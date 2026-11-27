Polacy żyją coraz dłużej, ale wiele dodatkowych lat spędzają z ograniczoną sprawnością. Opieka nad seniorem już dziś kosztuje kilka tysięcy złotych miesięcznie, a rodzin zdolnych ją zapewnić będzie ubywać. Jak się na to przygotować? Zapytałem o to w kuluarach Warsaw Longevity Forum.

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W dniach 24–25 listopada 2026 r. w Warszawie odbyło się Warsaw Longevity Forum 2026. Jego organizatorzy starali się także odpowiedzieć na pytanie, które w praktyce dotyczy każdego z nas: jak sfinansować życie trwające 100 lat?

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Cytowane w tekście wypowiedzi pochodzą z rozmowy, którą przeprowadziłem w kuluarach Forum z Edytą Fundowicz, członkinią zarządu Nationale-Nederlanden ds. komercyjnych (Nationale-Nederlanden należało do podmiotów wspierających wydarzenie). Punktem wyjścia jest opublikowany w listopadzie 2026 r. raport „Długowieczność w Polsce – perspektywy i wyzwania” Fundacji AI One Health, oparty w dużej mierze na danych GUS. Moja rozmówczyni jest autorką jednego z rozdziałów tego raportu.





FOTOBUENO Premiera raportu o długowieczności Premiera raportu o długowieczności na Warsaw Longevity Forum Materiały prasowe

Warsaw Longevity Forum: Polacy chcą dożyć 93 lat

Edyta Fundowicz zaczyna od ryzyk, które towarzyszą nam przez całe, coraz dłuższe życie. – Ubezpieczamy klienta na to, co nas dzisiaj stresuje najbardziej: że wydarzy się w życiu coś, co wywróci nasze plany do góry nogami. To może być choroba, wypadek, ale też po prostu utrata pracy – mówi.

Jak podkreśla, aspiracje Polaków są wysokie, choć nie najwyższe w Europie. – Polacy, w porównaniu z innymi krajami, chcą żyć 93 lata, więc nie jesteśmy wcale tak optymistyczni jak na przykład Hiszpanie. Oni mówią: „Nie, my to 102” – zauważa. W badaniu „Długie jutro” z 2023 r. Polacy przed emeryturą deklarowali, że chcą dożyć 88 lat, a emeryci – 90 lat. To wartości niższe od przywołanych przez moją rozmówczynię, choć bez porównania metodologii obu badań nie można przesądzać o zmianie aspiracji.

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Fundowicz zwraca też uwagę na różnicę między płciami. – Z naszych danych wynika, że chcemy żyć coraz dłużej. Mężczyźni oczekują przede wszystkim tego, że będą żyć dłużej. Kobieta chce żyć dłużej w dobrej jakości, bo najczęściej zostaje sama, średnio na jakieś 11 lat – mówi. Według GUS w 2024 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn wyniosło 74,9 roku, a kobiet 82,3 roku. Kobiety żyją więc przeciętnie o 7,4 roku dłużej, ale sama różnica długości życia nie pokazuje, ile lat spędzają bez partnera.

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Długowieczność w danych GUS: dłużej, ale nie zawsze w zdrowiu

Sama długość życia nie mówi jednak wszystkiego. Ważny jest wskaźnik lat życia w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY), czyli oczekiwana liczba lat bez ograniczeń aktywności. Według danych GUS przytoczonych w raporcie w 2024 r. wynosił on 61,6 roku dla mężczyzn i 65,3 roku dla kobiet. Różnica między oczekiwaną długością życia a liczbą lat bez ograniczeń aktywności to około 13 lat u mężczyzn i około 17 lat u kobiet. Nie oznacza to, że wszystkie te lata przypadają na sam koniec życia, ale pokazuje, jak długo przeciętnie żyjemy z jakimiś ograniczeniami.

