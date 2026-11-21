O tym, że przemysł zwolnił tempo wzrostu najlepiej świadczą rosnące redukcje pracowników. Tam gdzie ich najwięcej – meblarstwo i motoryzacja – widać od razu, że w branży kryzys. Jednocześnie w dwóch dziedzinach braki kadrowe do uzupełnienia są też spektakularne. To nabierający rozpędu przemysł zbrojeniowy oraz przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury.

Czy jednak uda się płynne przesunięcie nadwyżki pracowników z branż kryzysowych do szykujących się na rozwojowy skok bez większych perturbacji na rynku pracy?

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Czy bezrobotny pracownik z motoryzacji może znaleźć zatrudnienie w przemyśle obronnym?

W III kwartale 2026 r. przeciętne zatrudnienie w branży motoryzacyjnej spadło o 3,3 proc. rok do roku. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku ubyło około 6,7 tys. etatów.

Część kompetencji technicznych jest wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu. Dotyczy to m.in. obsługi maszyn CNC, obróbki metali, spawalnictwa, montażu mechanicznego, utrzymania ruchu oraz kontroli jakości.

Pracownik posiadający doświadczenie w zakładzie motoryzacyjnym może więc mieć umiejętności przydatne także przy produkcji taboru kolejowego, maszyn czy komponentów wykorzystywanych w sprzęcie wojskowym.

Nie zawsze wystarczy jednak dotychczasowe doświadczenie.

Część stanowisk wymaga dodatkowych uprawnień, znajomości specjalistycznych technologii, dokumentacji technicznej lub określonych procedur jakościowych.

- Pracownicy z doświadczeniem w branży motoryzacyjnej często mają umiejętności gotowe do wykorzystania również w innych gałęziach przemysłu, w tym przy produkcji maszyn, taboru kolejowego czy sprzętu wojskowego. Dotyczy to między innymi obsługi maszyn, montażu, kontroli jakości i utrzymania ruchu - wyjaśnia Tomaš Bogdevič, dyrektor generalny Gremi Personal.

- Zmiana branży nie musi więc oznaczać konieczności zdobywania nowego zawodu. W wielu przypadkach wystarczy uzupełnienie kwalifikacji lub przeszkolenie w zakresie nowych technologii. Dla firm poszukujących specjalistów technicznych to szansa na pozyskanie doświadczonych pracowników spoza własnej branży. Warunkiem jest jednak odpowiednie dopasowanie ich kompetencji do wymagań stanowiska – dodaje ekspert.

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Nowe inwestycje w infrastrukturę nie zrekompensują automatycznie redukcji zatrudnienia

Jeszcze większy procentowy spadek zatrudnienia niż w branży motoryzacyjnej odnotowano w produkcji mebli - o 6,3 proc.

Słabszą sytuację meblarstwa potwierdzają również dane Krajowej Izby Gospodarczej opracowane na podstawie statystyk GUS. W okresie styczeń-wrzesień 2026 r. przeciętne zatrudnienie w produkcji mebli było o 4,5 proc. niższe niż rok wcześniej. Dane te dotyczą różnych okresów i wskaźników, ale wskazują na utrzymujące się trudności części tradycyjnych gałęzi przemysłu.

Wzrost zatrudnienia w wybranych segmentach przemysłu nie oznacza, że będą one w stanie przejąć wszystkich pracowników tracących pracę w innych branżach.

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Znaczenie ma przede wszystkim skala działalności. Nawet dynamiczny rozwój stosunkowo niewielkiego segmentu nie musi więc równoważyć redukcji w większych gałęziach produkcji. Dodatkowym wyzwaniem pozostaje dopasowanie kwalifikacji kandydatów do potrzeb przedsiębiorstw oraz lokalizacja zakładów.

- Rozwój przemysłu obronnego i inwestycji infrastrukturalnych może zwiększyć zapotrzebowanie na pracowników, ale nie zrekompensuje wszystkich redukcji zatrudnienia w innych branżach. Nowe zamówienia oznaczają przede wszystkim większe zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje techniczne - uważa Tomaš Bogdevič,

Dlatego część zakładów może nadal ograniczać zatrudnienie, podczas gdy inne będą miały trudności ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

W naszej ocenie końcówka 2026 roku może przynieść dalszą stabilizację rynku pracy, jednak bez wyraźnego wzrostu liczby etatów w całym przemyśle. Wiele będzie zależeć od tempa realizacji inwestycji, skali nowych zamówień i możliwości pozyskania wykwalifikowanych pracowników – podsumowuje ekspert Gremi Personal.