Abonament RTV 2026: Musisz płacić bez telewizora? Poczta Polska twierdzi, że tak

Abonament RTV 2026: Musisz płacić bez telewizora? Poczta Polska twierdzi, że tak

20 stycznia 2026, 12:52
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Abonament RTV 2026: Musisz płacić bez telewizora? Poczta Polska twierdzi, że tak
Nie masz telewizora? Abonament RTV ponad 300 zł rocznie i tak musisz płacić. Tak twierdzi Poczta Polska
To stanowisko wywołało duże poruszenie, bo dotyczy milionów osób, które zrezygnowały z tradycyjnego odbiornika, ale korzystają z laptopów, smartfonów czy tabletów. Sprawdzamy, skąd bierze się taka interpretacja, co dokładnie wynika z orzeczeń sądów i czy rzeczywiście każdy, kto nie ma telewizora, musi płacić abonament RTV.

Skąd ta interpretacja? Chodzi o definicję odbiornika

Abonament RTV nie jest formalnie opłatą za telewizor. Zgodnie z ustawą dotyczy posiadania sprawnego odbiornika, czyli urządzenia zdolnego do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego.

Na tym opiera się argumentacja Poczty Polskiej, według której odbiornikiem może być każde urządzenie techniczne. Znaczenie ma możliwość odbioru sygnału, a nie faktyczne oglądanie czy słuchanie programów. W związku z tym smartfon, czy tablet także podlegają abonamentowi RTV.

Na jaki wyrok powołuje się Poczta Polska? Konkretne orzeczenie

Poczta Polska odwołuje się przede wszystkim do wyroku Naczelny Sąd Administracyjny z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20).

NSA uznał w nim, że o obowiązku abonamentowym decyduje zdolność techniczna urządzenia do odbioru programu, nie ma znaczenia, czy użytkownik faktycznie korzysta z audycji, a brak klasycznego telewizora nie wyklucza obowiązku opłaty, jeśli inne urządzenie spełnia te kryteria. To właśnie ten fragment uzasadnienia stał się podstawą do rozszerzającej interpretacji przepisów.

Komputer, smartfon, tablet. Czy to odbiorniki RTV?

I tu pojawiają się największe wątpliwości. Z jednej strony laptopy, smartfony i tablety mogą odbierać programy (np. przez internet), technicznie są zdolne do odtwarzania sygnału audio-wideo. Jednak z  drugiej ustawa o opłatach abonamentowych pochodzi z 2005 r., była tworzona w realiach sprzed streamingu i platform VOD, a do tego nie precyzuje, czy odbiór programu przez internet jest równoznaczny z klasycznym odbiorem radiowo-telewizyjnym.

Dlaczego ta interpretacja budzi kontrowersje prawne?

Prawnicy zwracają uwagę, że ustawa posługuje się pojęciem "odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego" w znaczeniu historycznym. Smartfon czy laptop nie są urządzeniami dedykowanymi do odbioru RTV, lecz sprzętem wielofunkcyjnym. Odbiór strumieniowy (streaming) nie jest tym samym, co odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego w klasycznym sensie.

Problem polega na tym, że prawo nie nadąża za technologią. Sąd interpretuje przepisy literalnie, ale ustawodawca nie dopasował ich do realiów cyfrowych,  wskazuje radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym.

Czy Poczta Polska może żądać abonamentu tylko za smartfon?

Poczta Polska nie prowadzi masowych kontroli smartfonów czy laptopów, ale w oficjalnych komunikatach nie wyklucza, że takie urządzenia mogą zostać uznane za odbiorniki. To oznacza, że sam brak telewizora nie jest stuprocentową ochroną, ale nie każdy posiadacz telefonu automatycznie musi płacić abonament.

Ile dokładnie wynosi abonament RTV i jaka grozi kara?

W 2026 roku opłaty abonamentowe wynoszą:

  • 27,70 zł miesięcznie – za radio i telewizor,
  • 8,70 zł miesięcznie – za samo radio.

W przypadku stwierdzenia posiadania niezarejestrowanego odbiornika kara wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty, czyli 831 zł (radio + telewizor). Opłata ma charakter administracyjny i może być egzekwowana w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kiedy abonamentu RTV nie trzeba płacić?

Ustawa przewiduje zwolnienia m.in. dla osób, które ukończyły 75 lat, osób z określonym stopniem niepełnosprawności, części emerytów i rencistów spełniających kryteria dochodowe. Ważne: zwolnienie nie zawsze działa automatycznie. W wielu przypadkach trzeba je zgłosić w Poczcie Polskiej.

Ile osób faktycznie płaci abonament RTV?

Dane pokazują ogromną lukę między przepisami a praktyką. Według najnowszych informacji, abonament RTV regularnie opłaca około 700 tys. osób i firm, co stanowi zaledwie ok. 30–32 proc. zobowiązanych. 

Tymczasem w bazie Poczty Polskiej zarejestrowanych jest ok. 4,7 mln abonentów, a telewizor znajduje się w ponad 90 proc. gospodarstw domowych. Oznacza to, że miliony osób formalnie podlegających obowiązkowi abonamentowemu w praktyce go nie realizują, co dodatkowo zaostrza spór wokół interpretacji przepisów i prób ich rozszerzania na nowe urządzenia, takie jak smartfony czy laptopy.

Co to oznacza dla zwykłych użytkowników?

Najważniejsze wnioski są trzy:

  • brak telewizora nie zawsze zamyka temat abonamentu,
  • stanowisko Poczty Polskiej opiera się na orzecznictwie, ale nie jest wolne od wątpliwości,
  • przepisy nie nadążają za rozwojem technologii, co rodzi niepewność prawną.

Na dziś nie ma jednej prostej odpowiedzi „tak” albo „nie”. Jest za to coraz więcej sygnałów, że abonament RTV może dotyczyć znacznie szerszej grupy osób niż jeszcze kilka lat temu.

Źródło: INFOR