Ograniczenia sprawności mogą zwiększać wydatki na leczenie, rehabilitację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. A osób, których to dotyczy, szybko przybywa. W 2025 r. osób w wieku 65 lat i więcej było w Polsce 7,9 mln, czyli 21,1 proc. ludności. Liczba osób w wieku 80+ przekroczyła 1,6 mln, podczas gdy w 2000 r. wynosiła 774 tys. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają dziś 72 osoby w wieku nieprodukcyjnym, a w 2060 r. ma ich być 105.

Opieka długoterminowa: kto zaopiekuje się seniorem?

Agata Lulewicz-Sas z SGH przypomina w raporcie dane z „OECD Economic Surveys: Poland 2025”: około 40 proc. osób starszych w Polsce ma niezaspokojone potrzeby opiekuńcze, a dostęp do formalnych usług opieki ma jedynie około 13 proc. Ciężar spada więc na rodziny, przede wszystkim na kobiety, które ograniczają pracę albo z niej rezygnują, obniżając przy tym własną przyszłą emeryturę. Ten model będzie się kruszył. Mateusz Łakomy wskazuje, że przy niskiej dzietności coraz więcej seniorów nie będzie mieć współmałżonka ani dzieci, które mogłyby się nimi zająć, a tam, gdzie dzieci są, będzie ich mniej i częściej będą mieszkać daleko od rodziców.



Zapytałem Edytę Fundowicz, co może zrobić ktoś, kto sam jest jeszcze na dorobku, a już musi wspierać starzejących się rodziców. – Są takie produkty jak chociażby renty dożywotnie, gdzie zbieramy na emeryturę, a później te środki są nam wypłacane. Dzięki rencie dożywotniej jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby do końca życia mieć jakiś poziom dochodu, który pozwala opłacić leki, dostęp do opieki czy cokolwiek, czego potrzebujemy. Ale jesteśmy tu też, powiedziałabym, daleko w tyle, bo to, czego Polacy naprawdę potrzebują, to także usługi opieki długoterminowej. Czyli to, że jesteśmy w stanie zapewnić rozwiązanie problemu, a nie tylko pieniądze – odpowiada. Wyjaśnijmy: istotą renty dożywotniej jest zamiana zgromadzonego kapitału na regularne wypłaty, które trwają do końca życia – niezależnie od tego, jak długo ono potrwa. Właśnie dlatego to rozwiązanie zyskuje na znaczeniu wraz z wydłużaniem się życia.

– Jeśli chodzi o rozwiązania dożywotnie, to jesteśmy teraz w trakcie prac, właśnie ze względu na trend długowieczności. Myślę, że dla ubezpieczycieli to w ogóle najważniejszy trend ostatnich lat. Nic tak bardzo nie wpływa na to, jak powinny rozwijać się produkty, jak właśnie długowieczność – mówi Fundowicz.

Państwo również próbuje uporządkować system. Od 7 sierpnia 2026 r. obowiązuje ustawa z 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej, która wprowadza m.in. koordynatorów opieki długoterminowej i bon senioralny, a z Krajowego Planu Odbudowy na rozwój opieki długoterminowej i geriatrii w szpitalach powiatowych przeznaczono 1,5 mld zł. To jednak wsparcie organizacji usług, a nie gwarancja, że państwo pokryje koszt opieki za seniora i jego rodzinę.

Seniorzy i DPS: ile kosztuje opieka już dziś

Najlepiej widać to na przykładzie domów pomocy społecznej. Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który co roku ustala organ prowadzący placówkę. Mieszkaniec płaci do 70 proc. swojego dochodu. Jeśli to nie wystarcza, opłatę wnoszą w kolejności małżonek oraz zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami) – o ile ich dochód przekracza 300 proc. kryterium dochodowego z pomocy społecznej, czyli 3030 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 2469 zł na osobę w rodzinie. Dochód pozostający po wniesieniu opłaty nie może spaść poniżej tego progu, a w określonych sytuacjach można ubiegać się o zwolnienie z opłaty. Resztę pokrywa gmina, z której senior został skierowany do DPS.

