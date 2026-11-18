Poczta Polska chce odzyskać rolę głównego operatora na rynku przesyłek także w kategorii paczek. Pierwszym krokiem ma być przejęcie spółki Orlen Paczki. Dla największego operatora pocztowego w Polsce to najpewniej być albo nie być, bo zmierz listów, z których żyje jest bliski - co innego paczki.

Teraz jeszcze łatwiej odbierzesz paczkę z zakupem przez Internet - poczta rusza z automatami paczkowymi

Przez dekady poczta kojarzona była nie tylko z listami, ale i paczkami. W ostatnim czasie jednak na rynku paczek jej rola mocno się zmarginalizowała -ograniczyła w zasadzie do dostaw bezpośrednich do adresata. Tymczasem Polacy, podobnie jak inne nacje, preferują pełną swobodę miejsca i terminu odbioru, jaką gwarantują automaty paczkowe. Historyczny operator dostrzegł to w końcu i wkracza do gry.

REKLAMA

REKLAMA

Poczta Polska przejmie automaty paczkowe i całą spółkę Orlen-Paczka

Na koniec września Orlen Paczka miała 8,8 tys. automatów paczkowych a w sumie umowy z partnerami pozwalającymi na odbiór paczek w ponad 15 tys. punktów.

InPost, lider rynku i pionier automatyzacji odbioru paczek miał w Polsce na koniec września 2026 30 tys. paczkomatów w Polsce, a w sumie w Europie – 70 tys.

Jak zapewnił Polską Agencję Prasową (PAP Biznes) minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, Poczta Polska ma zapewnione finansowanie na przejęcie spółki Orlen-Paczka.

Można na tej podstawie sądzić, że transakcja taka jest kwestią czasu.

Paczki to nie listy: prędko nie znikną z rynku i z nimi Poczta Polska wiąże przyszłość

Poczta Polska poza 3 mln listów dziennie obsługuje też ok. 300 tys. paczek. Oczywiście na rynku KEK (paczek do 30 kg) nie jest to ilość rekordowa, bo np. inPost dostarczył w 2025 r. ponad 760 milionów paczek czyli ponad 2 miliony dziennie, ale i tak ten udział w rynku jest znaczący.

Orlen-Paczka, która aktualnie jest na tym rynku czwartym operatorem w rankingu z kolei imponuje dynamiką wzrostu obrotu – w 2025 r. spółka podwoiła liczbę dostarczonych paczek a rok wcześniej zwiększyła wolumen o 70 proc.

REKLAMA

Z przesyłek kurierskich w Polsce korzystają praktycznie wszyscy klienci dokonujący zakupów w sklepach internetowych – według różnych badań 97-99 proc. klientów e-sklepów. Już ponad połowa odbiera przesyłki z zakupami w automatach paczkowych.

Ten trend jest rosnący. Dynamicznie rozwijają się też platformy e-zakupowe. Poza Amazon czy chińskimi gigantami oraz Allegro są to platformy pośredniczące w obrocie używanymi rzeczami, jak OLX czy Vinted.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Coraz więcej klientów nie tylko odbiera w automatach paczki, ale i je nadaje.

Zaczęło się na dużą skalę po zmianach prawa konsumenckiego dotyczącego zwrotów zakupionych towarów, a teraz mocno ten kierunek wspiera rosnąca popularność handlu używanymi rzeczami.