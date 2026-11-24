Do połowy 2027 roku automaty vendingowe i parkomaty w całym kraju mają mieć zamontowane komponenty fiskalne. W przypadku tych pierwszych Ministerstwo Finansów rozważa stopniowe wprowadzenie tzw. fiskalizacji od wysokości pojedynczej transakcji, która miałaby wynosić odpowiednio 50 zł do końca 2027 roku i 20 zł od 1 stycznia 2028 roku. W przypadku parkomatów fiskalizacji miałyby podlegać wszystkie transakcje i to już od 1 lipca 2027.

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Nierówne traktowanie branż przy fiskalizacji urządzeń

Jak już było skazanDo połowy 2027 roku automaty vendingowe i parkomaty w całym kraju mają mieć zamontowane komponenty fiskalne. W przypadku tych pierwszych Ministerstwo Finansów rozważa stopniowe wprowadzenie tzw. fiskalizacji od wysokości pojedynczej transakcji, która miałaby wynosić odpowiednio 50 zł do końca 2027 roku i 20 zł od 1 stycznia 2028 roku. W przypadku parkomatów fiskalizacji miałyby podlegać wszystkie transakcje i to już od 1 lipca 2027.

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Ministerstwa Finansów podjęło decyzję o objęciu branży parkingowej i usług vendingowych wspólnym mechanizmem przejściowym w § 8 ust. 4 rozporządzenia z 17 grudnia 2024 r. Natomiast sposób wdrożenia fiskalizacji dla każdej z dwu branż zaproponowano już inny. Warto się temu przyjrzeć bliżej, by w pełni zrozumieć sytuację, w jakiej w tej chwili znalazła się branża parkingowa.

Ukłon w stosunku do branży vendingowej?

Automaty vendingowe i parkomaty działają w różnych segmentach rynku, ale łączy je samoobsługowa sprzedaż bez udziału sprzedawcy oraz rozproszona infrastruktura urządzeń przyjmujących płatności, a zasady ich fiskalizacji zostały ujęte w jednym wspomnianym wyżej rozporządzeniu.

Natomiast Ministerstwo Finansów podczas spotkania 8. października br. z przedstawicielami branż parkingowej i vendingowej poinformowało m.in., iż w przypadku automatów vendingowych rozważanie jest wprowadzenie obowiązku fiskalizacji od pojedynczej transakcji. Mianowicie od 50 zł do końca przyszłego roku i od 20 zł od początku 2028 roku. Takie rozwiązanie nie zostało jednak zaproponowane dla drugiego ujętego w rozporządzeniu sektora – parkingowego. REKLAMA

Czy wprowadzenie podobnego rozwiązania świadczyłoby o nierównym traktowaniu obu branż?

Wprowadzenie podobnego rozwiązania świadczyłoby o nierównym traktowaniu obu branż, bez jego uzasadnienia, które wymagane jest polskim prawem. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP bowiem zasada równego traktowania nie zakazuje każdej różnicy regulacyjnej, lecz wymaga rzeczowego uzasadnienia odmiennego traktowania podmiotów znajdujących się w porównywalnej sytuacji.

A zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z 7 czerwca 2004, P4/03) zasada ta: „daje się zatem wyrazić w formule, w myśl której nie wolno tworzyć takiego prawa, które różnicowałoby sytuację prawną podmiotów, których sytuacja faktyczna jest taka sama. Tak rozumiana równość oznacza też akceptację różnego traktowania przez prawo różnych podmiotów, z tym jednak, że różne traktowanie powinno być uzasadnione” (wyrok wyroku TK z 7 czerwca 2004, P 4/03).

Odmienne zasady fiskalizacji planowane są dla każdej z tych dwóch, objętych rozporządzeniem branż, to powinno zostać oparte na konkretnych, transparentnych przesłankach

Warto podkreślić, iż stopniowe wprowadzenie tzw. fiskalizacji od wysokości pojedynczej transakcji zostało uzasadnione niskimi kwotami płatności w maszynach vendingowych. Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat obowiązkiem fiskalizacji zostaną objęte tylko pojedyncze zakupy w automatach vendingowych, jak kwiaty czy soczewki kontaktowe.

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W praktyce branża ta w znakomitej większości zostanie objęta obowiązkiem fiskalizacji na papierze

Natomiast branża parkingowa, w której jednorazowa płatność jest porównywalna lub niższa niż w przypadku zakupów w maszynach vendingowych, będzie zobligowana do rozliczenia każdej transakcji. I to w bardzo szybkim tempie, bo już niebawem – jak proponuje Ministerstwo Finansów – od lipca 2027 roku co jest niewykonalne technicznie. Warto wspomnieć iż branża parkingowa w dużej mierze korzysta z parkomatów w celu wydawania bezpłatnych biletów parkingowych np. na parkingach przy marketach, przez co płatne sesja parkingowe stanowią tylko 1,8% ogółu sesji.

I tu Polska Organizacja Branży Parkingowej zwraca uwagę na kolejny duży problem

Parkomaty są zasilane solarnie, więc są niezwykle wrażliwe na niesprzyjające warunki pogodowe. Na rynku jest jedno urządzenie fiskalne, które może zostać zamontowane w parkomatach, ale nie zostało przetestowane w warunkach jesienno-zimowych, czyli przy niskim nasłonecznieniu i w ujemnych temperaturach. Nie ma wiec gwarancji iż parkomaty zdołają zasilić zwiększony pobór energii ponieważ ich baterie mogą się rozładowywać. Tego problemu nie ma w przypadku maszyn vendingowych, bo one stoją w miejscach, gdzie jest dostęp do prądu. Proponowany termin fiskalizacji uniemożliwia zaś firmom parkingowym przeprowadzenie procesu w sposób prawidłowy: czyli wykonanie testów urządzenia fiskalnego w warunkach rzeczywistych do końca marca 2026 roku, a następnie wdrożenie ew. poprawek i montaż do końca roku komponentów fiskalnych w ponad 10 000 parkomatów na terenie całej Polski. Branża podkreśla, że obecnie proponowany, krótki czas na wdrożenie niesie ryzyko nieprawidłowego działania urządzeń oraz zerwania przesyłu danych do KAS, co przełożyłoby się na brak możliwości rozliczenia z fiskusem. Kto za to poniesie odpowiedzialność? Tego Ministerstwo Finansów nie wyjaśnia.

Reasumując, Polska Organizacja Branży Parkingowej (POBP) postuluje o równe potraktowanie obydwu branż, czyli wprowadzenie takich samych zasad przy fiskalizacji parkomatów i maszyn vendingowych. Czy może liczyć na sprawiedliwość Państwa w tym zakresie?

Źródło: Polska Organizacja Branży Parkingowej, PANKOWALSKI STRATEGICZNIE Podlaska & Dziawer Sp. z o.o.