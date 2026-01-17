REKLAMA

Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci

Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci

17 stycznia 2026, 11:48
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
Rachunki w 2026 r. Nawet +2000 zł za wodę, prąd i śmieci
W 2026 roku wielu Polaków nie zauważy żadnej jednej decyzji, która podniosła im koszty życia. Nie przyjdzie jedno pismo, nie pojawi się jeden wyraźny rachunek. A mimo to po kilku miesiącach coraz więcej osób zacznie zadawać to samo pytanie: gdzie zniknęły pieniądze, skoro rachunki nie poszły w górę. Czy aby na pewno?

Ten wzrost kosztów nie ma jednej daty ani jednego winnego. To efekt dziesiątek drobnych zmian, które wchodzą po cichu: kilka złotych więcej za konto, kilkanaście za media, droższe opłaty lokalne, wyższe abonamenty. Każda z osobna wygląda niegroźnie. Razem tworzą nową, znacznie droższą codzienność.

Koszty życia w Polsce rosną nie tylko przez inflację czy droższe zakupy. Od kilkunastu miesięcy dziesiątki drobnych opłat rosną po cichu: banki zmieniają cenniki, samorządy podnoszą opłaty za wywóz śmieci i wodę, a dostawcy mediów i usług cyfrowych podnoszą abonamenty. Efekt kumulacji takich zmian widać dopiero na wyciągu z konta. Poniżej przedstawiamy konkretne przykłady i kwoty, które pokazują, o ile dokładnie rosną poszczególne rachunki i jakie to ma przełożenie na domowy budżet.

Banki: darmowe konto już nie do końca darmowe

Banki w Polsce coraz częściej modyfikują taryfy prowizji i opłat. Najgłośniejsze zmiany zapowiedział w grudniu 2025 r. BNP Paribas. Choć bank wprowadził promocję "Konto za 0 zł" bez warunków do końca lutego 2026 r., to równocześnie podniósł opłaty za karty debetowe i niektóre operacje. W marcu 2026 r. na przykład wypłata gotówki w sieci Euronet lub innych bankomatach w Polsce i za granicą w strefie euro będzie kosztować 10 zł zamiast 7 zł.

Banki tłumaczą podwyżki rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu i inflacją. Eksperci przypominają, że wielu Polaków płaci opłaty mikro opłaty nie dlatego, że cenniki są niejasne, lecz dlatego, że nie spełniają warunków zwolnienia (np. liczba transakcji kartą czy wpływów). Warto więc dokładnie sprawdzić regulamin swojego konta i ewentualnie przenieść rachunek tam, gdzie można uniknąć opłat.

Problem polega na tym, że te opłaty nie są odbierane jako realna podwyżka kosztów życia. Znikają w tle codziennych transakcji, przez co wiele osób uświadamia sobie ich skalę dopiero po kilku miesiącach.

Wywóz śmieci i opłaty mieszkaniowe: kilkanaście złotych więcej co miesiąc

Samorządy tłumaczą podwyżki rosnącymi kosztami, ale dla mieszkańców oznacza to jedno: stały wzrost opłat, którego nie da się ominąć ani ograniczyć. W styczniu 2026 r. w wielu gminach wprowadzono nowe stawki za odbiór odpadów. W Warszawie opłata za wywóz śmieci w zabudowie wielorodzinnej wzrosła do 85 zł miesięcznie, a właściciele domów jednorodzinnych płacą 107 zł. W Jaworznie stawka wynosi 51 zł, a w Jeleniej Górze 53 zł od osoby.

Oprócz opłat za śmieci rosną też rachunki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych: wyższe zaliczki na wodę, centralne ogrzewanie czy fundusz remontowy. Choć w każdej miejscowości stawki są inne, większość wspólnot podnosi opłaty o kilka–kilkanaście procent, tłumacząc to wzrostem cen energii i usług.

Woda i ścieki: niewielkie groszowe podwyżki, ale liczą się kubiki

Ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ustalają lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe. W Gliwicach od 11 stycznia 2026 r. zacznie obowiązywać trzeci etap zatwierdzonej wcześniej taryfy. Cena 1 m³ wody wzrośnie o 12 groszy,  z 6,10 zł do 6,22 zł, a odprowadzanie ścieków zdrożeje o 18 groszy,  z 8,41 zł do 8,59 zł. Łącznie, stawka za wodę i ścieki wyniesie 14,81 zł za 1 m³, czyli o 30 groszy więcej niż dotychczas.

