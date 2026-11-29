Gospodarstwa domowe zużywające cztery tony węgla rocznie mogą od 2028 r. wydawać na opał blisko 1900 zł więcej. Takie skutki wprowadzenia unijnego systemu ETS2 przewidują ekonomiści. Podwyżki mogą sprawić, że ogrzewanie pompą ciepła stanie się tańsze nawet od korzystania ze sprawnego kotła węglowego. Oszczędności na opale nie zawsze będą jednak wystarczające, aby uzasadnić koszt wymiany pieca.

Węgiel może zdrożeć o 470 zł za tonę. Polska walczy o odroczenie ETS2

W poniedziałek 23 listopada 2026 r. osiem państw Unii Europejskiej, w tym Niemcy, Holandia i Szwecja, wystąpiło do Komisji Europejskiej w obronie ETS2. Tego samego dnia Polska, Czechy, Słowacja i Węgry zaapelowały o przesunięcie terminu uruchomienia systemu do 2030 r. Obecny harmonogram przewiduje pełne uruchomienie ETS2 w 2028 r. Firmy wprowadzające na rynek paliwa wykorzystywane do ogrzewania budynków i w transporcie drogowym będą ponosić koszty emisji dwutlenku węgla. Wydatki te mogą przenieść na klientów poprzez podwyżki cen węgla, gazu ziemnego, oleju opałowego oraz paliw samochodowych.

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Według raportu Instytutu Reform „Sprawiedliwa i ambitna modernizacja Polski. Jak efektywnie wydać miliardy z ETS2?” tona węgla może zdrożeć o około 470 zł już w pierwszym roku funkcjonowania systemu. Oznaczałoby to wzrost ceny o 25–30 proc. względem sytuacji bez ETS2.

Przykład Przy rocznym zużyciu trzech ton węgla dodatkowy wydatek wyniósłby 1410 zł, a przy pięciu tonach – 2350 zł. Dla porównania w 2025 r. tona węgla kosztowała według GUS średnio 1601,70 zł.

Do 2035 r. sam ETS2 może podnieść koszty ogrzewania węglem o około połowę względem sytuacji bez systemu. Prognozy Instytutu Reform zależą jednak od przyszłych cen uprawnień do emisji CO2, a podane kwoty odpowiadają sile nabywczej pieniądza z 2025 r.

Czy trzeba będzie wymienić piec na węgiel? O przyszłości kotłów mogą przesądzić rachunki

ETS2 nie wprowadza ogólnopolskiego zakazu ogrzewania węglem ani obowiązku montażu pomp ciepła. Terminy wycofywania starych kotłów oraz lokalne zakazy spalania określonych paliw wynikają raczej z uchwał antysmogowych, przyjmowanych na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska. Oznacza to, że właściciele kotłów spełniających lokalne wymagania będą mogli nadal z nich korzystać. Podwyżki cen opału mogą jednak pozbawić te urządzenia dotychczasowej przewagi finansowej.

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We wrześniu 2026 r. Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) przedstawiło wyliczenia kosztów ogrzewania domu o powierzchni 150 m² oraz przygotowania ciepłej wody dla czteroosobowej rodziny.

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W stosunkowo dobrze ocieplonym budynku roczny koszt ogrzewania kotłem węglowym o sprawności 84 proc. oszacowano na 4270 zł. Przy mniej sprawnym kotle, wykorzystującym 64 proc. energii zawartej w paliwie, wydatki wynoszą 5580 zł. Ogrzewanie tego samego domu powietrzną pompą ciepła współpracującą z grzejnikami kosztuje 5030 zł rocznie. W tym zestawieniu sprawniejszy kocioł węglowy kosztuje w użytkowaniu o 760 zł mniej rocznie. Jednak wzrost cen opału o około 18 proc. wystarczyłby, by przy niezmienionych cenach prądu przewaga węgla przestała istnieć.

Węgiel czy pompa ciepła? Tyle może kosztować ogrzewanie domu po wprowadzeniu ETS2

Na podstawie wyliczeń POBE można oszacować, jak wzrost cen węgla o 25-30 proc. wpłynąłby na koszty ogrzewania dwóch domów o powierzchni 150 m². W obliczeniach przyjęto ceny energii elektrycznej z III kwartału 2026 r.

Przykład W lepiej ocieplonym domu roczne wydatki na ogrzewanie sprawnym kotłem węglowym wzrosłyby do około 5340-5550 zł. Zastąpienie go powietrzną pompą ciepła przyniosłoby oszczędność wynoszącą zaledwie 310-520 zł rocznie. W przypadku wymiany mniej sprawnego kotła korzyść byłaby większa i sięgnęłaby około 2 tys. zł rocznie. Znacznie większe różnice pojawiłyby się w słabo ocieplonym budynku. Według POBE ogrzewanie takiego domu mało sprawnym kotłem węglowym kosztuje obecnie około 9050 zł rocznie. Po zakładanej podwyżce cen opału wydatek wzrósłby do około 11 310-11 770 zł. Przy rocznych kosztach użytkowania powietrznej pompy ciepła na poziomie 8050 zł oszczędność wyniosłaby od 3260 do 3720 zł. Wynik porównania mogłyby jednak zmienić wyższe ceny energii elektrycznej. Gdyby prąd podrożał o 10 proc., koszty ogrzewania sprawnym kotłem węglowym i pompą ciepła w obu analizowanych domach ponownie stałyby się zbliżone.

