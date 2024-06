Wniosek o wypłatę bonu energetycznego - co musi zawierać, kiedy można złożyć?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie musiał zawierać konkretne informacje. Wysokość tego świadczenia będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od progu dochodowego na osobę. Pieniądze w wysokości od 300 zł do 1200 zł będą wypłacane jednorazowo jeszcze w 2024 r. Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie bonu energetycznego?

Bon energetyczny to nowe świadczenie pieniężne wprowadzone ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 859). Jest to jednorazowe świadczeniem pieniężne dla gospodarstw domowych. Bon energetyczny jest wypłacany za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Kiedy złożyć wniosek o bon energetyczny, jakie dane trzeba przygotować?

Bon energetyczny, kwestia dochodów na osobę w gospodarstwie domowym. Zasada zasada złotówka za złotówkę

Zacznijmy od kluczowej kwestii, czyli dochodów. Otóż pieniądze w postaci bonu energetycznego są przyznawane na podstawie kryteriów dochodowych. Przy czym obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Beneficjentami bonu energetycznego są nie tylko gospodarstwa domowe o niskich dochodach, ale również odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1335). Dotyczyć to będzie w szczególności odbiorców wrażliwych energii elektrycznej samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość bonu energetycznego to pieniądze rzędu 300 zł do maksymalnie 1200 zł, zależnie od osób w gospodarstwie domowym

Kolejną sprawą jest wysokość świadczenia. Z ustawy o bonie energetycznym wynika, że mamy zróżnicowanie stawki bonu energetycznego, zgodnie z podziałem na cztery grupy gospodarstw domowych. W związku z powyższym, obowiązują następujące stawki bonu energetycznego, tj. bon energetyczny będzie przyznawany w wysokości:

300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Inaczej jest w przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Wówczas bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2024 r.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należny złożyć odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa, w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo nadaje w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do wniosku o wypłatę bonu energetycznego t rzeba przygotować dość sporo danych

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego musi zawierać konkretne dane wskazane przez ustawodawcę. Są to następujące informacje, tj.:

1) dane wnioskodawcy:

imię (imiona) i nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, jeżeli został nadany, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej, jeżeli wyraża na to zgodę, numer telefonu, jeżeli wyraża na to zgodę;

2) dane dotyczące dochodów wnioskodawcy;

3) informację o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego, jeżeli stanowi ono główne źródło ogrzewania, o którym mowa w art. 2 ust. 8 ustawy;

4) numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na ten rachunek;

5) informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy;

6) dane i informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a–e, pkt 2 i 5, członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego;

7) oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Oświadczenie, o którym tutaj mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wnioskodawca jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234). Wniosek złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.