadasz fakturę lub rachunek, a dokumenty te nie zawierają informacji, że faktura (rachunek) zostały zapłacone, to powinieneś posiadać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty np.: potwierdzenie przelewu bankowego (również poprzez Internet), dowód wpłaty, przekaz pocztowy.

Poniesione wydatki możesz odliczyć tylko w roku, w którym zapłaciłeś za zakupioną usługę.

Jeżeli dostęp do sieci Internet jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej, czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie sieci Internet.

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).