Bon 3500 zł na ogrzewanie w 2026. Prezydent podpisał – sprawdź, czy Ci przysługuje

Rachunki za prąd i ogrzewanie to jedna z największych obaw na 2026 rok. Po podpisie prezydenta część gospodarstw domowych nadal może liczyć na ochronę przed wysokimi cenami energii, ale zasady wsparcia się zmieniają. Sprawdź, komu przysługuje bon ciepłowniczy, czy ceny prądu pozostaną zamrożone i ile realnie zapłacisz w 2026 roku.

rozwiń >

Co podpisał prezydent i dlaczego to ma znaczenie dla rachunków

9 stycznia 2026 roku prezydent podpisał ustawę usprawniającą mechanizmy wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Nowe przepisy nie wprowadzają jednej wielkiej tarczy, ale porządkują system pomocy i przesuwają akcenty.

REKLAMA

REKLAMA

Wsparcie nie znika z dnia na dzień, ale coraz wyraźniej ma trafiać do tych gospodarstw domowych, które rzeczywiście najbardziej odczuwają wzrost kosztów energii. W praktyce oznacza to połączenie czasowego mrożenia cen z dodatkowymi świadczeniami, takimi jak bon ciepłowniczy.

Bon ciepłowniczy 2026 – nawet 3500 zł jednorazowo

Najbardziej konkretna forma pomocy w 2026 roku to bon ciepłowniczy, który ma złagodzić skutki wysokich cen ogrzewania z sieci ciepłowniczej.

Wysokość bonu zależy od ceny ciepła stosowanej przez dostawcę:

REKLAMA

1000 zł – gdy cena ciepła przekracza 170 zł/GJ,

2000 zł – gdy cena przekracza 200 zł/GJ,

3500 zł – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

Świadczenie jest jednorazowe i ma być wypłacane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto dostanie bon ciepłowniczy w 2026 roku

Bon nie przysługuje automatycznie wszystkim. Ważne są dwa warunki:

Rodzaj ogrzewania – gospodarstwo domowe musi korzystać z centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. Dochód – obowiązuje kryterium dochodowe: do 3272,69 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,

do 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Zastosowano mechanizm złotówka za złotówkę, co oznacza, że niewielkie przekroczenie progu dochodowego nie zamyka drogi do wsparcia, a jedynie obniża jego wysokość.

Ceny prądu zamrożone do końca 2025 – potem zmiany

Dobra wiadomość dla wszystkich gospodarstw domowych: maksymalna cena energii elektrycznej na poziomie 500 zł/MWh pozostaje zamrożona do 31 grudnia 2025 roku. Mechanizm działa automatycznie i obejmuje odbiorców w taryfie G, czyli zdecydowaną większość rodzin w Polsce.

Od stycznia 2026 roku rząd zapowiada jednak stopniowe odchodzenie od powszechnego mrożenia cen. Wsparcie ma być bardziej selektywne i kierowane głównie do gospodarstw wrażliwych energetycznie, m.in. poprzez dodatki i bony.

Ile realnie zapłaci przeciętna rodzina w 2026 roku

Nawet przy utrzymaniu części wsparcia nie wszystkie elementy rachunku pozostaną bez zmian. W 2026 roku wzrośnie opłata mocowa, która jest stałym składnikiem rachunku za prąd.

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to:

około 7–8 zł więcej miesięcznie ,

w skali roku ok. 80 zł dodatkowych kosztów .

To podwyżka odczuwalna, ale znacznie mniejsza niż potencjalny wzrost rachunków w przypadku całkowitego uwolnienia cen energii.

Co się zmieni od 2026 roku – koniec powszechnych tarcz

Rząd zapowiada, że 2026 rok będzie okresem przejściowym. Zamiast powszechnego mrożenia cen energii mają pojawić się:

dodatki kierowane do gospodarstw o niższych dochodach,

wsparcie uzależnione od realnych kosztów ogrzewania,

przygotowanie długoterminowego systemu ochrony odbiorców wrażliwych.

Dla części rodzin oznacza to konieczność złożenia wniosku, a nie tylko biernego oczekiwania na niższy rachunek.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy w 2026 roku

Wniosek o bon ciepłowniczy można złożyć na kilka sposobów, bez konieczności wizyty w jednym, konkretnym urzędzie. Obowiązuje zasada właściwości gminy miejsca zamieszkania.

Gdzie i jak złożyć wniosek

Wnioski są przyjmowane:

osobiście w urzędzie gminy lub miasta,

elektronicznie przez platformę ePUAP ,

za pośrednictwem aplikacji mObywatel ,

pocztą tradycyjną ,

online przez portal www.gov.pl .

Terminy składania wniosków

Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Po tym terminie urząd nie przyjmie dokumentów, dlatego warto dopilnować dat.

Jakie dokumenty są potrzebne

Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie od spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub dostawcy ciepła , potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego oraz obowiązującą cenę ciepła.

Jeśli gospodarstwo domowe ma bezpośrednią umowę z przedsiębiorstwem ciepłowniczym, zaświadczenie nie jest wymagane, odpowiednie dane można wpisać bezpośrednio we wniosku.

Dla kogo to nie jest dobra wiadomość

Zmiany mogą być mniej korzystne dla gospodarstw domowych o wyższych dochodach, które nie spełnią kryteriów wsparcia, rodzin z wysokim zużyciem energii, które po uwolnieniu cen odczują większe wahania rachunków, oraz osób, które przeoczą terminy składania wniosków o dodatki. W 2026 roku uwaga i reakcja na nowe programy wsparcia będą ważniejsze niż w poprzednich latach.

Wsparcie dla odbiorców energii 2026 – co warto zapamiętać

Rok 2026 nie przynosi nagłego szoku cenowego, ale wyraźnie zmienia filozofię pomocy. Prąd pozostaje zamrożony do końca 2025 roku, a ogrzewanie ma być wspierane głównie poprzez bon ciepłowniczy i dodatki zależne od dochodu. Dla wielu rodzin oznacza to realną ulgę, pod warunkiem że spełnią kryteria i dopilnują formalności.

Podstawa prawna