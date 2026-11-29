Słodycze i desery podrożały w październiku o 6,1% rok do roku – to najwyższy wzrost wśród 17 badanych kategorii, wynika z raportu „Indeks Cen w Sklepach Detalicznych”. W górę poszły też warzywa, chemia gospodarcza i higiena osobista, ale tłuszcze i nabiał wyraźnie potaniały – nawet o 12,6%. Eksperci tłumaczą, co stoi za tymi rozbieżnościami.

Gorzki smak deseru. Słodycze z dużym wzrostem cen

Jak wygląda przeciętny koszyk zakupowy? Słodycze i desery są kategorią, która w październiku odnotowała najwyższy wzrost cen rdr. w sklepach detalicznych – o 6,1%. Tak wynika z cyklicznego raportu pt. „Indeks Cen w Sklepach Detalicznych”. Do jego przygotowania zebrano ponad 103 tys. cen regularnych oraz promocyjnych. Analitycy uwzględnili 17 kategorii i ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Dane zostały pozyskane z przeszło 47,8 tys. sklepów z 64 sieci handlowych.

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– Słodycze i desery były też liderem zestawienia we wrześniu. Wtedy podrożały o 6,7% rdr. To jedna z kategorii, które są silnie uzależnione od kosztów surowców i produkcji. W tym przypadku znaczenie ma drożejące kakao, choć presja ta stopniowo na rynku maleje – komentuje dr Joanna Myślińska-Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito.

Na kolejnych miejscach październikowego rankingu znajdują się warzywa – 5,5%, chemia gospodarcza – 4,7%, ryby – 4,5%, jak również środki higieny osobistej – 4,4% rdr. Widać więc zmiany w porównaniu z wrześniem, kiedy na pozycjach od drugiej do piątej uplasowały się używki – 6,1%, napoje bezalkoholowe – 4,8%, ryby – 4,6%, a także mięso – 4,4% rdr.

– Zdarza się, że w czołówce zestawienia pojawia się kategoria, której miesiąc wcześniej nie było, ale w dłuższym okresie jej obecność nie budzi zdziwienia. Chemia gospodarcza opuściła pierwszą piątkę tylko we wrześniu, od maja w zasadzie nieprzerwanie była w czołówce. Jeśli spojrzymy z szerszej perspektywy, to wśród październikowych liderów zaskakują jedynie warzywa. Możliwe jest, że to efekt niskiej bazy sprzed roku – analizuje dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito.

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Z czego wynikają różnice w tempie wzrostu cen? Dużym czynnikiem jest pogoda

Jak zaznacza ekspertka, różnice w tempie wzrostu cen podstawowych artykułów spożywczych wynikają z odmiennych mechanizmów kształtowania podaży. Warzywa są szczególnie wrażliwe na czynniki pogodowe. Susze w części Europy i przymrozki w Polsce ograniczyły zbiory. Ponadto wchodzimy w okres zimowy, co tradycyjnie podnosi ceny warzyw szklarniowych i importowanych. Tym samym wysoki wzrost cen warzyw należy wiązać przede wszystkim z czynnikami pogodowymi i sezonowymi, a nie z ogólną presją inflacyjną.

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– Wejście do czołówki chemii gospodarczej oraz higieny osobistej to skutek kumulacji kosztów transportu, gazu i opakowań przed okresem zimowym. Z kolei kategorie, które były wysoko we wrześniu, a więc napoje bezalkoholowe, używki i mięso, ustąpiły miejsca z powodu posezonowego spadku wolumenów sprzedaży. To wymusza na detalistach powściągliwość w dalszym podnoszeniu cen – mówi Jarosław Kwiatkowski, analityk sektora rolnego w Erste Leasing.

W pierwszej piątce ww. zestawienia, ze wzrostem rdr. o 4,4%, znalazły się środki higieny osobistej, które we wrześniu odnotowały spadek rdr. o 0,3%. Z kolei w przypadku chemii gospodarczej widać zmianę z 3,7% na 4,7% rdr. W opinii dr Myślińskiej-Wieprow, to wynik nałożenia się kilku czynników. Po pierwsze, koszty produkcji chemicznej pozostają pod wpływem wcześniejszych zaburzeń na rynkach surowców (m.in. kryzys na Bliskim Wschodzie), a przełożenie tych kosztów na ceny detaliczne następuje z opóźnieniem. Po drugie, na dynamikę rdr. wpływa efekt bazy. We wrześniu 2025 roku ceny w tych kategoriach mogły być relatywnie wysokie, co obecnie zawyża odczyt roczny. Po trzecie, sieci handlowe mogły w październiku ograniczyć intensywność akcji rabatowych na te produkty, co podniosło średnią cenę regularną.

– Środki higieny i chemia gospodarcza reagują podobnie. Sądzę, że to, co jest nietypowe w odniesieniu do tych kategorii, miało miejsce nie w październiku, a we wrześniu. Wtedy wskaźniki wzrostu cen spadły poniżej wartości wcześniejszych. W październiku wróciły do poziomu odpowiadającego wcześniejszym miesiącom. Środki higieny drożały o około 3,5%-5,1% rdr. na przełomie wiosny i lata, a art. chemii gospodarczej – o ponad 5% rdr. w każdym z czterech miesięcy przed wrześniem. Intuicja mi podpowiada, że niskie wskaźniki z września odzwierciedlały akcje promocyjne sprzedawców – dodaje dr Szymański.

Które produkty kupimy teraz taniej?

Z najnowszego raportu wynika również, że zmniejszyły się rdr. ceny trzech z siedemnastu kategorii. Zjawisko to dotyczy produktów tłuszczowych – spadek rdr. o 12,6%, dodatków spożywczych – o 7,9%, a także nabiału – o 3,2%. We wrześniu wyglądało to inaczej. Produkty tłuszczowe i nabiał potaniały rdr. odpowiednio o 8,1% i 2,4%, a dodatki spożywcze podrożały rdr. o 1,1%.

– Spadki cen tłuszczów i nabiału odzwierciedlają fundamentalne zmiany w zakresie kosztów produkcji i mają charakter trwały. Przez pewien czas będziemy jeszcze cieszyć się niskimi cenami obu tych kategorii, na co wskazują także rosnące zapasy produktów tych grup w magazynach producentów. Najnowsze dane GUS z drugiego kwartału 2026 roku wskazują na wzrost zapasów masła w ciągu roku o 30%, mleka i śmietany – o 5%, a tłuszczów zwierzęcych – o prawie 10% – podkreśla ekspert z WSB Merito.

Według Jarosława Kwiatkowskiego, głębokie spadki cen i zmiany dynamiki należy traktować raczej jako rezultat specyfiki poszczególnych rynków oraz efekt bazy, a nie trwałą korektę cen. Ekspert z Erste Leasing zaznacza, że w przypadku produktów tłuszczowych, w październiku nastąpiła obniżka ceny masła. Wcześniej gwałtownie rosła, szczególnie w okresie od lipca do września. Wówczas, według danych MRiRW, odnotowano wzrost z 16,56 zł/kg do nawet 22,16 zł/kg, czyli aż o 33,8%. Obecną obniżkę cen masła należy traktować raczej jako przejściową korektę na rynku, być może częściowo wynikającą z realizacji zysków.