W zestawieniu przykładowych stawek, które przytaczał „Dziennik Gazeta Prawna” miesięczne koszty pobytu w 2026 r. zaczynały się od około 5,9–6,7 tys. zł (m.in. we Wrocławiu, Suwałkach i Toruniu), w wielu miastach przekraczały 8–10 tys. zł, a w części warszawskich placówek – 12–13 tys. zł. Dla skali: przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych wyniósł według GUS w 2025 r. 3500 zł. To nie jest przeciętna emerytura ani dochód mieszkańca DPS, a pełnego kosztu utrzymania nie pokrywa automatycznie w całości senior ani jego rodzina – porównanie pokazuje jednak skalę wydatku, który ktoś musi ponieść.

Koszty rosną z roku na rok, bo składają się na nie m.in. wynagrodzenia personelu, energia i wyżywienie. W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Krzywoustego 11 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wzrósł z 5911,18 zł w 2025 r. do 6213,82 zł w 2026 r., czyli o ponad 5 proc. Przy rosnącej liczbie osób 80+ i kurczącej się liczbie opiekunów w rodzinach trudno oczekiwać, by opieka taniała.

Oszczędzanie na starość: co pokazuje raport z 2026 r.

Czy jesteśmy na to gotowi finansowo? W swoim rozdziale raportu Edyta Fundowicz przywołuje międzynarodowe badanie Nationale-Nederlanden „Long, happy and healthy life”, przeprowadzone w 2024 r. wśród ponad 11,6 tys. respondentów z 11 krajów. Zaledwie 40 proc. badanych uważa się za dobrze przygotowanych na długie życie i taki sam odsetek uważa, że ich środki wystarczyłyby na życie do setnych urodzin. W Polsce to przekonanie deklaruje 44 proc. badanych. Oszczędności pozwalające utrzymać się przez co najmniej trzy miesiące bez dochodu ma 48 proc. respondentów w całej badanej grupie. Za najważniejsze elementy pomyślnego starzenia się osoby po 45. roku życia uznają sprawność fizyczną, bezpieczeństwo finansowe do końca życia i brak chorób przewlekłych.

Fundowicz wyciąga z tego wniosek, że bezpieczeństwo finansowe nie może być utożsamiane wyłącznie z odkładaniem na emeryturę. W raporcie pisze, że to również zdolność do utrzymania poziomu życia w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń. Jej zdaniem oszczędności i inwestycje pomagają budować przyszłość, natomiast ubezpieczenie chroni ją przed skutkami zdarzeń, których nie da się przewidzieć – dlatego jedno nie jest alternatywą dla drugiego, lecz jego uzupełnieniem. Krzysztof Bulski z European Policy Innovation Council powołuje się z kolei w raporcie na badanie Banku Millennium, według którego na emeryturę odkłada jedynie 23 proc. Polaków, a co czwarty nie odkłada nic.

Co mówił raport „Długie jutro”

Jak te wyniki mają się do badania „Długie jutro” z 2023 r., zrealizowanego przez agencję Indiville na zlecenie Grupy NN (11 585 osób z 11 krajów, w tym 1102 z Polski)? Wtedy na długie życie czuło się przygotowanych 39 proc. Polaków, co dawało Polsce ósme miejsce na 11 krajów. Oszczędności na co najmniej trzy miesiące miało 42 proc. kobiet i 56 proc. mężczyzn, a 22 proc. badanych nie miało żadnych. Wyniki obu badań opisują jednak różne grupy respondentów – w 2023 r. Polaków, w 2024 r. całą międzynarodową próbę – dlatego nie pozwalają bezpośrednio ocenić, czy przygotowanie finansowe Polaków się poprawiło.

Inaczej rozkładały się natomiast akcenty. W 2023 r. raport NN koncentrował się na „poduszce finansowej” i zaufaniu do państwa – 73 proc. Polaków wierzyło, że państwo zapewni im emeryturę. Tylko 11 proc. pytanych o przygotowanie do długiego życia pomyślało o opiece nad osobami starszymi, choć 68 proc. wskazało zdrowie, a 48 proc. pieniądze. W rozdziale z 2026 r. Fundowicz opisuje kierunek rozwoju branży jako połączenie finansów z dostępem do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a ubezpieczyciela – jako tego, kto nie sprzedaje pewności, lecz pomaga przejść przez nieprzewidziane wydarzenia tak, by nie przekreśliły planów budowanych przez lata.

