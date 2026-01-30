REKLAMA

915 zł opłaty za nowy telewizor w 2026 r., jeżeli nie wykonasz tego obowiązku w ciągu 14 dni od zakupu. Urzędnicy nie mają litości, ale jest na nich sposób

915 zł opłaty za nowy telewizor w 2026 r., jeżeli nie wykonasz tego obowiązku w ciągu 14 dni od zakupu. Urzędnicy nie mają litości, ale jest na nich sposób

30 stycznia 2026, 06:45
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Zakup nowego telewizora – co do zasady – wiąże się z obowiązkiem jego rejestracji w terminie 14 dni i uiszczania opłat abonamentowych RTV. Niedopełnienie obowiązku rejestracji (nawet, jeżeli gospodarstwo domowe, w którym znajduje się telewizor, uiszcza opłatę abonamentową RTV) – może słono kosztować. Istnieje jednak pewien „kruczek” prawny, dzięki któremu można „wybronić się” na wypadek kontroli.

Obowiązek rejestracji nowego telewizora – na czym polega i skąd wynika?

Każdy użytkownik odbiornika telewizyjnego, jak również radiofonicznego – co do zasady – zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek rejestracji telewizora i radia wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Zgodnie z ww. ustawą – obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają wyłącznie odbiorniki radiowe i telewizyjne:

  • wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów,
  • wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania, jak również
  • przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Rejestracja nowego telewizora – w jaki sposób można jej dokonać?

Rejestracji nowego odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego można dokonać na dwa sposoby:

  1. udając się osobiście do dowolnej placówki pocztowej lub
  2. przez internet – korzystając z elektronicznego formularza zgłoszenia, udostępnionego przez Pocztę Polską.

W tym pierwszym przypadku – tj. w celu osobistej rejestracji odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego, należy:

  • udać się do dowolnej placówki pocztowej,
  • zgłosić pracownikowi placówki pocztowej dyspozycję rejestracji odbiornika telewizyjnego/radiofonicznego oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość użytkownika (np. dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu), a w przypadku rejestracji odbiorników telewizyjnych/radiofonicznych użytkowanych w firmach/instytucjach – należy okazać upoważnienie/pełnomocnictwo do dokonania takiej czynności,
  • podpisać wypełniony i wydrukowany przez pracownika placówki pocztowej formularz „Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych”.

Dowodem potwierdzającym zarejestrowanie odbiornika telewizycjnego lub radiofonicznego jest „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika”, wydane przez pracownika placówki pocztowej.

Otrzymane „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” oraz „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika” należy zachować i okazywać je w trakcie przeprowadzanych kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiornika.

Celem rejestracji odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego przez internet, należy natomiast:

  • wypełnić na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. elektroniczny formularz zgłoszenia, dostępny pod adresem: LINK,
  • zweryfikować poprawność danych wskazanych w elektronicznym formularzu zgłoszenia,
  • zaakceptować formularz,
  • operator dokona potwierdzenia otrzymania danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, przesyłając niezwłocznie, na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, informację o ich otrzymaniu,
  • operator, na wskazany przez użytkownika adres do korespondencji, prześle drogą tradycyjną „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” w dwóch egzemplarzach, w terminie 4 dni roboczych od dnia wypełnienia elektronicznego formularza, natomiast na wskazany adres e-mail – skierowane zostanie pismo przewodnie z wytycznymi w zakresie dalszego postepowania oraz komunikat RODO,
  • po otrzymaniu ww. korespondencji – należy podpisać nadesłane „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” (oryginał i kopię). Podpisane dokumenty zgłoszenia należy umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i niezwłocznie wysłać do nadawcy.

Po otrzymaniu podpisanej kopii „Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy przesyła do użytkownika odbiorników „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika” oraz 4 spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wypłaty gotówki, w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji odbiorników opcji otrzymywania blankietów wpłat.

Datą zarejestrowania odbiornika jest:

  • w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji odbiornika osobiście, w placówce pocztowej – dzień nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika w placówce pocztowej,
  • w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji odbiornika przez internet – dzień podania przez użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej operatora, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że czynność ta pozostanie skuteczna, jeżeli – w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia drogą pocztową – użytkownik odeśle nadawcy podpisane zgłoszenie.

Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – ile obecnie wynosi?

Wysokość opłat abonamentowych RTV na 2026 r., wynika z Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r., i wynosi odpowiednio:

  • 30,50 zł miesięcznie – za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny (jeżeli opłata uiszczana jest każdego miesiąca z osobna – wówczas, za cały rok, wyniesie ona odpowiednio 366 zł),
  • 9,50 zł miesięcznieza radioodbiornik (jeżeli opłata uiszczana jest każdego miesiąca z osobna – wówczas, za cały rok, wyniesie ona odpowiednio 114 zł).

