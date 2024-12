Nadchodzi obniżka stóp procentowych: czy to już w środę 4 grudnia, skoro inflacja w listopadzie spadła aż o 0,4 procent

Takiego scenariusza oczywiście nie można wykluczać, choć zdaniem analityków rynku prawdopodobieństwo jest niewielkie. Większość z nich przewiduje, że do pierwszej obniżki stóp procentowych w Polsce dojdzie w kwietniu 2025 roku. To by oznaczało, że zmienione – podwyższone na 5,75 proc. stopa referencyjna NBP – będą trzymały rynek w ryzach przez 18 miesięcy a więc równo półtora roku.