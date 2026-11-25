By zarobić realnie na lokacie trzeba dostać odsetki wyższe od inflacji, a dodatkowo uwzględnić jeszcze wciąż obowiązujący 19-procentowy podatek Belki. Czy więc w ogóle da się n lokatach bankowych w tej chwili zarobić lub nawet tylko uchronić posiadane nadwyżki finansowe czyli kapitał przed utratą ich realnej wartości.

Ile powinno wynosić oprocentowanie lokaty w banku by chroniła kapitał przed inflacją i dała zysk

Inflacja w październiku wyniosła 3,5 procent. Jednak decydując się na lokatę w okresie dłuższym niż miesiąc trzeba brać pod uwagę okoliczność, iż wskaźnik inflacji zmienia się z miesiąca na miesiąc, a wraz z nim przy lokacie wielomiesięcznej rosną lub spadają szanse na zysk.

Dla przykładu obecnie lokata miesięczna – gdyby była taka – z oprocentowaniem 4 proc. w skali roku, dawałaby nominalnie 0,5 proc. zysku. Byłby to jednak zysk brutto, który trzeba pomniejszyć o 19 proc. podatku, a więc realnie0,405 proc. Przy lokacie 1 tys. zł byłoby to 4 zł i 5 groszy.

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Lokata w banku: 4,5 procent , 5,40 procent czy 6 procent rocznie

Czy jednak takie oferty miesięczne są dostępne na rynku? Jakie jest najwyższe oprocentowanie lokat bankowych w połowie listopada 2026 roku?

W ofercie dostępnej aktualnie najwyższe oprocentowanie to 6 procent przy lokacie półrocznej i 4,50 proc. przy lokacie trzymiesięcznej. Pierwsze oferuje np. Velo Bank, drugie m.in. Renaul Bank czy inbank.

Z kolei najwyżej oprocentowane lokaty miesięczne to 4 procent – Santander Consumer Bank czy Millennium.

Trafiają się też oferty specjalne. Wtedy by zyskać wyższe oprocentowanie trzeba spełniać dodatkowe warunki: być klientem banku z taką ofertą albo dopiero nim zostać, zakładając konto. Z reguły ściśle limitowany jest czas korzystniejszego oprocentowania, np. miesiąc lub trzy. Ograniczona lub z ustaloną minimalną kwotą jest też sama lokata – np. nie więcej niż 10 tys. zł albo co najmniej 0,5 mln zł.

Dla przykładu w raisin – ogólnoeuropejskiej platformie dla depozytów można uzyskać 5,40 proc. za lokatę czteroletnią. Limit wysokości takiej lokaty to przy braku dolnej granicy – 410 tys. zł (lokata CA Auto Bank).

Te wszystkie okoliczności trzeba wziąć pod rozwagę, decydując się na zawarcie umowy o lokatę.

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Takie dodatkowe warunki trzeba też spełniać przy wskazanych najwyżej oprocentowanych lokatach – jednomiesięcznych, trzymiesięcznych lub półrocznych. Dla przykładu.

Oprocentowana 6 proc. półroczna VeloLokata dla Aktwnych w Velo Banku przeznaczona jest tylko dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości min. 2000 zł. W przeciwnym razie oprocentowanie wyniesie 2,50 proc. w skali roku. Lokata na tych warunkach ograniczona jest też kwotowo – od tysiąca do 50 tys. zł.

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Z kolei oprocentowana na 4,50 proc. trzymiesięczna lokata w Erste Bank Polska (Lokata na Powitanie) dotyczy lokaty w wysokości od tysiąca do 50 tys. zł i przeznaczona jest tylko dla nowych klientów, którzy otworzą konto online i zweryfikują tożsamość przez aplikację mobilną (przez tzw. selfie) lub mObywatela. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych oraz akceptacja regulaminu promocji.

Lokata w banku czy może konto oszczędnościowe

Lokata w banku to najbezpieczniejszy sposób na chronienie nadwyżek finansowych przed skutkami inflacji. Najbezpieczniejszy ponieważ lokaty do sumy równowartości 100 tys. euro, a więc aktualnie około 440 tys. zł jest objęty gwarancją działającego pod egidą państwa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podobny najniższy poziom ryzyka spośród instrumentów dostępnych zwykłemu obywatelowi – konsumentowi mają tylko obligacje oszczędnościowe oferowane przez ministra finansów – one z kolei mają do nieograniczonego poziomu gwarancję ze strony Skarbu Państwa.

Trzeba pamiętać, że poza oprocentowaniem – zwłaszcza gdy lokujemy środki co do których nie mamy pewności, iż na okres lokaty nie będą one nam pilnie potrzebne – ważne są też inne warunki umowy o lokatę zawieranej z bankiem.

Różnego rodzaju klauzule mogą bowiem znacznie pogorszyć ostateczny wynik finansowy lub nawet w ogóle pozbawić odsetek – jak to się dzieje w wielu przypadkach gdy jest to umowna sankcja za zerwanie lokaty czyli żądanie wypłaty zdeponowanej na lokacie kwoty przed terminem.

W związku z tym warto też wiedzieć, że alternatywą dla klasycznej lokaty jest konto oszczędnościowe. Co do zasady standardem na rynku jest teraz opcja umożliwiająca korzystanie ze zgromadzonych na nim pieniędzy bez utraty umówionego oprocentowania, co zapewnia nieporównywalnie większą elastyczność.

Co ważne w banku można mieć wiele kont oszczędnościowych, a ich oprocentowanie potrafi być na tym samym poziomie co analogiczna lokata.