800 plus może trafić od 2027 roku do kolejnej grupy osób, w tym również seniorów. Rząd przygotował zmiany w przepisach, które mają rozszerzyć dostęp do świadczenia wychowawczego. Projekt ustawy trafił już do Sejmu, a 17 listopada zajmowały się nim komisje parlamentarne. Kto będzie mógł otrzymywać dodatkowe pieniądze i od kiedy dokładnie mają obowiązywać nowe zasady?

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800 plus także dla seniorów. Rząd właśnie zmienia przepisy

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie przysługuje aktualnie przede wszystkim rodzicom dzieci do ukończenia 18. roku życia. W określonych sytuacjach mogą je otrzymywać również uprawnieni opiekunowie, m.in. opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka czy dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Prawo do świadczenia zależy od formy sprawowanej opieki i spełnienia warunków określonych w przepisach.

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Rząd zamierza jednak rozszerzyć katalog osób które mogą ubiegać się o pieniądze. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci został przyjęty przez Radę Ministrów 20 października 2026 roku, a następnie skierowany do Sejmu. Jedna z proponowanych zmian może objąć również seniorów, którzy zajmują się dziećmi, choć nie są ich rodzicami ani opiekunami prawnymi.

Którzy seniorzy będą mogli otrzymać 800 plus?

Nie zawsze rodzice mogą zapewnić dziecku codzienną opiekę. Zdarza się, że przyczyną jest ich śmierć, ciężka choroba, pobyt w szpitalu albo inne okoliczności uniemożliwiające sprawowanie opieki. W takich sytuacjach obowiązki związane z wychowaniem dziecka często przyjmują najbliżsi krewni. Bardzo często są to dziadkowie, ale opiekę mogą sprawować również: pełnoletnie rodzeństwo dziecka, ciocia, wujek czy inni członkowie rodziny. W określonych przypadkach może to być także osoba nie spokrewniona z dzieckiem.

Problem pojawia się wtedy, gdy sąd powierza takiej osobie bieżącą pieczę nad dzieckiem, ale nie ustanawia jej rodziną zastępczą ani opiekunem prawnym. Opiekun ponosi wówczas codzienne koszty utrzymania dziecka, jednak obowiązujące przepisy nie przyznają mu z samego tego tytułu prawa do 800 plus.

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Nowe przepisy mają umożliwić przyznawanie 800 plus osobom, którym sąd powierzył sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem. Może to dotyczyć m.in. babci lub dziadka, którzy na podstawie orzeczenia sądu zajmują się wnukiem, zapewniają mu mieszkanie, wyżywienie, ubrania i codzienną opiekę.

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Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2025 roku, w Polsce funkcjonowało 36,8 tys. rodzin zastępczych, z czego 63,5% stanowiły rodziny spokrewnione z dzieckiem. Ponad połowa osób prowadzących rodziny zastępcze była w wieku od 51 do 70 lat. Dane te pokazują, jak istotną rolę w opiece nad dziećmi odgrywają starsi członkowie rodzin.

Nie każdy senior dostanie 800 plus

W ostatnich miesiącach pojawiły się propozycje przyznania emerytom 800 zł za każde wychowane dziecko. Takie postulaty trafiały do parlamentu w formie petycji, ale nie doprowadziły do wprowadzenia nowego świadczenia.

Ważne: Projektowane zmiany nie przewidują powszechnego dodatku dla wszystkich seniorów ani wypłat za wychowanie własnych dzieci w przeszłości.

Zmiany w 800 plus obejmą również wszystkich rodziców i uproszczą drogę do świadczenia seniorom

Rozszerzenie katalogu uprawnionych to tylko jedna z propozycji zawartych w projekcie ustawy. Rząd chce również uprościć procedurę przyznawania 800 plus, co może być bardzo istotne dla osób starszych.

Obecnie rodzice i opiekunowie muszą co roku składać wniosek na kolejny okres świadczeniowy, nawet jeśli ich sytuacja się nie zmieniła. Brak dokumentów może oznaczać przerwę w wypłatach lub utratę części świadczenia.

Aktualnie okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku, a rodzice i opiekunowie muszą pamiętać o ponownym ubieganiu się o pieniądze, aby zachować ciągłość wypłat. Wniosek należy przesłać do końca kwietnia. Złożenie dokumentów w maju lub czerwcu pozwala jeszcze otrzymać świadczenie z wyrównaniem od czerwca, choć pieniądze mogą wpłynąć na konto później. Inaczej jest w przypadku wniosków przekazanych po 30 czerwca. Wówczas świadczenie przysługuje dopiero od miesiąca złożenia dokumentów, bez wyrównania za wcześniejsze okresy.

Po zmianach ZUS ma automatycznie ustalać prawo do świadczenia na podstawie wcześniej przekazanych informacji. Ponownie składanie wniosku nie będzie konieczne, jeśli dane pozostaną aktualne. Wniosek trzeba będzie złożyć jedynie w uzasadnionych przypadkach m.in. po narodzinach dziecka czy w przypadku pierwszego ubiegania się o świadczenie, itp..

Od kiedy 800 plus dla kolejnej grupy opiekunów?

Zgodnie z projektem nowelizacji przepisy umożliwiające otrzymanie 800 plus osobom, którym sąd powierzył bieżącą pieczę nad dzieckiem, mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Nie wskazano więc konkretnej daty, od której nowa grupa opiekunów będzie mogła ubiegać się o świadczenie.

Natomiast automatyczne odnawianie prawa do świadczenia ma zostać zastosowane po raz pierwszy na okres świadczeniowy zaczynający się od 1 czerwca 2027 roku. Terminy te zależą jednak od zakończenia procesu legislacyjnego. Nowelizacja nie jest jeszcze obowiązującym prawem.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do pobrania

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Na jakim etapie są prace nad nowym 800 plus?

Rządowy projekt ustawy został przekazany do Sejmu 21 października 2027 roku i otrzymał numer druku 3267. Dwa dni później skierowano go do pierwszego czytania w Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 17 listopada komisje zajmowały się proponowanymi zmianami. Aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać konieczne jest zakończenie prac parlamentarnych. Projekt musi zostać uchwalony przez parlament, podpisany przez prezydenta i ogłoszony w Dzienniku Ustaw.