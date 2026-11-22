W 2027 r. miną cztery lata rządu tworzonego przez koalicję, która wśród wielu obietnic wyborczych deklarowała podwojenie kwoty wolnej w PIT z 30 tys. zł do 60 tys. zł oraz zwolnienie z podatku dochodowego emerytur. Już wiadomo, że podwyższenia kwoty wolnej nie będzie, a co ze zwolnienie emerytów w PIT?

Przy tak niskich waloryzacjach rocznych świadczeń przy rosnących kosztach utrzymania, zwolnienie emerytur z podatku dałoby seniorom solidniejszą podwyżkę.

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Tymczasem w czasie trzech lat rządów obecnej koalicji nie tylko nie przybyło emerytów zwolnionych z podatku, ale po każdej waloryzacji, a nawet wypłacie trzynastej i czternastej emerytury wzrasta liczba tych, którzy ze zwolnienia z podatku wcześniej korzystali, a teraz muszą znów płacić PIT.

Wystarczy bowiem, że w skali roku emerytury wraz z trzynastką i czternastą przekroczą przekroczą 30 tys. zł czyli kwotę wolną, by ZUS znów zaczął im potrącać zaliczki na PIT. Wówczas kwota brutto zwaloryzowanej emerytury jest pomniejszana już nie tylko o 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale i 12 proc. zaliczki na PIT.

Emerytury powinny być zwolnione z podatku - bez PIT dla wszystkich emerytów

Kwoty emerytur przekazywanych przez ZUS seniorom różnią się od kwoty brutto czyli ustalonej w decyzji o przyznaniu emerytury.

Ta zasada dotyczy wszystkich świadczeń. Jedyna różnica polega na tym, że emeryci otrzymujący najniższe świadczenia przed wypłatą kwoty na rękę mają tych obciążeń mniej.

Emerytury brutto i na rękę: dlaczego emeryci nie dostaję takiej kwoty jak w decyzji ZUS o emeryturze

Choć co do zasady wszystkie emerytury obciążone są składką na ubezpieczenie zdrowotne i podatkiem dochodowym, to stawka składki wynosi dla wszystkich 9 proc.

Podatek z kolei wyliczany jest według skali z tabeli podatkowej. Choć podstawowa stawka wynosi 12 proc., to wszyscy emeryci korzystają z kwoty wolnej, która wciąż wynosi 30 tys. zł a więc średnio 2500 zł miesięcznie. To sprawia, że faktyczna tzw. stopa podatkowa wynosi nieco mniej niż 12 proc. w przypadku emerytur w wysokości średnio do 5 000 zł miesięcznie.

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Przykładowo. Emerytura brutto 2 000 zł to netto 1820 zł bo 180 zł odjął ZUS na 9-procentową składkę zdrowotną, a na podatek zaliczki nie pobrał, bo do 2 500 zł PIT „zeruje” kwota wolna.

Emerytura 2 500 zł to na rękę 2 275 zł bo pomniejszyło ją 225 zł z tytułu 9-procentowej składki zdrowotnej, a PIT także wyniósł 0, bo cały roczny dochód mieści się w 30 tys. zł.

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Co innego emerytura 3 000 zł brutto. Tu na rękę będzie 2 670 zł, bo pomniejszą ją dwa potrącenia: 270 zł tytułem 9-procentowej składki zdrowotnej i 60 zł uśrednionej zaliczki na PIT.

Uśrednionej, bo zaliczka ta zostanie policzona według stawki PIT 12 proc., ale z uwzględnieniem 1/12 kwoty wolnej.

Jak widać na tych wyliczeniach, nawet bez spełnienia obietnicy wyborczych zwolnieni z podatku od emerytur są emeryci otrzymujący w skali roku średnią emeryturę w wysokości do 2 500 zł.

Średnią, bo trzeba pamiętać, że za styczeń i luty świadczenia są niższe niż od marca – po waloryzacji.

Emerytury brutto i netto na rękę: kwota wolna 60 tys. zł zamiast 30 tys. zł

Ten sam mechanizm, bez zwolnienia z podatku dochodowego wszystkich emerytur, niezależnie od ich wysokości zadziałałby także w odniesieniu do emerytur brutto w wysokości średnio od 2 501 zł do 5 000 zł gdyby rząd zrealizował obietnicę wyborczą odnośnie podwojenia kwoty wolnej.

Emeryci bowiem z takiego rozwiązania skorzystaliby jak wszyscy inni podatnicy. Wtedy także emerytury brutto od 2 501 zł do 5 000 zł byłyby przed wypłatą pomniejszane jedynie 9-procentową składką zdrowotną, a zaliczka na podatek pojawiłaby się dopiero jako dodatkowe obciążenie dopiero od emerytur wyższych niż średnio 5 000 zł miesięcznie.

Przykładowo. Emerytura brutto 5 500 zł przy kwocie wolnej 60 tys. zł to potrącenie 495 zł tytułem 9-procentowej składki zdrowotnej i 60 zł tytułem uśrednionego PIT (teraz przy kwocie wolnej 30 tys. zł to jest 360 zł), ostatecznie więc na rękę 4 945 zł.

Emerytury brutto i netto na rękę: zwolnione z podatku jako źródło dochodu

Jeszcze inaczej kształtowałyby się wypłaty emerytur netto czyli na rękę gdyby została zrealizowana obietnica o zwolnieniu z podatku dochodowego wszystkich emerytur. Wtedy jako dochód ze źródła objętego zwolnieniem podatkowym emerytury niezależnie od wysokości nie byłyby pomniejszane o zaliczkę na PIT i w ogóle dochód z emerytur nie podlegałby rozliczenia w zeznaniu podatkowym.

Przed wypłatą emerytury - każdej – ZUS pomniejszałby ją tylko o 9-procentową składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Takie rozwiązanie miałoby też niesłychanie istotne znaczenie przy corocznej waloryzacji świadczeń, zwłaszcza gdy wskaźnik waloryzacji jest niski – jak to się zapowiada np. w 2027 roku.

Według prognoz wskaźnik ten wyniesie maksymalnie 4,16 proc., a z tej mikroskopijnej kwoty dla zdecydowanej większości emerytów 0,12 proc. zabierze fiskus.

Niestety ta obietnica nie została zrealizowana i nic nie wskazuje na to, by doszło do takiego zwolnienia z podatku wszystkich emerytur w 2027 roku.