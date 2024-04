Jak podważyć WIBOR? Czy WIBOR jest zrozumiały, obiektywny i możliwy do zweryfikowania jak wymaga ustawa?

Ustawa o kredycie hipotecznym wymaga aby wskaźnik referencyjny używany w umowach kredytowych (np. WIBOR) był m.in. zrozumiały, obiektywny, a metoda jego ustalania – możliwa do weryfikacji. Czy WIBOR spełnia te warunki? Zdania są podzielone.

Zgodnie z art. 32. 1. ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami „W przypadku, gdy umowa o kredyt hipoteczny dotyczy kredytu hipotecznego ze zmienną stopą oprocentowania kredytu hipotecznego, wskaźniki referencyjne wykorzystywane do obliczenia stopy oprocentowania kredytu hipotecznego są zrozumiałe, dostępne, obiektywne i możliwe do zweryfikowania przez strony umowy o kredyt hipoteczny.”

Jak należy rozumieć weryfikowalność metody ustalania WIBOR-u?

Jak pokazuje doświadczenie banki, UOKiK oraz KNF inaczej rozumie zapis co do możliwości dokonania weryfikacji wskaźnika.



Z pewnością tego jak należy rozumieć weryfikowalność wskaźnika stanie się przedmiotem zapytania TSUE.



Na ten czas zdania są podzielone.



ING Bank Śląski przyjął interpretacje przepisu w sposób, który jest dla niego wygodny [Na podstawie odpowiedzi klienta jak można dokonać poprawności naliczania wskaźnika odpowiedział bank ING. Pismo z dnia 23.06.2023]:

(…) strony umowy kredytowej powinny mieć możliwość, aby samodzielnie zweryfikować wskaźnik referencyjny, czyli ustalić, w jaki sposób zmieniła się jego wysokość w poszczególnych okresach.



Podobne stanowisko zajmuje GPW Benchmark[1]: ”dostępność i weryfikowalność – wartość wskaźnika WIBOR była udostępniona przez administratora (obecnie GPW Benchmark, wcześniej przez ACI Polska) i jest dostępna w większości serwisów informacyjnych; każdy kredytobiorca może i mógł zweryfikować, czy zmiana wysokości oprocentowania kredytu były zgodne z kierunkiem i zakresem zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR."



Wykładnia przepisu dokonana przez administratora skutkuje tym, że administrator nie ma obowiązku udostępniania innych danych do dokonania weryfikowalności.



Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK: „wymóg weryfikowalności wskaźnika oznacza taką metodologię wyliczania, żeby było możliwe sprawdzenie, że wskaźnik jest prawidłowo obliczany, ale nie oznacza, że można go obliczyć w oparciu o publicznie dostępne dane”[2].

Jednak to stanowisko jest z pewnością błędne z dwóch powodów: w ustawie jest napisane, że tej weryfikacja może dokonać klient jako strona umowy ale nie wiadomo jak to zrobić skoro nawet okresowa ocena wskaźnika nie wskazuje że wskaźnik WIBOR jest reprezentatywny a jedynie uznaje że może on odzwierciedlać realia rynkowe.



W przypadku zapytania skierowanego do KNF z prośbą o interwencje aby KNF pomógł w pozyskaniu danych od administratora, które są niezbędne do weryfikacji odpowiedział: „(…) nie ma przepisów prawa, które umożliwiałby Urzędowi KNF wydanie decyzji nakładającej na podmiot nadzorowany obowiązek udostępnienia informacji.”

Stanowisko to wskazuje, że KNF nie kwestionuje, że konsument ma prawo takie dane uzyskać aby dokonać weryfikacji poprawności obliczania wskaźnika referencyjnego WIBOR[3].

Ważne Jednak sądy rozumieją weryfikowalność w sposób prokonsumencki. I stanowisko w sprawie weryfikowalności co do art. 32 pkt 1 ustawy o k.h. TSUE, SN pewnie będzie zbieżne z tym co było mówione w sprawie weryfikowalności kursu walutowego.

