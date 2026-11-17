Tak radzą analitycy – z ich wyliczeń wynika, że obligacje EDO czyli dziesięcioletnie obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa dają wyższy zysk niż najem. Rentowność najmu ograniczyły między innymi wysokie ceny mieszkań na rynku i być może teraz jest ostatni dobry moment, by korzystając z tego mieszkanie sprzedać.

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Od 2023 r. ceny mieszkań rosły szybciej niż stawki najmu, co przyczyniło się do obniżenia rentowności wynajmu. Jednocześnie nominalny wzrost cen lokali wyhamował, a obligacje EDO oferują zwrot zbliżony do dochodu z najmu w największych miastach – wynika z analizy SonarHome.pl.

Dlatego warto, by właściciele mieszkań porównali dalszy najem ze sprzedażą lokalu i ulokowaniem pieniędzy np. w obligacjach, a osoby myślące o zakupie sprawdziły, czy dochód z najmu będzie satysfakcjonujący przy obecnych cenach mieszkań.

Wynajmujesz mieszkanie i zarabiasz coraz mniej: może pora to odwrócić

Według danych zgromadzonych przez platformę SonarHome.pl, w latach 2016-2026 mediana ceny transakcyjnej metra kwadratowego małego mieszkania (do 40 m²) z rynku wtórnego wzrosła nominalnie o 116-160 proc. w badanych siedmiu największych miastach w Polsce.

W tym samym czasie ceny towarów i usług wzrosły łącznie o ok. 62 proc. Po uwzględnieniu inflacji realny wzrost cen mieszkań wyniósł więc od 33 proc. w Poznaniu do 60 proc. w Gdańsku.

Do oceny skali zysku bardzo ważny był jednak moment zakupu. Typowy właściciel, który kupił małe mieszkanie na rynku wtórnym w latach 2016-2019 i sprzedał w latach 2025-2026, uzyskał cenę wyższą o ok. 94 proc. (ok. 27 proc. realnego zysku).

Dla zakupów z lat 2020-2022 wzrost nominalny wyniósł ok. 43 proc., a realny zysk już tylko ok. 6 proc.

– Warto zauważyć, że około jedna trzecia sprzedających, którzy kupili mieszkanie w latach 2020-2022, uzyskała przy sprzedaży kwotę, której siła nabywcza była niższa niż w momencie zakupu. Co więcej, wszystkie te dane przedstawiają wyłącznie zmianę ceny, bez uwzględnienia czynszów, kosztów, remontów i podatków. Obliczyliśmy je na podstawie tych mieszkań, dla których znaliśmy wartość wcześniejszej transakcji zakupu – mówi Barbara Bugaj, główny analityk ds. rynku nieruchomości w SonarHome.pl.

Po wzrostach rzędu 15-18 proc. w 2024 r. ceny praktycznie nie zmieniły się w 2025 r., a w 2026 r. wzrosły średnio o niespełna 2 proc. Po uwzględnieniu inflacji małe mieszkania w badanych miastach realnie potaniały w porównaniu z 2024 r. Najmniejszy spadek odnotowano w Gdańsku – około 0,3 proc., największy w Warszawie – około 10 proc.

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Wynajem mieszkania 2026: jaki zysk jest dziś

Od 2023 r. kawalerki w większości dużych miast podrożały o 15-25 proc., a stawki najmu wzrosły tylko o kilka procent. W Krakowie cena lokalu stanowi obecnie równowartość ok. 21 lat czynszu, wobec 18 lat w 2023 r. Za zakup trzeba więc zapłacić więcej, ale przychód nie wzrósł proporcjonalnie.

Po uwzględnieniu kosztów zakupu, jednego miesiąca przerwy w najmie w roku, opłat właściciela i ryczałtu kawalerka przynosi ok. 3,4-4 proc. rocznie netto w dużych miastach. Dla lokali o powierzchni 35-40 m² jest to 3,8-4,2 proc. Wyjątkiem jest Łódź: ok. 5 proc. dla kawalerki i ok. 6 proc. dla mieszkania 35-40 m².

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Tymczasem dziesięcioletnie obligacje EDO dają ok. 4,3 proc. rocznie (po uwzględnieniu podatku), przy inflacji rzędu 3 proc. oferta z listopada 2026 r. przewiduje 5,35 proc. w pierwszym roku, a później inflację plus 2 pkt proc. Wynik ok. 4,3 proc. dotyczy obligacji trzymanych do wykupu i nie jest gwarantowany na całe dziesięć lat: przy wyższej inflacji będzie wyższy, przy niższej – niższy. Rentowność najmu też nie jest stała, bo zależy od czynszu, kosztów i tego, czy lokal nie stoi pusty.

