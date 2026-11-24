Dodatek rolny do emerytury w 2026 roku. Ile ZUS i KRUS dopłacają za każdy rok pracy na roli?
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Osoby, które płaciły składki w KRUS, a dziś dostają emeryturę z ZUS, mogą co miesiąc otrzymywać stałą dopłatę do świadczenia. Podobny dodatek należy się rolnikom, którzy w trakcie pracy opłacali podwójną składkę. Ile wynoszą stawki obowiązujące do końca lutego 2027 roku, jak złożyć wniosek i co zakłada nowy projekt ustawy w Sejmie?
- Zwiększenie rolne z ZUS: 17,81 zł za każdy rok w KRUS
- Ile wynosi dopłata do końca lutego 2027 roku?
- Co z najniższą emeryturą?
- Kto może dostać dopłatę z ZUS?
- Jak załatwić dodatek w ZUS? Urząd nie przyzna go sam
- Dodatek z KRUS za podwójną składkę: 8,90 zł za każdy rok
- Nowy projekt w Sejmie z listopada 2026 roku - emerytura z KRUS po 10 latach?
Wielu Polaków przez część życia pracowało na etacie lub prowadziło firmę, a przez kilka czy kilkanaście lat opłacało składki w KRUS. Często nie wiedzą oni, że pieniądze wpłacone do kasy rolniczej nie przepadają – nawet jeśli nie udało się uzbierać 25 lat wymaganych do zwykłej emerytury rolniczej. W polskich przepisach istnieją dwie osobne dopłaty za pracę na roli. Jedną wypłaca ZUS, a drugą KRUS.
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Zwiększenie rolne z ZUS: 17,81 zł za każdy rok w KRUS
To najpopularniejsza dopłata. Dostają ją emeryci z ZUS, którzy w przeszłości płacili składki rolnicze, ale krócej niż przez 25 lat.
Ile wynosi dopłata do końca lutego 2027 roku?
Wysokość dodatku zależy od emerytury podstawowej w KRUS. Po marcowej podwyżce o 5,3 proc. wynosi ona 1 780,64 zł brutto. Za każdy pełny rok składek w KRUS ZUS dolicza 1 proc. tej kwoty, czyli 17,81 zł brutto miesięcznie. Jeśli pracowałeś na roli przez niepełny rok, ZUS wyliczy dopłatę co do dnia. W praktyce emerytura wzrasta co miesiąc o:
- 89,03 zł brutto – za 5 lat w KRUS (1 068,36 zł rocznie),
- 178,06 zł brutto – za 10 lat w KRUS (2 136,72 zł rocznie),
- 267,10 zł brutto – za 15 lat w KRUS (3 205,20 zł rocznie),
- 356,13 zł brutto – za 20 lat w KRUS (4 273,56 zł rocznie),
- 427,35 zł brutto – za 24 lata w KRUS (5 128,20 zł rocznie).
Co z najniższą emeryturą?
Jeśli Twoja emerytura z ZUS jest niska i państwo dopłaca do niej, żebyś dostał kwotę minimalną (1 978,49 zł brutto), to dodatek za lata w KRUS dostaniesz dodatkowo – ponad tę kwotę. ZUS nie wliczy go w minimum. Pamiętaj tylko, że od dodatku potrącana jest 9-procentowa składka zdrowotna (oraz podatek, jeśli cała emerytura przekracza 2 500 zł brutto).
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Kto może dostać dopłatę z ZUS?
Musisz spełnić trzy proste warunki:
- Mieć ukończony wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).
- Nie pobierać emerytury z KRUS.
- Mieć opłacone składki w KRUS (liczą się też składki sprzed 1991 roku).
Uwaga na częsty błąd: Sama pomoc rodzicom w gospodarstwie po skończeniu 16 lat, za którą nikt nie płacił za Ciebie składek, nie daje prawa do tego dodatku. Taki czas może jedynie podnieść kapitał początkowy w ZUS (jeśli urodziłeś się po 1948 roku).
Jak załatwić dodatek w ZUS? Urząd nie przyzna go sam
ZUS nie doliczy tych pieniędzy automatycznie. Żeby dostać dopłatę, musisz zrobić dwie rzeczy:
- Idź do KRUS i poproś o zaświadczenie, które potwierdzi, w jakich latach płaciłeś tam składki.
- Złóż w ZUS wniosek ERPO (o ponowne przeliczenie emerytury) i dołącz do niego oryginał zaświadczenia z KRUS.
ZUS podniesie Ci emeryturę od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Urząd nie wypłaci wyrównania za poprzednie lata.
Dodatek z KRUS za podwójną składkę: 8,90 zł za każdy rok
Druga dopłata przysługuje osobom, które dostają emeryturę z KRUS, ale w trakcie pracy na roli płaciły wyższe składki niż inni rolnicy.
- Komu się należy? Rolnikom, którzy opłacali podwójną składkę (np. bo jednocześnie prowadzili własną firmę) albo składkę dodatkową (obowiązkową przy gospodarstwach powyżej 50 hektarów przeliczeniowych).
- Ile wynosi dopłata? Za każdy pełny rok płacenia wyższych składek KRUS dolicza 0,5 proc. emerytury podstawowej, czyli 8,90 zł brutto miesięcznie. Po 10 latach daje to 89,03 zł brutto miesięcznie, a po 20 latach – 178,06 zł brutto miesięcznie.
- Jak to załatwić? Nie musisz składać żadnych dodatkowych wniosków. KRUS sam doliczy ten dodatek na podstawie swoich dokumentów, gdy będziesz przechodzić na emeryturę.
Nowy projekt w Sejmie z listopada 2026 roku - emerytura z KRUS po 10 latach?
20 listopada 2026 roku do Sejmu trafił poselski projekt ustawy, który może dużo zmienić w sytuacji osób z mieszanym stażem (ZUS i KRUS). Posłowie proponują, aby prawo do osobnej emerytury z KRUS przysługiwało już po 10 latach opłacania składek rolniczych, a nie po 25 latach, jak jest dzisiaj (pod warunkiem, że łączny staż w ZUS i KRUS wyniesie minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Gdyby te przepisy weszły w życie, wiele osób mogłoby dostawać dwie pełne emerytury naraz – z ZUS i z KRUS – zamiast obecnego dodatku. Na razie jednak to dopiero początek prac w Sejmie. Dlatego jeśli pobierasz emeryturę z ZUS i masz mniej niż 25 lat w KRUS, nie czekaj na zmianę prawa i złóż wniosek o zwiększenie rolne już teraz.
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