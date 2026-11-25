Ponad 45 tys. zł brutto dla rekordzisty, ale niecałe 2 tys. zł dla świadczeniobiorców z najniższą wysługą. Przeciętna emerytura wypłacana przez Wojskowe Biuro Emerytalne osiągnęła w 2026 roku poziom 6865,58 zł brutto - to o ponad 2,4 tys. zł więcej niż średnia w ZUS. Sprawdzamy, ile wynoszą przelewy w poszczególnych korpusach, kiedy wystarczy 15 lat służby oraz kogo obejmie rządowa nowelizacja z jesieni 2026 roku.

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Ważne Średnia emerytura wojskowa w 2026 roku wynosi 6865,58 zł brutto, najniższa - 1978,49 zł brutto, a rekordowa - 45 005,49 zł brutto.

Minimalny staż to 15 lat (dla powołanych przed 1 stycznia 2013 roku) lub 25 lat (dla powołanych po 31 grudnia 2012 roku, bez wymogu wieku).

Jesienią 2026 roku rząd przyjął projekt nowelizacji (UD403 / druk 3296) pozwalający doliczać służbę celną i celno-skarbową do emerytury wojskowej.

System zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych funkcjonuje w Polsce całkowicie poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze wypłacane są bezpośrednio z budżetu państwa za pośrednictwem Wojskowych Biur Emerytalnych (WBE) na podstawie ustawy z 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Najnowsze dane z 2026 roku pokazują, że wysokość przelewu zależy od bardzo konkretnych czynników.

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Ile wynosi emerytura wojskowa w 2026 roku? Ogromne różnice w korpusach

Według zestawień Ministerstwa Obrony Narodowej (po tegorocznej marcowej waloryzacji) średnia emerytura wojskowa w 2026 roku wynosi 6865,58 zł brutto. Dla porównania, przeciętna wypłata w ZUS w analogicznym okresie oscylowała w granicach 4443 zł brutto (obecnie przekracza 4500 zł brutto). Statystyka ukrywa jednak gigantyczne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi stopniami wojskowymi oraz stażem służby:

Najniższa wypłacana emerytura wojskowa: 1978,49 zł brutto (kwota odpowiadająca ustawowej emeryturze minimalnej).

Najwyższa emerytura w armii: sięga rekordowych 45 005,49 zł brutto miesięcznie.

Szeregowi: otrzymują średnio powyżej 3,6 tys. zł brutto.

Podoficerowie: mogą liczyć przeciętnie na ok. 4,2 tys. zł brutto.

Oficerowie młodsi: dostają średnio ok. 5,5 tys. zł brutto.

Oficerowie starsi: pobierają świadczenia przekraczające średnio 8,2 tys. zł brutto.

Po ilu latach na emeryturę wojskową? Dwa różne systemy

Prawo do emerytury przysługuje żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu ze służby. To, ile lat trzeba spędzić w mundurze, zależy wyłącznie od daty powołania do armii:

Stary system (powołani przed 1 stycznia 2013 roku). Żołnierze z tego rocznika nabywają prawa emerytalne już po 15 latach służby. Na start otrzymują 40 proc. podstawy wymiaru (czyli uposażenia z ostatnio zajmowanego stanowiska), a każdy kolejny rok w mundurze podnosi świadczenie o 2,6 proc. - maksymalnie do pułapu 75 proc. Osoby te mają też prawo wyboru nowego systemu, jeśli w dniu zwolnienia mają za sobą co najmniej 25 lat służby i jest to dla nich bardziej opłacalne. Nowy system (powołani po 31 grudnia 2012 roku). Tutaj poprzeczka zawieszona jest wyżej. Minimalny staż wynosi 25 lat służby, ale zniesiono wymóg osiągnięcia 55. roku życia - liczy się wyłącznie wysługa lat. Po 25 latach emerytura wynosi 60 proc. podstawy (liczonej ze średniego uposażenia z wybranych 10 kolejnych lat kalendarzowych), a każdy kolejny rok dodaje 3 proc., również do maksymalnego limitu 75 proc.

Zmiany w przepisach z końca 2026 roku - projekt nowelizacji (UD403)

Pod koniec października 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych (wykaz prac legislacyjnych nr UD403, druk sejmowy nr 3296). Przewiduje on możliwość doliczania okresów służby w Służbie Celnej oraz Służbie Celno-Skarbowej do stażu wymaganego do nabycia emerytury wojskowej. Projekt znajduje się obecnie na etapie prac parlamentarnych - po wejściu ustawy w życie skorzystają z niej nie tylko żołnierze dopiero przechodzący w stan spoczynku, ale także obecni emeryci wojskowi, którzy zyskają prawo do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia.

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Dodatki, które mogą przebić sufit 75 procent

Limit 75 proc. podstawy wymiaru nie jest absolutny. Zgodnie z ustawą emerytura wojskowa może wzrosnąć ponad ten pułap w przypadku pełnienia służby w warunkach szczególnych lub inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą. Świadczenie rośnie m.in. o 0,5 proc. za każdy rozpoczęty miesiąc służby w strefie działań wojennych lub na froncie. System gwarantuje też renty inwalidzkie dla żołnierzy poszkodowanych na zdrowiu oraz renty rodzinne dla bliskich (w tym możliwość korzystania z tzw. renty wdowiej).

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Gdzie i jak złożyć wniosek do WBE? Krok po kroku

Przejście w stan spoczynku wymaga dopełnienia formalności w odpowiedniej kolejności. Bez kompletu dokumentów Wojskowe Biuro Emerytalne nie uruchomi wypłat:

Rozkaz personalny i rozliczenie z jednostką. Podstawą jest ostateczna decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz zamknięcie karty obiegowej w jednostce. Kompletowanie dokumentów. Z Wojskowego Oddziału Gospodarczego (WOG) lub jednostki należy pobrać zaświadczenie o wysokości uposażenia i dodatków. Warto też przygotować dokumenty potwierdzające wcześniejsze okresy pracy cywilnej, jeśli podlegają doliczeniu. Wizyta lub wysyłka do WBE. Wniosek (formularz dostępny na stronach WBE) wraz z załącznikami składa się w Wojskowym Biurze Emerytalnym właściwym dla miejsca zamieszkania (wykaz oddziałów znajduje się na portalu Wojsko-Polskie.pl). Decyzja o przyznaniu świadczenia wydawana jest co do zasady w ciągu 30 dni od dostarczenia kompletu dokumentów.

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