Opłacalność najmu mieszkania: sprzedać czy nadal wynajmować?

Analitycy SonarHome.pl porównali dziesięcioletnie scenariusze dla małego warszawskiego mieszkania (ok. 35 m²) wartego 550 tys. zł (mediana w 2026 r.). Przyjęto 4 proc. rentowności najmu netto, wzrost czynszów o 3 proc. rocznie, lokowanie wpływów z najmu na ok. 4 proc. i 2 proc. kosztów sprzedaży.

Przy niezmienionej nominalnie cenie wynajem daje po dekadzie ok. 839 tys. zł (wartość lokalu i zgromadzone czynsze), a sprzedaż mieszkania i zakup obligacji EDO – ok. 816 tys. zł.

Przy wzroście ceny o 2 proc. rocznie wariant z najmem daje ok. 957 tys. zł, a przy spadku o 1 proc. – ok. 787 tys. zł.

– Ta symulacja pokazuje, że najem może konkurować z obligacjami nawet bez nominalnego wzrostu ceny lokalu, ale przewaga jest niewielka. Trzeba też zwrócić uwagę, że pusty lokal nie przynosi wpływów z czynszu, a generuje koszty szacowane na ok. 0,4 proc. jego wartości rocznie. Wtedy sprzedaż i zakup obligacji wypadają lepiej, chyba że cena mieszkań będzie rosła nominalnie szybciej niż ok. 4,5 proc. rocznie. Próg opłacalności najmu zależy od miasta: w Krakowie cena musiałaby rosnąć o ok. 0,4 proc. rocznie, by najem dorównał obligacjom. W Łodzi wyższa rentowność pozwala utrzymać przewagę nawet przy spadku ceny o 1-2 proc. rocznie – zauważa Barbara Bugaj z SonarHome.pl.

Przed sprzedażą trzeba jeszcze uwzględnić podatek: zbycie przed upływem pięciu lat, liczonych od końca roku kalendarzowego zakupu, co do zasady oznacza konieczność zapłacenia 19-procentowego podatku od dochodu.

Zwolnienie przysługuje po spełnieniu warunków ulgi na własne cele mieszkaniowe. Przy sprzedaży w 2026 r. termin ten nie upłynął jeszcze dla lokali kupionych w 2021 r. lub później.

Przy prowadzeniu kalkulacji warto też uwzględnić fakt, że mediana czasu od publikacji ogłoszenia sprzedaży kawalerki do jego zniknięcia wynosi 61 dni, a cena transakcyjna jest zwykle o 2,6 proc. niższa od ostatniej ceny ofertowej.

Czy nadal warto kupować mieszkanie na wynajem

Według ankiet NBP, udział kupujących mieszkania inwestycyjnie spadł z 38 proc. w 2021 r. do 30 proc. w 2025 r.

Nie widać jednak masowej wyprzedaży: według danych SonarHome udział lokali do 40 m² sprzedawanych przez właścicieli, którzy kupili je w ostatnich pięciu latach, zmniejszył się wśród sprzedaży takich mieszkań przez osoby prywatne z 23 proc. w 2023 r. do 18 proc. w 2026 r.

– Nabywca takiego lokalu powinien policzyć rentowność najmu po kosztach i porównać ją z obligacjami. Trzeba uwzględnić zakup, wykończenie lub remont, opłaty właściciela, pustostany, naprawy i podatek. Koszty te mogą obniżyć dochód z najmu o jedną trzecią lub więcej. Dodatkowo inwestycję warto planować na ponad pięć lat, by rozłożyć koszty transakcyjne – ostrzega Barbara Bugaj.

Tak duża liczba zmiennych oznacza, że nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich. Dobrze wynajęty lokal, szczególnie w Łodzi, nadal może zapewniać konkurencyjny dochód. Z praktyki SonarHome.pl wynika, że są inwestorzy, którzy osiągają nawet ok. 7 proc. rocznie netto, ale to wyniki wyraźnie powyżej przeciętnej.

Z kolei sprzedaż warto rozważyć, gdy mieszkanie stoi puste, wymaga dużych nakładów lub przynosi niski zwrot z zaangażowanego kapitału. Kupujący nie powinni raczej zakładać powtórki wzrostów cen z lat 2016-2022. Inwestycja musi bronić się przede wszystkim ceną zakupu i popytem na wynajem.