Jak wynika z orzecznictwa TSUE i Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych, ponoszone przez konsumenta koszty związane z zawarciem i wykonywaniem umowy, o ile nie wynikają z czynników obiektywnych, muszą być możliwe do przewidzenia, a sposób ich generowania powinien poddawać się weryfikacji. Weryfikacja oznacza możliwość sprawdzenia przez konsumenta czy kurs waluty był poprawnie ustalony przez Bank, zarówno przy wypłacie jak i spłacie kredytu. Podobne stanowisko należałoby przyjąć w kwestii poprawności ustalania wskaźnika WIBOR, bowiem również w tym przypadku, konsumentowi nie przysługują żadne środki, które pomogłyby w weryfikacji prawidłowości ustalonego wskaźnika. Niewątpliwie, powyższe stanowi naruszenie interesów konsumenta, narażając go na brak bezpieczeństwa oraz niemożność przewidzenia skutków umowy[4].

Dlaczego ważna jest weryfikowalność wskaźnika referencyjnego

Weryfikowalność wskaźnika referencyjnego takiego jak WIBOR/WIBID (możliwa do przeprowadzenia przez konsumenta) jest w szczególności ważna bowiem:



1) w źródłach publicznie dostępnych brak jest informacji o transakcjach (terminowe depozyty międzybankowe), które uprawdopodobniałby chociażby zasadność poziomu wskaźnika WIBOR/WIBID, dostępne informacje o poziomach oprocentowania publikowane przez NBP jak również KNF wskazują, że oprocentowania depozytów są co do zasady niższe niż wskaźnik WIBOR/WIBID;



2) w świetle informacji o bardzo małej ilości transakcji zawieranych na depozytowym rynku międzybankowym nie jest zupełnie znane źródło informacji o cenach/oprocentowaniach stosowanych do opracowywania wskaźnika WIBOR/WIBID oraz przygotowania kwotowań (modelowych/wiążących) przez banki panelistów,



3) metoda opracowania wskaźnika WIBOR/WIBID (dokumenty publikowane przez GPW Benchmark) nie jest napisana w sposób zrozumiały.

Oczywiście o weryfikowalności można mówić w kontekście dostępności źródła danych w których każdy konsument może sprawdzić jaka wartość wskaźnika była opublikowana w każdym dniu. Weryfikowalność może oznaczać, możliwość pozyskania informacji o wskaźniku w celu niezależnego zastosowania tego wskaźnika w formule oprocentowania (np. weryfikacja obliczenia raty kredytu). Wymóg publikowania przez administratora wartości wskaźnika jest zawarty u Rozporządzeniu BMR - jest to określone jako udostępnianie. (Art. 3.1,1), Art. 6, Art. 22 BMR).

Jednakże weryfikacja może również oznaczać możliwość weryfikacji wartości wskaźnika w rynkiem lub realiami gospodarczymi. Nie chodzi w tym zapewne aby każdy mógł niezależnie obliczyć wskaźnik (zareplikować metodę opracowania wskaźnika) ale np. uwiarygodnienie wartości wskaźnika poprzez udostępnienie danych rynkowych (lub transakcji powiązanych), które wskazują na zgodność opisywanego procesu gospodarczego (poziom oprocentowania depozytów międzybankowych) z poziomem (wartością) wskaźnika referencyjnego WIBOR/WIBID. Najlepszym sposobem, który dawałby możliwość weryfikacji czy WIBOR/WIBID jest poprawnie naliczony jest udostępnienie chmury danych, które została użyta do wyliczenia wskaźników WIBOR/WIBID. Chodzi o poziomy kwotowań wysyłanych przez banki do administratora (modelowych lub wiążących) jak również transakcji rzeczywiście zawartych na międzybankowym rynku depozytowym[5]. Bez dokładnych danych nie da się określić, czy wskaźnik jest poprawnie wyliczany. W przypadku chęci dokonania weryfikacji poprawności naliczenia wskaźnika, zarówno administrator WIBOR/WIBID (spółka GPW Benchmark S.A.) oraz banki konsekwentnie odmawiają udostępniania danych, które mógłby posłużyć do weryfikacji wskaźnika – nawet na poziomie ogólnym.

