23 000 zł do wzięcia, kto pierwszy ten lepszy. Ruszyło dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd 6.0, a pieniędzy w puli jest mało

Teraz 7 tys. zł dofinansowania na fotowoltaikę dla prosumentów, o ile towarzyszy jej magazyn ciepła lub energii. Do zakupu i instalacji magazynów, dodatkowo: 5 tys. zł do magazynu ciepła i nawet 16 tys. zł do magazynu energii. Takie są podstawowe założenia programu Mój Prąd 6.0.

Budżet szóstej edycji programu „Mój Prąd” wynosi do 400 mln zł, finansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Nabór wniosków prowadzony jest od 2 września do 20 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków.

Mój Prąd 6.0: kto dostanie 7 tys. a kto aż 23 tys. dofinansowania do fotowoltaiki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w programie Mój Prąd 6.0. O wsparcie mogą się starać prosumenci, którzy wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne ponieśli po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing.

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od dnia 1 sierpnia 2024 r. obowiązkowy jest montaż magazynu energii lub/i magazynu ciepła.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne bez dodatkowego zakresu inwestycji w postaci magazynów energii wynosi 6 tys. zł. Takie dofinansowanie będzie wypłacane tylko dla instalacji zgłoszonych do przyłączania do sieci elektroenergetycznej do 31 lipca 2024 r. Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych w przypadku inwestycji także w magazyn energii wynosi do 7 tys. zł.

Mój prąd 6.0: magazyn ciepła lub energii jest obowiązkowy

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r. konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW.

Dofinansowanie do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm3 wynosi do 5 tys. zł., a do magazynu energii elektrycznej do 16 tys. zł. Pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić minimum 2 kWh.

Dofinansowanie Mój Prąd 6.0: najpierw wniosek, potem instalacja

Czy można złożyć wniosek do programu MP6 nie posiadając mikroinstalacji fotowoltaicznej, by dopiero z otrzymanych pieniędzy finansować inwestycję?

Niestety, nie można, gdyż warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie mikroinstalacji PV zamontowanej, opłaconej i uruchomionej zgodnie z okresem kwalifikowalności kosztów – tj. od 01.01.2021 r. oraz rozliczanej w systemie net-billing.

Mój Prąd 6.0 Mój Prąd 6.0 Materiały prasowe

Jeśli posiadamy instalację PV, na którą już otrzymaliśmy dofinansowanie i rozliczamy się w systemie net-billing wówczas możemy złożyć wniosek rozszerzony na dodatkowe elementy tj. magazyn energii elektrycznej i/lub magazyn ciepła.

Natomiast pod pewnymi warunkami można zgłosić do dofinansowania rozbudowę instalacji.

Jeśli rozbudowa instalacji PV nastąpiła przed złożeniem wniosku o dofinansowanie możliwe jest zgłoszenie instalacji PV na całkowitą zainstalowaną moc (zgodnie z zakresem mocy przewidzianym w programie).

Należy przedstawić wszystkie faktury/paragony imienne na zakup i montaż urządzeń, potwierdzenia zapłaty, zaświadczenie OSD na moc przed rozbudową oraz nowe zaświadczenie OSD bądź dokument wydany przez OSD wskazujący aktualną moc instalacji PV.

Pieniądze z programu Mój Prąd 6.0: dwa wnioski zamiast jednego?

Przy zachowaniu pewnych warunków można też złożyć wniosek podstawowy na mikroinstalację PV – np. już teraz, natychmiast – a następnie wniosek rozszerzony na urządzenie dodatkowe.

Możliwe to jest pod warunkiem, że instalacja PV została zgłoszona do przyłączenia do sieci do dnia 31.07.2024 r. i spełnia okres kwalifikowalności od 01.01.2021 r oraz rozlicza się w systemie net billing.

Co do zasady wnioskodawcy, którzy zgłosili przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej po 01.08.2024, obligatoryjnie muszą zgłosić przynajmniej jeden z dodatkowych elementów: magazyn energii lub magazyn ciepła. W późniejszym czasie możliwe jest zgłoszenie kolejnego z wyżej wymienionych urządzeń.

Wniosek na dodatkowe elementy mogą złożyć beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie do instalacji PV w ramach naboru 4 ,5 lub 6 – w tym ostatnim przypadku, pod warunkiem trwania jeszcze naboru wniosków. Przy czym beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach naboru 3, mogą ubiegać się o dofinansowanie do elementów dodatkowych pod warunkiem, że zmienią system rozliczania na wartościowy net billing.

Na koniec warto dodać, że elementy dodatkowe w ramach konkursu Mój Prąd 6.0 mogą także zgłosić beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej z innych środków publicznych pod warunkiem, że rozliczają się w systemie net billing lub zmienili stary system net metering na net billing.