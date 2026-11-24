Osoby, które płaciły składki w KRUS, a dziś dostają emeryturę z ZUS, mogą co miesiąc otrzymywać stałą dopłatę do świadczenia. Podobny dodatek należy się rolnikom, którzy w trakcie pracy opłacali podwójną składkę. Ile wynoszą stawki obowiązujące do końca lutego 2027 roku, jak złożyć wniosek i co zakłada nowy projekt ustawy w Sejmie?

rozwiń >

Wielu Polaków przez część życia pracowało na etacie lub prowadziło firmę, a przez kilka czy kilkanaście lat opłacało składki w KRUS. Często nie wiedzą oni, że pieniądze wpłacone do kasy rolniczej nie przepadają – nawet jeśli nie udało się uzbierać 25 lat wymaganych do zwykłej emerytury rolniczej. W polskich przepisach istnieją dwie osobne dopłaty za pracę na roli. Jedną wypłaca ZUS, a drugą KRUS.

REKLAMA

REKLAMA

Zwiększenie rolne z ZUS: 17,81 zł za każdy rok w KRUS

To najpopularniejsza dopłata. Dostają ją emeryci z ZUS, którzy w przeszłości płacili składki rolnicze, ale krócej niż przez 25 lat.

Ile wynosi dopłata do końca lutego 2027 roku?

Wysokość dodatku zależy od emerytury podstawowej w KRUS. Po marcowej podwyżce o 5,3 proc. wynosi ona 1 780,64 zł brutto. Za każdy pełny rok składek w KRUS ZUS dolicza 1 proc. tej kwoty, czyli 17,81 zł brutto miesięcznie. Jeśli pracowałeś na roli przez niepełny rok, ZUS wyliczy dopłatę co do dnia. W praktyce emerytura wzrasta co miesiąc o:

89,03 zł brutto – za 5 lat w KRUS (1 068,36 zł rocznie),

178,06 zł brutto – za 10 lat w KRUS (2 136,72 zł rocznie),

267,10 zł brutto – za 15 lat w KRUS (3 205,20 zł rocznie),

356,13 zł brutto – za 20 lat w KRUS (4 273,56 zł rocznie),

427,35 zł brutto – za 24 lata w KRUS (5 128,20 zł rocznie).

Co z najniższą emeryturą?

Jeśli Twoja emerytura z ZUS jest niska i państwo dopłaca do niej, żebyś dostał kwotę minimalną (1 978,49 zł brutto), to dodatek za lata w KRUS dostaniesz dodatkowo – ponad tę kwotę. ZUS nie wliczy go w minimum. Pamiętaj tylko, że od dodatku potrącana jest 9-procentowa składka zdrowotna (oraz podatek, jeśli cała emerytura przekracza 2 500 zł brutto).

REKLAMA

Kto może dostać dopłatę z ZUS?

Musisz spełnić trzy proste warunki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mieć ukończony wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Nie pobierać emerytury z KRUS. Mieć opłacone składki w KRUS (liczą się też składki sprzed 1991 roku).

Uwaga na częsty błąd: Sama pomoc rodzicom w gospodarstwie po skończeniu 16 lat, za którą nikt nie płacił za Ciebie składek, nie daje prawa do tego dodatku. Taki czas może jedynie podnieść kapitał początkowy w ZUS (jeśli urodziłeś się po 1948 roku).

ZUS nie doliczy tych pieniędzy automatycznie. Żeby dostać dopłatę, musisz zrobić dwie rzeczy:

Idź do KRUS i poproś o zaświadczenie, które potwierdzi, w jakich latach płaciłeś tam składki. Złóż w ZUS wniosek ERPO (o ponowne przeliczenie emerytury) i dołącz do niego oryginał zaświadczenia z KRUS.

ZUS podniesie Ci emeryturę od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Urząd nie wypłaci wyrównania za poprzednie lata.

Druga dopłata przysługuje osobom, które dostają emeryturę z KRUS, ale w trakcie pracy na roli płaciły wyższe składki niż inni rolnicy.

Komu się należy? Rolnikom, którzy opłacali podwójną składkę (np. bo jednocześnie prowadzili własną firmę) albo składkę dodatkową (obowiązkową przy gospodarstwach powyżej 50 hektarów przeliczeniowych).

Ile wynosi dopłata? Za każdy pełny rok płacenia wyższych składek KRUS dolicza 0,5 proc. emerytury podstawowej, czyli 8,90 zł brutto miesięcznie. Po 10 latach daje to 89,03 zł brutto miesięcznie, a po 20 latach – 178,06 zł brutto miesięcznie.

Jak to załatwić? Nie musisz składać żadnych dodatkowych wniosków. KRUS sam doliczy ten dodatek na podstawie swoich dokumentów, gdy będziesz przechodzić na emeryturę.

Nowy projekt w Sejmie z listopada 2026 roku - emerytura z KRUS po 10 latach?

20 listopada 2026 roku do Sejmu trafił poselski projekt ustawy, który może dużo zmienić w sytuacji osób z mieszanym stażem (ZUS i KRUS). Posłowie proponują, aby prawo do osobnej emerytury z KRUS przysługiwało już po 10 latach opłacania składek rolniczych, a nie po 25 latach, jak jest dzisiaj (pod warunkiem, że łączny staż w ZUS i KRUS wyniesie minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Gdyby te przepisy weszły w życie, wiele osób mogłoby dostawać dwie pełne emerytury naraz – z ZUS i z KRUS – zamiast obecnego dodatku. Na razie jednak to dopiero początek prac w Sejmie. Dlatego jeśli pobierasz emeryturę z ZUS i masz mniej niż 25 lat w KRUS, nie czekaj na zmianę prawa i złóż wniosek o zwiększenie rolne już teraz.