Wielu zadłużonych emerytów zakłada, że po dokonaniu potrąceń przez ZUS pozostała część świadczenia jest w banku całkowicie bezpieczna. W praktyce egzekucja z emerytury oraz egzekucja z rachunku bankowego to dwie odrębne procedury. W 2026 roku nieznajomość zasad działania bankowej kwoty wolnej od zajęcia może doprowadzić do zablokowania środków, które już raz zostały pomniejszone przez organ rentowy.

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Dwa odrębne etapy egzekucji: ZUS i rachunek bankowy

W przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej z emerytury ochrona dłużnika działa na dwóch niezależnych poziomach:

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W ZUS: Zanim świadczenie zostanie wypłacone, ZUS potrąca odpowiednią część emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (przy standardowych długach maksymalnie 25 proc. świadczenia), pozostawiając seniorowi ustawową kwotę wolną od egzekucji.

W banku: Po zaksięgowaniu przelewu na koncie osobistym (ROR) środki tracą w systemie bankowym status emerytury i są traktowane jako zwykły depozyt na rachunku. Od tego momentu stosuje się przepisy Prawa bankowego.

Kwota wolna na rachunku bankowym w 2026 roku wynosi 3 604,50 zł

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w każdym miesiącu kalendarzowym. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4 806 zł brutto, co oznacza, że miesięczna kwota wolna od zajęcia na koncie bankowym wynosi dokładnie 3 604,50 zł. Limit ten odnosi się do sumy wypłat (gotówkowych, kartą oraz przelewów wychodzących), jakich posiadacz konta może dokonać w danym miesiącu kalendarzowym. Jeżeli w jednym miesiącu suma obciążeń rachunku przekroczy 3 604,50 zł - na przykład z powodu dodatkowych wpływów na konto lub zgromadzonych wcześniej oszczędności - bank ma obowiązek przekazać nadwyżkę komornikowi, nawet jeśli środki te pochodzą ze świadczenia emerytalnego.

Niewykorzystana kwota wolna nie przechodzi na kolejny miesiąc

Częstym powodem utraty środków przez seniorów jest gromadzenie na rachunku niewykorzystanych pieniędzy na większe, sezonowe wydatki (np. zakup opału lub leków). Bankowy limit 3 604,50 zł ma charakter miesięczny i nie kumuluje się. Środki niewypłacone w danym miesiącu kalendarzowym stają się w kolejnym miesiącu częścią ogólnego salda rachunku. Gdy w nowym miesiącu senior będzie chciał wypłacić łącznie więcej niż 3 604,50 zł (łącząc nową emeryturę z zaoszczędzoną nadwyżką), kwota ponad ten próg podlega zajęciu komorniczemu.

Kiedy ochrona kwoty wolnej w banku jest wyłączona lub ograniczona?

Przepisy przewidują sytuacje, w których standardowy limit 3 604,50 zł nie chroni środków na koncie w pełnym zakresie:

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Egzekucja alimentów: Na mocy art. 1083 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych kwota wolna z art. 54 Prawa bankowego nie obowiązuje. Bank przekazuje komornikowi wszystkie środki z rachunku aż do zaspokojenia roszczenia. Konta firmowe: Ochrona z Prawa bankowego przysługuje wyłącznie osobom fizycznym na rachunkach prywatnych (ROR, oszczędnościowych i lokatach). Środki na rachunku związanym z działalnością gospodarczą nie są chronione kwotą wolną. Konta wspólne: W przypadku rachunku wspólnego kilku osób fizycznych ochrona z art. 54 Prawa bankowego obowiązuje, ale na cały rachunek przypada jedna wspólna kwota wolna w wysokości 3 604,50 zł miesięcznie, niezależnie od liczby współwłaścicieli (art. 54 ust. 2 Prawa bankowego). Świadczenia wyłączone spod egzekucji: Dodatek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla seniora) oraz 13. i 14. emerytura nie podlegają egzekucji. Ponieważ jednak system bankowy weryfikuje przede wszystkim limit wypłat z rachunku, może dojść do ich technicznej blokady po przekroczeniu progu 3 604,50 zł. W takiej sytuacji należy złożyć u komornika wniosek o zwolnienie tych środków spod zajęcia, przedstawiając wyciąg potwierdzający tytuł przelewu z ZUS.

Zmiana formy wypłaty świadczenia z ZUS

Aby uniknąć ryzyka podwójnego zajęcia lub omyłkowej blokady dodatków na rachunku bankowym, świadczeniobiorca może złożyć w ZUS wniosek o zmianę sposobu wypłaty emerytury z przelewu na konto na przekaz pocztowy (np. na formularzu ZUS EZP). W takim wariancie ZUS dokonuje wyłącznie potrąceń przewidzianych w ustawie emerytalnej, a pozostała kwota trafia do rąk własnych świadczeniobiorcy z pominięciem systemu bankowego.

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