Opłaty abonamentowe RTV można również uiszczać za okresy dłuższe niż 1 miesiąc – wówczas zostaną one objęte odpowiednią zniżką. W przypadku opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wnoszonych za okres dłuższy niż 1 miesiąc, kształtują się one w następujący sposób:

Liczba miesięcy

Wysokość opłaty:

2 m-ce

59,20 zł

3 m-ce

87,80 zł

4 m-ce

118,30 zł

5 m-cy

147,00 zł

6 m-cy

173,80 zł

7 m-cy

204,30 zł

8 m-cy

233,00 zł

9 m-cy

261,60 zł

10 m-cy

292,10 zł

11 m-cy

320,80 zł

12 m-cy (rok)

329,40 zł

Opłaty abonamentowe za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego, wnoszone za okres dłuższy niż 1 miesiąc, kształtują się natomiast w następujący sposób:

Liczba miesięcy

Wysokość opłaty:

2 m-ce

18,40 zł

3 m-ce

27,40 zł

4 m-ce

36,90 zł

5 m-cy

45,80 zł

6 m-cy

54,10 zł

7 m-cy

63,60 zł

8 m-cy

72,50 zł

9 m-cy

81,50 zł

10 m-cy

91,00 zł

11 m-cy

99,90 zł

12 m-cy (rok)

102,60 zł

Co istotne – z powyższych zniżek, można skorzystać tylko pod warunkiem, że opłatę wniesie się z góry, do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Ważne

Osoby fizyczne wnoszą tylko jedną opłatę abonamentową, niezależnie od ilości używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych, jest – zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Wnoszenie opłat abonamentowych, nie zwalnia jednak z od obowiązku rejestracji odbiorników.

Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – w jaki sposób można ją uiścić?

Opłaty abonamentowe można wnosić we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez stronę internetową Poczty Polskiej S.A., bez pobierania dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych. Opłaty z tytułu abonamentu należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – kto nie musi jej płacić (jest z niej zwolniony)?

Uprawnienie do zwolnienia od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby wymienione w art. 4 ust.1 ustawy abonamentowej, które przedstawią w placówce pocztowej dokumentację oraz złożą oświadczenia potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat abonamentowych.

Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, które na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych – zostały zwolnione od opłat abonamentowych z mocy prawa (nie muszą składać w tym zakresie żadnych oświadczeń).

Poniżej, można zapoznać się ze szczegółowym wykazem osób uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych RTV:

Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia od opłat abonamentowych RTV na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych i innych przepisów (źródło: Poczta Polska S.A.)

W 2026 r. 915 zł opłaty karnej za niezarejestrowanie nowego telewizora w ciągu 14 dni od zakupu

Jeżeli w toku kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV, przeprowadzonej przez uprawnionych pracowników Poczty Polskiej, kontrolerzy wykażą, że:

  • w domu obecne jest urządzenie – w tym przypadku telewizor,
  • telewizor ten jest „zdolny” do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego, jak również
  • telewizor ten nie został zarejestrowany jako odbiornik telewizyjny w terminie 14 dni od jego zakupu (tj. wejścia w jego posiadanie)1

– zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych – zostanie naliczona opłata w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika, tj. – w 2026 r.915 zł (30,50 złx30). Opłata ta, zostanie ustalona w decyzji administracyjnej, wydanej po zakończeniu kontroli, która obejmować będzie również nakaz rejestracji odbiornika.

Uiszczenie ww. opłaty „karnej”, nie zwalnia przy tym z obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Czy istnieje sposób na uniknięcie opłaty karnej za niezarejestrowanie nowego telewizora w ciągu 14 dni od zakupu?

Za odbiornik telewizyjny podlegający rejestracji – uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają:

  • odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także
  • odbiornik telewizyjny niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 7 marca 2023 r., sygn. akt II GSK 94/20 – kluczowe jest jednak to, czy urządzenie technicznie posiada zdolność do natychmiastowego odbioru programów (bez względu na źródło poboru sygnału – np. antena, czy złącze internetowe). W przypadku kontroli – to użytkownik będzie musiał udowodnić, że telewizor jest wykorzystywany wyłącznie w celach technicznych/produkcyjnych. Jeżeli tego dokona – może uniknąć konieczności uiszczenia trzydziestokrotności opłaty abonamentowej za niezarejestrowanie odbiornika.

Zgodnie z ww. wyrokiem – z drugiej stronyobowiązkiem rejestracji odbiornika i uiszczania opłat abonamentowych – objęci są również użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem takich urządzeń, jak: komputer, telefon komórkowy, tablet czy inne urządzenie wielofunkcyjne. Choć ww. wyrok może stanowić podstawę do egzekwowania powyższych obowiązków – na dzień dzisiejszy, z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. – nie wynika jednak wysokość opłat abonamentowych RTV, za używanie innych odbiorników, niż telewizory czy radia.

1 zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 marca 2023 r., sygn. akt II GSK 94/20

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1585)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1676)
  • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 885)