Ważne Obliczenia pokazują skutki przyjętego wzrostu cen opału, a nie prognozę rzeczywistych kosztów ogrzewania w 2028 r. Dla uproszczenia założono, że wydatki na ogrzewanie węglem rosną proporcjonalnie do ceny opału. W kalkulacji uwzględniono tańszą energię elektryczną dostępną w wybranych godzinach i w weekendy (taryfa G12w) oraz grzejniki dobrane do pracy z wodą o temperaturze 55°C podczas silnych mrozów.

Samo POBE zwraca uwagę, że starsze dane meteorologiczne wykorzystywane w obliczeniach energetycznych mogą zawyżać zapotrzebowanie budynków na ogrzewanie nawet o 40-50 proc. W domach zużywających mniej energii, niż przyjęto w modelu, potencjalne oszczędności mogą więc okazać się niższe.

Wymiana pieca na pompę ciepła. Kiedy oszczędności pokryją koszt inwestycji?

Przy wydatku na zakup i montaż pompy ciepła wynoszącym przykładowo 25 tys. zł po uwzględnieniu dotacji roczne oszczędności musiałyby wynosić około 2500 zł, aby inwestycja zwróciła się w ciągu 10 lat. W słabo ocieplonym domu ogrzewanym mało sprawnym kotłem osiągnięcie takiego poziomu oszczędności byłoby możliwe już po około siedmiu-ośmiu latach od wystąpienia zakładanych podwyżek cen węgla. W lepiej ocieplonym budynku wyposażonym w sprawny kocioł oszczędności w ciągu 10 lat wyniosłyby natomiast zaledwie 3100-5200 zł. To tylko niewielka część kosztu zakupu nowego urządzenia.

Gdy stary kocioł i tak wymaga wymiany, kluczowe znaczenie ma różnica między ceną nowych źródeł ciepła oraz kosztami ich późniejszej eksploatacji. W takiej sytuacji zakup pompy ciepła może być znacznie bardziej opłacalny ekonomicznie. Przed podjęciem decyzji warto ocenić stan budynku i instalacji grzewczej. Pompa ciepła zużywa tym mniej energii elektrycznej, im niższa temperatura wody wystarcza do ogrzania domu. W starszych budynkach o dużych stratach ciepła i małych grzejnikach lepszym pierwszym krokiem może być ocieplenie ścian lub stropu. Pozwoli to zmniejszyć zużycie węgla, a w przyszłości umożliwi zastosowanie pompy ciepła o mniejszej mocy.

Dla wielu starszych osób zmiana sposobu ogrzewania ma także wymiar praktyczny. Odpada konieczność noszenia opału, rozpalania kotła i wynoszenia popiołu. Z wiekiem czynności te mogą stać się coraz bardziej uciążliwe.

Emerytów może nie być stać na wymianę pieców. Jakie dofinansowanie można otrzymać?

W ramach programu „Czyste Powietrze” maksymalna dotacja na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej wynosi 14 080 zł na podstawowym poziomie dofinansowania, 24 640 zł na podwyższonym oraz 35 200 zł na najwyższym. Wysokość wsparcia zależy m.in. od dochodów gospodarstwa domowego, stanu energetycznego budynku i poniesionych kosztów. Program przewiduje również dopłaty do ocieplenia domu oraz modernizacji instalacji grzewczej. Warunkiem uzyskania dotacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

Dodatkowe pieniądze mają pochodzić z ETS2 i Społecznego Funduszu Klimatycznego. Według Instytutu Reform Polska może do 2032 r. uzyskać z tych źródeł około 124 mld zł. Część środków ma służyć modernizacji budynków oraz ochronie gospodarstw domowych przed skutkami podwyżek cen energii.

W szczególnie trudnej sytuacji mogą znaleźć się emeryci utrzymujący stare, nieocieplone domy. Dla części gospodarstw pozostanie przy coraz droższym opale może okazać się jedynym dostępnym finansowo rozwiązaniem.

Źródła : Instytut Reform – „Sprawiedliwa i ambitna modernizacja Polski. Jak efektywnie wydać miliardy z ETS2?”, POBE – „Kalkulator kosztów ogrzewania budynków – III kwartał 2026 r.”, GUS, PAP, Rada Unii Europejskiej, NFOŚiGW,

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2026 poz. 1453).