Renta dożywotnia, ubezpieczenie czy poduszka finansowa?

Ubezpieczenia na długie życie mają jednak w Polsce problem wizerunkowy. – Dla nas bardzo ważne jest, żeby zadbać o dostępność ubezpieczeń dla Polaków, bo to wciąż produkt postrzegany jako ekskluzywny, na który trzeba mieć pieniądze. A nasza hierarchia potrzeb zaczyna się raczej od samochodu, telewizora i tak dalej. Ubezpieczenia zawsze pojawiają się gdzieś na końcu – mówi Edyta Fundowicz. Jej zdaniem odpowiedzią jest oferta dopasowana do etapu życia. – Wiadomo, że jak się ma 30 lat, to inne choroby mogą nas spotkać niż w wieku 70 lat. Myślę, że długowieczność i to, że ktoś w ogóle wchodzi w nawyki zdrowotne, powinny być przez ubezpieczycieli premiowane. To jeden z kierunków, który sprawi, że ochrona nie będzie tylko dla tych, którzy mają pieniądze. Ubezpieczenia są właśnie dla tych, którzy trochę boją się sytuacji, że tych pieniędzy im zabraknie – przekonuje.

Zapytałem też, czy jest wiek, w którym na zabezpieczenie jest już za późno. – Kiedyś do ubezpieczeń podchodziło się tak: umieram i pieniądze są wypłacane rodzinie. Dziś wiele trendów pokazuje, że to się zmienia, i Polacy coraz bardziej zabezpieczają nie tylko rodzinę, ale siebie. Czyli ubezpieczenia są o tym, co się stanie, kiedy zachoruję, kiedy będę miał wypadek – o sytuacjach losowych, a nie tylko o śmierci. I na to nigdy nie jest za późno – odpowiada. Możliwość zawarcia konkretnej umowy oraz zakres ochrony zależą jednak od wieku, stanu zdrowia i warunków ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że to perspektywa instytucji oferującej produkty finansowe – przed wyborem konkretnego rozwiązania trzeba porównać jego koszty, warunki wypłaty i wyłączenia odpowiedzialności. Na kwestię, którą łatwo przeoczyć, zwraca uwagę w raporcie Magdalena Proga-Stępień, wiceprezeska Erste Bank Polska: własne mieszkanie daje stabilność, ale nie zapewnia automatycznie pieniędzy na bieżące wydatki czy opiekę.

Co możesz zrobić już teraz

Z wypowiedzi ekspertów i danych z raportów wynika kilka praktycznych wniosków:

zbuduj poduszkę finansową na co najmniej kilka miesięcy bez dochodu – w przywołanym badaniu międzynarodowym taką rezerwę deklarowało 48 proc. respondentów,

– w przywołanym badaniu międzynarodowym taką rezerwę deklarowało 48 proc. respondentów, oszczędzaj regularnie i długoterminowo, także w produktach z preferencjami podatkowymi, takich jak PPK, IKE czy IKZE,

nie traktuj mieszkania jako jedynego zabezpieczenia na starość – wartość nieruchomości nie płaci rachunków za opiekę,

porozmawiaj z rodziną o tym, kto i na jakich zasadach będzie się opiekować rodzicami, zanim pojawi się taka konieczność,

zanim pojawi się taka konieczność, dbaj o zdrowie – dobra kondycja może ułatwić dłuższą pracę, a dodatkowe składki i późniejsze przejście na emeryturę mogą zwiększyć wysokość świadczenia.

Długowieczność jest jednym z największych osiągnięć współczesnej cywilizacji, ale dodatkowe lata trzeba sfinansować. Planując starość, warto więc myśleć nie tylko o tym, ile pieniędzy uda się odłożyć, ale też o tym, kto i gdzie zapewni opiekę, gdy samodzielność zacznie słabnąć.

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