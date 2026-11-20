Wysyłka paczki za granicę to wciąż udręka – nie tylko dla Polaków. Z analiz Komisji Europejskiej wynika, że na porządku są spóźnienia w doręczaniu paczek, a wysyłający nie ma pewnej informacji o statusie wysyłki. Wszystko to ma zmienić nowe prawo. Ma ono uporządkować zasady doręczania paczek w całej Unii.

Nowe prawo EU Delivery Act ma zastąpić dyrektywę pocztową z 1997 roku oraz rozporządzenie o transgranicznych usługach doręczania paczek z 2018 roku.

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Paczka krajowa: tanio i na czas, a zagraniczna wzbudza wciąż niezadowolenie klientów

Krajowe usługi paczkowe respondenci oceniają dobrze: 63 proc. jest zadowolonych ze śledzenia przesyłek, a 60 proc. z ich niezawodności. Przy wysyłkach do innych państw UE ocena jest mniej jednoznaczna. Według podsumowania KE, 47 proc. badanych zetknęło się z dostawą dłuższą niż zapowiadano, a 32 proc. z niespójnymi informacjami o statusie paczki. Z analizy opublikowanych odpowiedzi wynika ponadto, że po 26 proc. uczestników wskazało na zgubienie przesyłki, jej uszkodzenie oraz brak możliwości śledzenia paczki po przekroczeniu granicy.

Różnicę widać także w cenach. Opłaty za przesyłki transgraniczne źle ocenia 30 proc. respondentów, wobec 16 proc. w przypadku przesyłek krajowych.

Jednocześnie 30 proc. badanych nie miało przy wysyłkach zagranicznych żadnych problemów. Trudności nie dotyczą więc całego rynku, lecz konkretnych kierunków i usług.

– Paczka wysłana za granicę często zmienia po drodze operatora, a razem z nim system śledzenia i standard obsługi. To właśnie na styku sieci najłatwiej gubi się informacja o przesyłce, a klient przestaje wiedzieć, kiedy ją otrzyma. W obecnych czasach dla kupującego przewidywalność jest równie ważna jak szybkość – liczy się pewność, że paczka dotrze w obiecanym terminie, a jej status będzie widoczny na każdym etapie – wskazuje Adam Zając, Cross-border Director w Alsendo.

Projekt przepisów EU Delivery Act ma zostać przedstawiony na przełomie 2026 i 2027 roku.

Wysyłka paczki za granicę teraz: komfort bez czekania na Brukselę

Zgodnie z trybem stanowienia nowego prawa w Unii Europejskiej, nowe przepisy zaczną obowiązywać zapewne najwcześniej za kilka lat – po publikacji projektu muszą je jeszcze przyjąć Parlament Europejski i Rada UE.

Na doświadczenie klienta przy zakupach zagranicznych sprzedawcy mają jednak wpływ już teraz.

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Adam Zając podkreśla, że nie trzeba czekać na Brukselę, by klient zamawiający z innego kraju czuł się pewnie.

Wyniki konsultacji pokazują, iż w handlu wewnątrz UE o zadowoleniu klienta coraz częściej decyduje nie sama cena wysyłki, lecz pewność, że paczka dotrze na czas i będzie można śledzić ją na każdym etapie.

– EU Delivery Act może ten standard ujednolicić, a od rozstrzygnięcia sporu o finansowanie zależy, czy reforma obniży bariery w handlu wewnątrz Unii, czy doda handlowi elektronicznemu nowe koszty. Przewagę zyskają te sklepy, które już teraz zadbają o przewidywalność dostaw, zanim stanie się ona unijnym obowiązkiem - podkreśla ekspert.

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– Dlatego pierwszy krok, który można wykonać już teraz to zapewnienie uczciwej informacji już w koszyku: realnego terminu dostawy i jasnych kosztów wysyłki, bez dopłat na końcu zamówienia. Drugi to możliwość śledzenia przesyłki w jednym miejscu i w języku kupującego, także po zmianie operatora – radzi Adam Zając.

– Na kluczowych kierunkach warto też mieć alternatywny wariant wysyłki, np. do punktu odbioru lub automatu, oraz prostą ścieżkę reklamacji i zwrotu. To niewielkie koszty, które budują zaufanie do sklepu i przywiązanie klientów – dodaje ekspert.