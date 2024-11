Koniec pieców gazowych, będą zakazane? Nie tak szybko, a teraz wciąż to najlepsze rozwiązanie przy likwidacji kopciuchów

Wbrew medialnym doniesieniom, zakaz używania pieców gazowych, w tym do ogrzewania nie zostanie wprowadzony tak szybko. Owszem szybko będzie opłata za emisję CO2 – na wzór tej, którą płaci teraz przemysł. Ale takim podatkiem objęte zostaną wszystkie media grzewcze, od węgla po gaz, przy czym gospodarstwa domowe korzystające z gazu zapłacą relatywnie najmniej.

To wręcz przed piecami gazowymi otwiera całkiem nowe, obiecujące perspektywy. Problem jest inny – dostępność sieci gazowniczej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Jednak i tu jest gotowe rozwiązanie w postaci gazu płynnego LPG, który akurat w Polsce i wśród Polaków ma bardzo dobre notowania.

Piece gazowe: zapowiedź likwidacji i zakazu - bardzo na wyrost

Wg badania Ekobarometr 2024 realizowanego we współpracy z POGP aż 41% Polaków potwierdza, że zdarzyło im się korzystać z gazu płynnego LPG, w tym 49% mieszkających na wsi, 37% mieszkańców małych i średnich miast oraz 33% mieszkańców metropolii.

Spośród użytkowników gazu LPG na wsi aż 48% korzystało z niego w postaci autogazu, a 52% do przygotowania posiłków.

Potencjał tego paliwa jest ważny na obszarach słabo zurbanizowanych i peryferyjnych, o ograniczonym dostępie do infrastruktury, gdzie według danych Komisji Europejskiej odsetek ludności zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem energetycznym jest najwyższy.

– Wydarzenia ostatnich lat, w tym kryzys energetyczny oraz rosnąca świadomość fatalnej jakości powietrza związanej z tzw. niską emisją, sprawiają, że wielu Polaków rozważa wymianę starej instalacji grzewczej na rozwiązanie wygodniejsze i bardziej bezpieczne.

Korzystanie z węgla jest coraz droższe. Składają się na to koszty paliwa, leczenia schorzeń dróg oddechowych, a od 2027 r. także koszty emisji dwutlenku węgla.

–Te ostatnie będą najwyższe dla użytkowników starych pieców na węgiel, który jest najbardziej emisyjnym z paliw opałowych wykorzystywanych w Polsce – mówi Bartosz Kwiatkowski, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego – POGP.

Płynny gaz LPG: sposób na kopciuchy i zwalczanie smogu

Smog należy do najtrudniejszych problemów cywilizacyjnych, z jakimi zmaga się Polska. Jest on powodowany przede wszystkim przez tzw. „kopciuchy”, starego typu piece wykorzystujące paliwa stałe.

Według Polskiego Alarmu Smogowego, piece i kotły na paliwa stałe odpowiadają za 86% całkowitej emisji pyłu zawieszonego PM2.5 oraz za ok. 93% emisji rakotwórczego benzopirenu.

Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Budynków z 2023 r., w Polsce użytkowanych jest 17,3 mln różnych źródeł ciepła. 17% z nich stanowią kotły na paliwa stałe, a 2 mln z nich to kopciuchy.

Gaz – tak ziemny, jak i płynny – stał się istotnym sojusznikiem walki z zanieczyszczeniami, będącymi źródłem smogu.

Instalacja systemu ogrzewania na gaz płynny LPG jest przy tym stosunkowo prosta i niedroga – a co najważniejsze, niezawodna ze względu na sprawdzoną technologię.

– Właściciel kotła gazowego będzie mógł przez lata cieszyć się bezobsługowym ciepłem i czystym powietrzem, bez konieczności reparacji, serwisowania i remontów – dodaje Bartosz Kwiatkowski.

Gaz z sieci na wsi w Polsce jest wciąż mało dostępny: problem rozwiązuje płynny gaz LPG

Według danych Eurostatu na obszarach wiejskich mieszka 93 mln obywateli Unii oraz 13 mln Polaków. W 2022 r. dostęp do sieci gazowniczej miało 31% mieszkańców wsi.

Pozostali ogrzewają się nadal przede wszystkim paliwami stałymi – w szczególności w województwach takich, jak kujawsko-pomorskie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskim.

Poza niską dostępnością gazu z sieci na wsi trzeba mieć na uwadze fakt, iż 60% budynków mieszkalnych na terenach wiejskich została wybudowana przed 1989 r., a ich standard techniczny uniemożliwia zastosowanie w nich technologii innej, niż kotły grzewcze, bez gruntownego remontu.

Ogrzewanie LPG: dlaczego to główny następca ogrzewania węglowego

Nie należy się w tej sytuacji dziwić, że gaz płynny LPG zyskuje na popularności wśród właścicieli domów jednorodzinnych przy wymianie starego ogrzewania węglowego.

Montaż instalacji na gaz płynny trwa stosunkowo krótko: 1,5-2 miesiące. Sam system zasilany LPG jest rozwiązaniem sprawdzonym, długowiecznym, bezawaryjnym i w zasadzie bezobsługowym – wymaga praktycznie jedynie zatankowania paliwa 1-2 razy w roku. Użytkownicy gazu płynnego według badań Ekobarometru wskazują na walory użytkowe: cenę paliwa, wygodę korzystania oraz atrakcyjną cenę montażu.

Stosunkowo niski koszt instalacji w tym możliwość otrzymania dopłaty w ramach programu Czyste Powietrze pod warunkiem montażu urządzenia z tzw. listy Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) –nawet do 25 000 zł bez termomodernizacji.

Instalacja jest praktycznie bezobsługowa – należy jedynie zatankować zbiornik. Reszta to po prostu wygodne sterowanie temperaturą w domu.

Gaz płynny LPG nie emituje szkodliwych dla zdrowia pyłów oraz praktycznie nie emituje tlenków siarki i azotu.

Gaz płynny LPG będzie mógł być wykorzystywany w instalacjach montowanych przed 2030 r. aż do przyszłej modernizacji budynku do standardu zeroemisyjnego, a w przyszłości w rosnącym stopniu będzie pochodził ze przetwarzania odpadów rolnych i komunalnych.

Gazu płynnego LPG na świecie jest pod dostatkiem; jest też prosty w magazynowaniu, co pozwala na przygotowanie się do zimy przy najniższych cenach.

Co istotne dla użytkownika, wszelkie formalności związane z instalacją ogrzewania na gaz płynny LPG spoczywają na dostawcy instalacji, który załatwia je w imieniu klienta.

Według danych Ekobarometr 2024, ponad 43% Polaków uznaje LPG za paliwo ekologiczne (48% nie ma zdania), a ponad 50% ocenia, że do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu przyczynia się wymiana pieców węglowych na kotły gazowe.

Aż 61% użytkowników gazu płynnego zgadza się, że gaz płynny LPG to dobre rozwiązanie dla obszarów, gdzie nie ma dostępu do gazociągów ani ogrzewania z sieci miejskiej.

Ponad 52% Polaków uważa, że Unia Europejska powinna zapewnić, aby gaz płynny LPG był szeroko dostępny dla obywateli jak najdłużej.