Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do bankowości – agenci AI obsługują już korespondencję klientów, wykrywają oszustwa i wspierają decyzje pracowników, skracając czas realizacji procesów nawet o 70%. Mimo obiecujących wyników banki wciąż podchodzą do tej technologii z dużą ostrożnością – jak pokazują najnowsze badania, pełną autonomię agentom AI powierza zaledwie 2% instytucji finansowych.

Sektor finansowy eksperymentuje ze sztuczną inteligencją. Z jakim skutkiem?

– W sektorze finansowym nadal jesteśmy na etapie eksperymentowania i prób wdrożenia tej technologii do procesów biznesowych. Wymaga ona jeszcze pewnego ugruntowania. Natomiast to, ile projektów dzieje się w tej branży wokół różnego typu zastosowań, na pewno napawa optymizmem. Sądzę, że idziemy w dobrym kierunku, żeby mądrze i odpowiedzialnie wykorzystać tę technologię do optymalizacji procesów w bankowości – ocenia w rozmowie z agencją Newseria Artur Skalski, head of customer advisory w SAS Central Europe.

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Z opublikowanego w listopadzie 2026 roku badania Boston Consulting Group, obejmującego 26 banków na świecie o znaczeniu systemowym, wynika, że w 88 proc. z nich agenci AI stanowią nie więcej niż 10 proc. portfolio rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Z kolei według międzynarodowego raportu Capgemini Research Institute instytucje finansowe wychodzą poza etap odizolowanych eksperymentów z autonomicznymi agentami AI. 59 proc. instytucji finansowych testuje lub wykorzystuje już systemy wieloagentowe, ale co 10. koordynuje ich działania w skali całego przedsiębiorstwa. Tylko 5 proc. wypracowało kompetencje organizacyjne i technologiczne niezbędne do szerokiego wykorzystywania agentów AI.

Sztuczna inteligencja sprawdza się przy powtarzalnych zadaniach. To duża oszczędność czasu. Ostatnio słowo należy jednak do człowieka

– Agenci AI mogą być najbardziej potrzebni tam, gdzie ludzie wykonują powtarzalne zadania. Jeżeli odciążymy pracowników dzięki automatyzacji, zyskamy na czasie. Możemy znacznie skrócić czas trwania procesów i zwiększyć skalę ich realizacji. To daje największe korzyści w sektorze finansowym – podkreśla Artur Skalski.

PKO Bank Polski w sierpniu 2026 roku poinformował o uruchomieniu agenta AI wspierającego obsługę korespondencji klientów. System automatycznie analizuje treść wiadomości, rozpoznaje temat zgłoszenia, przypisuje je do odpowiedniej kategorii i proponuje dalszy sposób postępowania. Według banku rozwiązanie pozwala skrócić czas obsługi nawet o 70 proc. Instytucja zapowiedziała również uruchomienie kolejnych 30 agentów do końca 2026 roku, m.in. do wsparcia obsługi reklamacji, działań w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony transakcji klientów.

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Brytyjski Lloyds Banking Group wykorzystuje system współpracujących agentów AI do analizowania podejrzeń oszustw związanych z kartami debetowymi. W ciągu 90 dni rozwiązanie wsparło pracowników przy obsłudze ponad 10,6 tys. spraw. Według danych banku trafność rozstrzygnięć rekomendowanych przez system przekroczyła 90 proc., a liczba przypadków, w których pracownicy zmieniali jego rekomendację, spadła o 30 proc. Ostateczne decyzje nadal podejmują specjaliści banku.

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Autonomia AI? Banki podchodzą do niej ostrożnie

– Nadal powinniśmy pracować nad budową świadomości, czym tak naprawdę jest AI i w jaki sposób możemy z niej korzystać jako właściciele procesów biznesowych. Przyczyną, która nas blokuje, jest również brak zaufania. Łatwiej jest nam skorzystać z rozwiązań typu Claude czy Gemini w osobistej interakcji, ale trudniej podjąć decyzję i zaryzykować, że oddajemy pewien proces decyzyjny technologii, której do końca nie rozumiemy – wskazuje ekspert SAS Central Europe.

Z opublikowanego w październiku 2026 roku badania Banku Anglii i brytyjskiego nadzoru finansowego FCA wynika, że 80 proc. spośród 105 instytucji finansowych działających w Wielkiej Brytanii, które wypełniły szczegółową ankietę, wykorzystuje agentów AI do wspierania decyzji podejmowanych przez pracowników, a 46 proc. powierza im wykonywanie działań w z góry określonych granicach. Jedynie 2 proc. badanych instytucji deklaruje korzystanie z agentów o szerokiej autonomii, którzy mogą samodzielnie inicjować i realizować działania przy ograniczonym udziale człowieka.

Mechanizmy nadzoru nad agentami AI również nie są jeszcze powszechnie rozwinięte. Według listopadowego badania Boston Consulting Group 77 proc. analizowanych banków ma własną politykę dotyczącą sztucznej inteligencji, ale tylko 8 proc. dysponuje kompleksowymi, ujednoliconymi mechanizmami monitorowania i kontroli agentów AI.

– Budowanie wiedzy i takich struktur technologiczno-społecznych jak AI governance w organizacji zdecydowanie przyspiesza adaptację sztucznej inteligencji, ponieważ tworzymy bezpieczne środowisko, w którym uczestnicy dobrze rozumieją tę technologię. Brak świadomości i poczucia bezpieczeństwa w kontekście jej wykorzystania może być czymś, co nas jeszcze blokuje. Sama technologia jest powszechnie dostępna, więc teraz to kwestia obudowania jej odpowiednimi procesami, które pozwalają bezpiecznie realizować projekty biznesowe – podkreśla Artur Skalski.

„Raport o wpływie danych i AI 2026” przygotowany przez SAS na podstawie badania IDC pokazuje, że banki rozszerzają na obszar AI stosowane od dekad praktyki zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności z regulacjami. Ma to służyć budowaniu zaufania, co z kolei może mieć znaczenie dla efektywności finansowej wdrażanych rozwiązań. Z raportu wynika, że banki wyróżniające się odpowiedzialnym podejściem do AI ponad sześć razy częściej osiągają wysoki zwrot z inwestycji w tę technologię. Jak podkreślają autorzy raportu, rozwój kompetencji, dbałość o jakość danych i wdrażanie skutecznych mechanizmów nadzoru nie są więc jedynie dodatkowym kosztem czy wymogiem regulacyjnym, ale elementami, które pomagają przekładać inwestycje w AI na konkretne korzyści biznesowe.