Inne miasta wprowadzają podobne zmiany: np. w części warszawskich spółdzielni stawka za wodę i ścieki wzrosła w 2026 r. do 14,90 zł/m³ (5,90 zł za wodę i 9,00 zł za ścieki), a w niektórych gminach opłaty są jeszcze wyższe. Choć podwyżki wody mierzy się w groszach, przy dużym zużyciu to kolejna pozycja zwiększająca koszty utrzymania.

Energia elektryczna i gaz: niższa cena kilowatogodziny, ale wyższa dystrybucja

Po zakończeniu rządowych tarcz osłonowych, od 1 stycznia 2026 r., zaczęły obowiązywać nowe taryfy dla energii elektrycznej. Choć cena samej energii czynnej w taryfie G11 pozostaje względnie stabilna, wyraźnie rosną koszty dystrybucji.

Urząd Regulacji Energetyki szacuje, że stawki dystrybucyjne wzrosły średnio o 9,36 proc., czyli o około 28 zł za 1 MWh w porównaniu z 2025 r. Podwyżka jest tłumaczona koniecznością modernizacji i utrzymania sieci energetycznej.

Przy rocznym zużyciu energii na poziomie 6000 kWh (czyli 500 kWh miesięcznie, typowe dla 4-osobowej rodziny) i cenie energii czynnej na poziomie ok. 1,0–1,21 zł za kWh, koszt samej energii wynosi około 500–550 zł miesięcznie i pozostaje zbliżony do poziomu z 2025 roku.

Jednocześnie opłata dystrybucyjna rośnie z ok. 82 zł do ok. 88 zł miesięcznie, co oznacza, że rachunek za prąd wzrasta mimo niezmienionej ceny energii czynnej. W skali roku daje to ok. 70–75 zł dodatkowych kosztów, bez zwiększania zużycia energii.

Do tego dochodzą podatki, VAT i akcyza od energii elektrycznej wzrosną z 39 zł do 41 zł miesięcznie. Eksperci podkreślają, że przeciętna rodzina płacąca dotąd 550 zł miesięcznie za prąd w 2025 r. od 2026 r. zobaczy rachunek rzędu 570 zł. Co daje dodatkowe 240 zł rocznie.

To właśnie ten mechanizm sprawia, że wielu odbiorców ma wrażenie, że „prąd nie zdrożał”, choć miesięczne rachunki są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej.

W przypadku gazu ziemnego zmiany będą mniej dotkliwe: taryfa dystrybucyjna na 2026 r. jest niższa o 1,7 proc., a cena samego paliwa pozostanie zamrożona co najmniej do 30 czerwca 2026 r., co  może to nawet oznaczać niewielkie obniżki w miesięcznych rachunkach.

Internet, telefon i streaming: drożej za dane i filmy

Coraz więcej operatorów komórkowych wprowadza tzw. klauzule inflacyjne, pozwalające dostosowywać abonamenty do inflacji. Według portalu Telko.in w marcu 2025 r. średnia opłata za abonament komórkowy w Polsce wzrosła do 44,33 zł, podczas gdy jeszcze w lipcu 2024 r. wynosiła 41,89 zł. Wzrost o 2,44 zł wydaje się niewielki, ale w praktyce grosz do grosza oznacza wyższy rachunek.

Podwyżki widać u największych operatorów: T‑Mobile podniósł średnią cenę abonamentu z 60 zł do 65 zł, Play z 73 zł do 76 zł, a Orange z 66,25 zł do 70 zł. Plus w tym samym czasie utrzymał średnią cenę (55,60 zł w 2024 r. i 55,67 zł w 2025 r.). Do rachunku trzeba doliczyć brak zgody na telemarketing, czy też za papierową fakturę. To może podnieść abonament o 10 zł miesięcznie, o czym wielu klientów dowiaduje się dopiero po podwyżce.

Automatyczne odnawianie umów sprawia, że podwyżki często nie wywołują żadnej reakcji, rachunek rośnie, a użytkownik przyzwyczaja się do nowej kwoty.

Serwisy streamingowe

Podstawowy plan Netflix kosztuje 33 zł miesięcznie, standardowy 49 zł, a premium 67 zł. Za dodatkowe urządzenie do planu Standard trzeba zapłacić 13 zł. Rok wcześniej te same plany kosztowały 29 zł, 43 zł i 60 zł, to wzrost o 4 – 7 zł dla każdego pakietu. 

Inne serwisy streamingowe również modyfikują cenniki. Disney+ i HBO Max wprowadziły w 2025 r. wyższe stawki w pakietach bez reklam (odpowiednio 39,99 zł i 34,99 zł) oraz tańsze wersje z reklamami. Użytkownicy, którzy wcześniej korzystali z rocznych promocji, po zakończeniu umowy często zauważają skok opłaty o kilka–kilkanaście złotych.