Ważne KNF zapytany o to, jak zdobyć dane do weryfikacji, odmówił udzielenia odpowiedzi a w jednym z pism napisał, że nie ma możliwości wpływu na administratora wskaźnika, aby ten udostępnił dane. Zachodzi domniemanie, że KNF nie interesuje kwestia wyjaśnienia czy WIBOR był ustalany w sposób prawidłowy, ponieważ KNF dąży do zachowania stabilności systemu i jego stanowisko nie będzie odnosić się do obszarów, które tej stabilności mogłoby zagrozić. Nawet w sytuacjach, gdy dochodzi do naruszenia praw konsumentów.

Jako konsument oraz uczestnik rynku finansowego, posiadający aktywną umowę opartą na oprocentowaniu WIBOR, zwróciłem się w ostatnim czasie do kliku instytucji z zapytaniem o udostępnienie danych, które służyły do ustalenia wskaźnika WIBOR. Poniżej przedstawię posumowanie dotyczące otrzymanych odpowiedzi w zakresie udzielania danych, oczywiście odmownych, jakie uzyskałem:



- ING Bank Śląski S.A.– uzyskałem odmowę udzielenia informacji, bank zasłaniał się tym, że nie może udostępnić takich danych,

- GPW Benchmark S.A. - administrator stawki WIBOR zasłaniał się tajemnicą przedsiębiorstwa oraz ustawą prawo bankowe i również nie udostępnił powyższych danych,

- KNF w prowadzonej korespondencji odpowiedział, że nie może wymóc na administratorze, aby ten takie dane udostępnił.



Danych dostępnych publicznie (np. na stronach NBP lub KNF) umożliwiających weryfikację poziomu oprocentowania WIBOR/WIBID brak. Co gorsza, dane ogólne (NBP, tabele banków, zestawienia KNF)o depozytach zawieranych na rynku nie tylko międzybankowym ale klientowskim wskazują, że średnie oprocentowanie jest i było znacznie niższe niż wskaźnik WIBOR/WIBID.



Co należałoby weryfikować na podstawie posiadanych danych dotyczących kwotowań zdobytych od banków i administratora:

- czy rzeczywiste transakcje były zawierane, a jeśli tak, to na jakim poziomie (termin transakcji, kwota, oprocentowanie),

- jakie były kwotowania wiążące banki, jakie kwotowanie banki zgłosiły do administratora w czasie fixingu wskaźnika, a jakie kwotowania były podawane innym bankom,

- w ramach trzeciego poziomu kaskady danych, do jakich rynków odnosił się bank kwotując oraz jakie były okresy tych depozytów (wskazanie transakcji/rynków powiązanych),

- w ramach tzw. kwotowań wiążących opartych na opinii eksperckiej wynikającej z obliczeń/modelu, w jaki sposób te kwotowania były określane.

Jak uzyskać informacje dotyczące poziomu zawieranych tranakcji?

Drugim poziomem weryfikacji byłoby sprawdzenie, po jakim koszcie banki faktycznie zakładają depozyty na okresy 3 i 6 miesięczne, czyli na takie okresy, które najczęściej są używane w umowach kredytowych (WIBOR 3M i WIBOR 6M).



Mecenas Dominik Orzechowski, który reprezentuje przed sądem złotówkowiczów podpowiada jak można uzyskać owe dane: ”Celem ustalenia, czy kwotowania WIBOR i WIBID odzwierciedlają realia rynku, konieczne byłoby w toku postępowania sądowego, zwrócić się z wnioskiem o zobowiązanie NBP do przedstawienia odpowiednich danych, które od 2012 roku zbierał w ramach repozytorium. W zakresie tego systemu banki codziennie od 2012 roku przesyłały do NBP dane o zawartych faktycznie transakcjach, w celu posiadania bieżących i wiarygodnych informacji o rynku. Porównując dane dotyczące poziomu oprocentowania zawieranych transakcji do wartości WIBOR/WIBID możemy dojść do wniosku, że rynek międzybankowy odbiegał od ustalonej wartości WIBID/WIBOR.

W związku z brakiem możliwości ustalenia poprawności wskaźnika oraz prawidłowości jego wyliczenia (chociażby przybliżonej) WIBOR/WIBID nie może być podstawą do określania oprocentowania, ponieważ metoda ta nie spełnia podstawowych wymogów ustawy umożliwiających jego stosowanie."

