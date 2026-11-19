Biedronka czy Lidl? Patrząc na częstotliwość z jaką stali klienci odwiedzają sklepy dyskontowe dwóch najpopularniejszych w Polsce sieci: Biedronka i Lidl, można by dojść do wniosku, że pierwsza to miłość z konieczności, a drugi – z wyboru.

Biedronka i Lidl należą do najczęściej odwiedzanych sieci handlowych w Polsce, jednak częstotliwość zakupów w obu sklepach wyraźnie się różni. Z danych YouGov za okres 12 miesięcy zakończonych w marcu 2026 roku (MAT 03.2026) wynika, że Biedronkę odwiedziło 96,3 proc. polskich gospodarstw domowych, a Lidla 79,6 proc.

Klienci pierwszej z sieci robili w niej zakupy średnio 73 razy w roku, podczas gdy w Lidlu 33 razy.

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Lidl czy Biedronka: sklep bliżej domu to częstsze odwiedziny i zakupy

Znaczenie może mieć tutaj dostępność placówek – Biedronka posiada ich około 3800, a Lidl około 1000. Co istotne, mimo różnic w częstotliwości wizyt średnia wartość koszyka zakupowego pozostaje zbliżona i wynosi 91 zł w Biedronce oraz 86 zł w Lidlu.

- Różnice między sieciami nie ograniczają się do częstotliwości zakupów. Dotyczą również tego, co klienci znajdują na sklepowych półkach. W ciągu roku Biedronka oferowała ponad 29 tys. unikalnych produktów, podczas gdy Lidl blisko 20 tys. W obu sieciach zdecydowaną większość wartości sprzedaży stanowiła żywność, choć jej udział był nieco wyższy w Lidlu, gdzie wyniósł 93 proc., niż w Biedronce, gdzie stanowił około 89 proc. – komentuje Rafał Dobrowolski, strategic insights manager w YouGov.

Biedronka i Lidl: bój na promocje – kto wygrywa

Kolejnym istotnym elementem zakupów w obu sieciach są promocje. Ich udział w wartości sprzedaży wzrósł w ciągu ostatniego roku zarówno w Biedronce, jak i w Lidlu, choć skala zmian była różna. Według danych YouGov w Biedronce produkty kupowane w promocji odpowiadały za 47,8 proc. wartości sprzedaży, co oznacza wzrost o 1,3 p.p. W Lidlu udział ten wyniósł 37,1 proc., zwiększając się o 3 p.p.

Udział zakupów promocyjnych różni się w zależności od kategorii produktowej. W przypadku żywności wynosił 46,7 proc. w Biedronce i 37,3 proc. w Lidlu.

Szczególnie wysokie wartości odnotowano dla masła – odpowiednio 85 proc. i 74 proc.

Jeszcze większe różnice widoczne są w przypadku kosmetyków, gdzie udział ten wyniósł 58,6 proc. w Biedronce i 36,7 proc. w Lidlu, oraz produktów do pielęgnacji domu – odpowiednio 55,4 proc. i 34,1 proc.

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Biedronka i Lidl: niższe ceny kontra porządek i wygoda

- Konsumenci zwracają uwagę na różne elementy, które zachęcają ich do zakupów. Ich zdaniem Biedronka wyróżnia się ogólnie niższymi cenami i atrakcyjniejszymi promocjami, natomiast w Lidlu doceniają estetykę sklepów, porządek oraz wygodę poruszania się między półkami. Jednocześnie mniejsza dostępność placówek Lidla pozostaje dla jego klientów istotną barierą dla częstszych wizyt – wyjaśnia Rafał Dobrowolski.

Porównanie opiera się na raporcie YouGov „Lidl – monografia”, który łączy dane dotyczące rzeczywistych zakupów z opiniami konsumentów.

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