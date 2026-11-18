A ściślej rzecz ujmując – nie obniży scoringu czyli stosowanego przez Biuro Informacji Kredytowej – BIK punktowego systemu oceny ryzyka potencjalnego kredytobiorcy. Zmiany nastąpiły w połowie 2026 roku i od 1 lipca br. można składać wniosek o kredyt w wielu bankach, bez ryzyka utraty punktów za tę czynność, co było nagminne przed zmianą.

A ściślej rzecz ujmując – nie obniży scoringu czyli stosowanego przez Biuro Informacji Kredytowej – BIK punktowego systemu oceny ryzyka potencjalnego kredytobiorcy.

Zmiany nastąpiły w połowie 2026 roku i od 1 lipca br. można składać wniosek o kredyt w wielu bankach, bez ryzyka utraty punktów za tę czynność, co było nagminne przed zmianą.

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Kredyt w banku: zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa - scoring

Bank, a także instytucje pożyczkowe rozpatrujące wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu badają potencjalnego pożyczko- czy kredytobiorcę na dwa sposoby: ustalają jego wiarygodność kredytową oraz zdolność kredytową.

Ta druga – zdolność kredytowa, to wyliczenie kwoty kredytu na jaką klient aplikujący o pieniądze może liczyć w oparciu o uzyskiwane dochody. Różne banki przy tym mają różne procedury wyliczania tego dochodu, choć co do ogólnych zasad muszą się kierować wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.

Nim jednak bank zacznie wyliczać zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy, sprawdza w Biurze Informacji Kredytowej – BIK jego wiarygodność kredytową czyli tzw. scoring. Jest to wyrażona w punktach ocena ryzyka jakie poniesie pożyczko- czy kredytobiorca pożyczając pieniądze.

Im wyższa liczba punktów, tym mniejsze ryzyko bank lub instytucji pożyczkowej, a tym samym rosną szanse, że pożyczą one aplikującej osobie pożądaną przez nią kwotę.

Ustalając soring BIK bierze pod uwagę wiele okoliczności dotyczących osoby, o ocenę której wystąpił bank lub instytucja pożyczkowa.

Dla przykładu punkty ujemne można dostać za notowane w przeszłości opóźnienia w spłacie zobowiązań i odwrotnie – dodatnie punkty za terminowe regulowanie zobowiązań.

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Kredyt w banku – skutki wnioskowania o pożyczkę w kilku bankach jednocześnie. Jakie ma to znaczenie dla scoringu

Do niedawna, a ściśle do końca pierwszej połowy 2026 r. ujemne punkty w scoringu były związane z ubieganiem się o kredyt lub pożyczkę jednocześnie w kilku bankach. Od strony praktycznej – składanie wniosków nawet tylko po to by poznać ofertę, a nie w celu uzyskania jednocześnie kilku kredytów.

Teraz jest inaczej – fakt badania przed wyborem określonego produktu oferty w kilku bankach czy instytucjach finansowych scoringu już nie obniża.

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Jak wyjaśnia Leszek Zięba, menedżer biura relacji i współpracy z pośrednikami mFinanse, zmiany w zakresie scoringu jakie nastąpiły z dniem 01.07.2026 r., pozwalają teraz klientom w bardziej swobodny sposób poszukiwać najkorzystniejszej oferty kredytu hipotecznego.

- Dotychczas banki potrafiły obniżyć scoring, gdy klient ponawiał wnioski o kredyt lub składał zapytania w kilku bankach. Obecnie, po zmianach w BIK nie powinno mieć to już znaczenia. To kredytobiorca powinien decydować, jakie czynniki są dla niego najistotniejsze i dlatego to on wybiera, gdzie zechce złożyć wniosek o kredyt, a nowe zasady wyliczania oceny punktowej mają mu umożliwić łatwiej porównywać oferty – mówi Leszek Zięba.

– Bank nadal posiada wgląd w zapytania rejestrowane w BIK podczas wewnętrznej oceny ryzyka, ale sam fakt ich wystąpienia nie powinien już działać na niekorzyść wnioskodawcy – dodaje ekspert.