Ubezpieczenia: drożej za obowiązkowe OC

Raport Rankomat.pl pokazuje, że po kilku latach względnego spokoju rynek ubezpieczeń komunikacyjnych wrócił do wzrostów. Średnia cena polisy OC w 2025 r. wyniosła 679 zł, czyli o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Ceny różnią się w zależności od regionu: kierowcy w Gdańsku płacili średnio 911 zł, a w Opolu 644 zł. Najdrożej jest dla młodych,  18‑letni kierowcy płacili nawet 2688 zł, podczas gdy 60‑latkowie około 579 zł.

Ubezpieczyciele wskazują, że podwyżki wynikają ze wzrostu kosztów likwidacji szkód i rosnących cen usług warsztatowych. Prognozy na 2026 r. mówią o dalszym wzroście stawek, choć skala podwyżki ma być mniejsza niż w latach 2023–2024. Kierowcy mogą ograniczyć koszty, porównując oferty i korzystając z dodatkowych zniżek (np. za bezszkodową jazdę czy posiadanie konta w banku współpracującym z ubezpieczycielem).

Inne opłaty, które rosną w tle

Do listy „cichych podwyżek” dochodzą także koszty, które rzadko pojawiają się w comiesięcznych zestawieniach, ale realnie obciążają budżet. W 2026 roku wiele miast podniosło opłaty za parkowanie w strefach płatnego postoju, zarówno stawki godzinowe, jak i ceny abonamentów dla mieszkańców.

Drożeją również bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza bilety jednorazowe i krótkookresowe, które samorządy traktują jako narzędzie do łatania budżetów. Coraz więcej instytucji publicznych i prywatnych wprowadza też opłaty administracyjne, manipulacyjne lub „serwisowe”, czyli za obsługę wniosków, płatności ratalne czy korzystanie z papierowych dokumentów. Każda z tych zmian osobno wydaje się nieznaczna, ale razem wzmacniają efekt, w którym koszty życia rosną szybciej, niż wynikałoby to z samej inflacji.

Ile to wszystko kosztuje

Dopiero po zsumowaniu wszystkich drobnych zmian widać skalę problemu. Czteroosobowa rodzina, która nie zmieniła stylu życia ani zużycia mediów, może w 2026 roku zapłacić od 1500 do nawet ponad 2000 zł więcej. Bez jednej spektakularnej podwyżki. Bez jednego momentu ostrzegawczego.

Szacunkowy rozkład tych "cichych podwyżek" w skali roku wygląda następująco:

Kategoria opłat

Dodatkowy koszt miesięczny

Dodatkowy koszt roczny

Wywóz śmieci

35–50 zł

400–600 zł

Opłaty mieszkaniowe (woda, CO, fundusz)

20–30 zł

240–360 zł

Energia elektryczna (dystrybucja + podatki)

ok. 8 zł

ok. 100 zł

Usługi bankowe (konto, karta, bankomaty)

6–10 zł

80–120 zł

Internet i telefon

15–20 zł

180–240 zł

Serwisy streamingowe

ok. 15 zł

ok. 180 zł

Ubezpieczenie OC

ok. 50-100 zł

Łącznie (szacunek)

~100–135 zł

~1500–2000 zł

Takie zestawienie pozwala zobaczyć, że największe obciążenie nie wynika z jednego rachunku, lecz z kumulacji wielu drobnych opłat, które z miesiąca na miesiąc stają się nową normą w domowym budżecie.

Jak odzyskać kontrolę nad domowym budżetem w 2026 roku

Ciche podwyżki mają jedną wspólną cechę,  nie rzucają się w oczy. Kilka złotych więcej tu, kilkanaście tam, droższa faktura raz na rok. Problem zaczyna się wtedy, gdy wszystkie te zmiany nakładają się na siebie i stają się nową normą. Dlatego w 2026 roku rozwiązaniem nie będzie szukanie jednej "dużej oszczędności", lecz regularne sprawdzanie drobnych opłat, które często umykają uwadze.

Eksperci finansowi zwracają uwagę, że realne oszczędności można znaleźć przede wszystkim w usługach odnawianych automatycznie: kontach bankowych, abonamentach, polisach czy umowach na internet i telefon. W wielu przypadkach wystarczy spełnić warunki zwolnienia z opłat, zmienić pakiet lub porównać oferty konkurencji, by ograniczyć część kosztów, bez rezygnowania z wygody.

Najbardziej niebezpieczne w 2026 roku nie są wielkie podwyżki, o których mówią nagłówki. Najbardziej niebezpieczne są te, których nikt nie zauważa. Bo gdy domowy budżet przestaje się spinać, większość decyzji została już podjęta i to bez naszej wiedzy.

