Nareszcie dyplomy i świadectwa kwalifikacji będą szybko uznawane wewnątrz krajów Unii Europejskiej. Łatwiejsze też będzie dokumentowanie ubezpieczeń społecznych – co ma niebagatelne znaczenie zarówno dla praw emerytalnych jak i bieżących rozliczeń z ZUS i jego odpowiednikami w innych krajach UE.

Ułatwienie obywatelom Unii Europejskiej w podejmowanie pracy w dowolnym kraju UE wprowadzi cały pakiet nowych przepisów, określany mianem Fair Labour Mobility.

Uproszczenia zarówno związane z uznawaniem kwalifikacji jak i obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi są możliwe dzięki daleko posuniętej cyfryzacji. Ułatwia ona zarówno zestandaryzowanie dokumentów jak ich wystawianie, wymianę i archiwizowanie.

Chodzi przede wszystkim o to, bo nowe przepisy unijne mające ułatwiać wszystkim obywatelom podejmowanie pracy – w tym zgodnej z ich formalnymi kompetencjami – nie generowało dodatkowych obowiązków i kosztów, zarówno po stronie pracodawców jak i samych pracowników.

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Pięć tygodni na uznanie kwalifikacji w zawodach regulowanych

Obecnie formalną przeszkodą w podjęciu pracy za granicą w zawodach regulowanych jest potrzeba wielomiesięcznego oczekiwania na sfinalizowanie procedury uznawania kwalifikacji w takich zawodach jak inżynier, nauczyciel czy lekarz albo pielęgniarka. Gdy kandydat do pracy jest potrzebny natychmiast, rzadko który potencjalny pracodawca jest skłonny na tak długo odłożyć lub zawiesić procedurę rekrutacji.

Komisja Europejska chce, by w ramach Fair Labour Mobility ten okres oczekiwania na uznanie kwalifikacji nie był dłuższy niż pięć tygodni.

Europejski Urząd do spraw Pracy ochroni interesy pracowników z krajów europejskich jak i spoza UE

Europejski Urząd do spraw Pracy – ELA funkcjonuje w UE już od sześciu lat i zajmuje się głównie wspieraniem krajowych urzędów do spraw zatrudnienia w krajach członkowskich UE.

Mocą rozporządzenia wchodzącego w skład Fair Labour Mobility teraz ELA zwiększy swoje kompetencje, ale tak by nie ograniczyć kompetencji jego krajowych odpowiedników.

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ELA ma się skupić przede wszystkim na zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na europejskim rynku pracy, w tym przeciwdziałać nadużyciom wobec pracowników będących obywatelami krajów spoza UE. Jednocześnie rzecz jasna wnikliwiej kontrolować rynek pod kątem nielegalnego zatrudniania cudzoziemców co poza wszystkim jest też przejawem nieuczciwej konkurencji.

Pakiet Fair Labour Mobili zaakceptowany już został przez Komisję Europejską, ale wymaga jeszcze przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę UE.

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