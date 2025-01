Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o stopach procentowych w styczniu 2025: stopy bez zmian, ale oprocentowanie kredytów i lokat już teraz w trendzie spadkowym

Kredyty konsumpcyjne nie potanieją od piątku 17 stycznia. Jednak raty odsetkowe hipotek obniżać się już zaczną, bo obniżka stóp procentowych jest nieuchronna – kwestią pozostaje tylko czy stanie się to jeszcze przed wakacjami, czy w drugiej połowie roku.

Rynki reagują z wyprzedzeniem także w kwestii lokat. Ich oprocentowanie w bankach najpierw przestało rosnąć, a teraz oferty zawierają już wyraźnie niższe propozycje odsetkowe.

W styczniu 2025 stopy procentowe bez zmian: czy jednak na rynkach finansowych nic się nie zmieni?

RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych w styczniu 2025 r. Jarosław Sadowski, Dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl zwraca jednak uwagę, że jest szansa na to, że w tym roku stopy spadną o 0,75 pp.

To spowodowałoby spadek raty przeciętnego kredytu o 196 zł i wzrost zdolności kredytowej.

Co ciekawe, w bankach obniżki już się zaczęły i to nie tylko w przypadku lokat, ale również kredytów. Według danych NBP średnie oprocentowanie lokat założonych w listopadzie (najnowsze dostępne dane) spadło poniżej 4% po raz pierwszy od maja 2022 r.

Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych również było najniższe od maja 2022 r. i wyniosło 7,35%. Zauważalnie staniały nawet kredyty konsumpcyjne, których RRSO po raz pierwszy od grudnia 2021 r. spadło poniżej 13%.

W styczniu poziom stóp procentowych NBP się nie zmienił. Jest jednak szansa, że w tym roku stopy spadną. Dominuje przekonanie, że stopy spadną o 0,75 pp. i że zmiany zostaną wprowadzone w drugiej połowie roku.

– Trzeba jednak dodać, że są również prognozy zarówno większych obniżek, jak i takie, które wskazują, że poziom stóp procentowych w tym roku nie ulegnie zmianie – uważa Jarosław Sadowski.

Skutki obniżki stóp dla spłacających kredyty: obniżka stóp o 0,75 pp. obniżyłaby ratę o 196 zł

– W przypadku przeciętnego kredytu w kwocie 400 000 zł na 30 lat, udzielonego w styczniu 2021 r., spadek o 0,5 pp. zmniejszyłby ratę z obecnego poziomu 2 921 zł do 2 787 zł, czyli o 134 zł. Z kolei spadek o 0,75 pp. obniżyłby ratę o 196 zł, a spadek o 1 pp. o 257 zł – wylicza Jarosław Sadowski.

Obniżka rat kredytów hipotecznych Obniżka rat kredytów hipotecznych Materiały prasowe

Skutki obniżki stóp dla starających się o kredyt: dostępna kwota kredytu wzrosłaby o 31 529 zł

– Spadek stóp procentowych poprawiłby również dostępność kredytów hipotecznych. W przypadku osoby, która obecnie może liczyć na 400 000 zł, obniżka o 0,5 pp. podwyższyłaby zdolność kredytową do ok. 420 597 zł. Spadek o 0,75 pp. zwiększyłby dostępną kwotę kredytu do 431 529 zł, a o 1 pp. do 442 919 zł – dodaje Dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.

Poprawa zdolności kredytowej Poprawa zdolności kredytowej Materiały prasowe

Koniec wakacji kredytowych podwyższy wydatki na raty o 43%-50%

Jak zwraca uwagę Jarosław Sadowski, na obniżki szczególnie liczy ok. 200 tys. osób, które w ubiegłym roku korzystały z ustawowych wakacji kredytowych. Ich wydatki na spłatę rat w tym roku mogą wzrosnąć bowiem aż o 50%.

Jeśli ktoś w 2024 r. zawiesił spłatę 4 rat, to musiał zapłacić ich tylko osiem. Przyjmując, że rata wynosiła np. 2 921 zł, to w sumie w 2024 r. na raty taka osoba wydała ok. 23 366 zł. Z kolei w tym roku będzie musiała zapłacić 12 rat. Gdyby wysokość rat się nie zmieniła, wydatki wyniosą 35 049 zł, a więc wzrosną o 50%. Kwotowy wzrost wydatków wyniesie 11 683 zł – wylicza Jarosław Sadowski.

Sytuacji znacząco nie poprawi nawet mocny (o 1 pp.) spadek poziomu stóp procentowych. Jeśli założymy, że taka obniżka przełożyłaby się na wysokość rat w drugiej połowie roku, wydatki na opłacenie rat w całym 2025 r. wzrosną o 43%. W przypadku naszego przykładowego kredytu kwotowy wzrost wyniósłby 10 140 zł.

Średnie oprocentowanie nowo udzielanych kredytów spadło o 0,3 pp.

Dane NBP pokazują, że w przypadku nowo udzielanych kredytów oprocentowanie już zaczęło lekko spadać. Średnie oprocentowanie kredytów udzielonych w listopadzie (najnowsze dostępne dane) wyniosło 7,35%. Dla porównania w styczniu 2024 r. wynosiło 7,65%, więc mamy tu już obniżkę o 0,3 pp. Listopadowy poziom jest najniższy od maja 2022 r.

– Trzeba jednak dodać, że w grudniu i styczniu wspomniany poziom wcale nie musi zostać przebity. W ostatnim czasie banki „żonglowały ofertami”. Pojawiały się takie z oprocentowaniem poniżej 7%, a później znikały. Za jakiś czas znów się pojawiały i ponownie znikały – podkreśla Dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.

Do dawno niewidzianych poziomów spadło również oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych. Tu trzeba jednak dodać, że odsetki nie są tu tak dominującym składnikiem kosztu, jak w przypadku kredytów hipotecznych.

Zdecydowanie lepiej zwracać uwagę na RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, która uwzględnia nie tylko odsetki, ale również inne koszty (np. prowizję). Według NBP RRSO dla udzielonych w listopadzie kredytów konsumpcyjnych spadło do 12,7%, co jest najniższym wynikiem od grudnia 2021 r. Ten spadek wynika w dużej mierze ze spadku oprocentowania do 11,8%.

Banki obniżają również oprocentowanie lokat. Średnia dla lokat udzielonych w listopadzie wyniosła 3,96%. Po raz pierwszy od maja 2022 r. spadła poniżej 4%. Niestety, tu należy spodziewać się dalszych spadków. Na szczęście wciąż można znaleźć oferty na 5%-7%, ale zwykle są to promocje wymagające spełnienia określonych warunków – podsumowuje Jarosław Sadowski, Dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.