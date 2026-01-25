REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » 915 zł opłaty za nowy telewizor w 2026 r., jeżeli nie wykonasz tego obowiązku w ciągu 14 dni od zakupu. Urzędnicy nie mają litości, ale jest na nich sposób

915 zł opłaty za nowy telewizor w 2026 r., jeżeli nie wykonasz tego obowiązku w ciągu 14 dni od zakupu. Urzędnicy nie mają litości, ale jest na nich sposób

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 stycznia 2026, 09:32
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
telewizja, telewizor, opłata, abonament, abonament RTV, opłata abonamentowa, urzędnicy, kara, kontrola
915 zł opłaty za nowy telewizor w 2026 r., jeżeli nie wykonasz tego obowiązku w ciągu 14 dni od zakupu. Urzędnicy nie mają litości, ale jest na nich sposób
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakup nowego telewizora – co do zasady – wiąże się z obowiązkiem jego rejestracji w terminie 14 dni i uiszczania opłat abonamentowych RTV. Niedopełnienie obowiązku rejestracji (nawet, jeżeli gospodarstwo domowe, w którym znajduje się telewizor, uiszcza opłatę abonamentową RTV) – może słono kosztować. Istnieje jednak pewien „kruczek” prawny, dzięki któremu można „wybronić się” na wypadek kontroli.

rozwiń >

Obowiązek rejestracji nowego telewizora – o co chodzi?

Każdy użytkownik odbiornika telewizyjnego, jak również radiofonicznego – co do zasady – zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek rejestracji telewizora i radia wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z ww. ustawą – obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają wyłącznie odbiorniki radiowe i telewizyjne:

  • wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów,
  • wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania, jak również
  • przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Rejestracja nowego telewizora – w jaki sposób jej dokonać?

Rejestracji nowego odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego można dokonać na dwa sposoby:

  1. udając się osobiście do dowolnej placówki pocztowej lub
  2. przez internet – korzystając z elektronicznego formularza zgłoszenia, udostępnionego przez Pocztę Polską.

W tym pierwszym przypadku – tj. w celu osobistej rejestracji odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego, należy:

REKLAMA

  • udać się do dowolnej placówki pocztowej,
  • zgłosić pracownikowi placówki pocztowej dyspozycję rejestracji odbiornika telewizyjnego/radiofonicznego oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość użytkownika (np. dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu), a w przypadku rejestracji odbiorników telewizyjnych/radiofonicznych użytkowanych w firmach/instytucjach – należy okazać upoważnienie/pełnomocnictwo do dokonania takiej czynności,
  • podpisać wypełniony i wydrukowany przez pracownika placówki pocztowej formularz „Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych”.

Dowodem potwierdzającym zarejestrowanie odbiornika telewizycjnego lub radiofonicznego jest „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika”, wydane przez pracownika placówki pocztowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Otrzymane „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” oraz „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika” należy zachować i okazywać je w trakcie przeprowadzanych kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiornika.

Celem rejestracji odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego przez internet, należy natomiast:

  • wypełnić na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. elektroniczny formularz zgłoszenia, dostępny pod adresem: LINK,
  • zweryfikować poprawność danych wskazanych w elektronicznym formularzu zgłoszenia,
  • zaakceptować formularz,
  • operator dokona potwierdzenia otrzymania danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, przesyłając niezwłocznie, na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, informację o ich otrzymaniu,
  • operator, na wskazany przez użytkownika adres do korespondencji, prześle drogą tradycyjną „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” w dwóch egzemplarzach, w terminie 4 dni roboczych od dnia wypełnienia elektronicznego formularza, natomiast na wskazany adres e-mail – skierowane zostanie pismo przewodnie z wytycznymi w zakresie dalszego postepowania oraz komunikat RODO,
  • po otrzymaniu ww. korespondencji – należy podpisać nadesłane „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” (oryginał i kopię). Podpisane dokumenty zgłoszenia należy umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i niezwłocznie wysłać do nadawcy.

Po otrzymaniu podpisanej kopii „Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy przesyła do użytkownika odbiorników „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika” oraz 4 spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wypłaty gotówki, w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji odbiorników opcji otrzymywania blankietów wpłat.

Datą zarejestrowania odbiornika jest:

  • w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji odbiornika osobiście, w placówce pocztowej – dzień nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika w placówce pocztowej,
  • w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji odbiornika przez internet – dzień podania przez użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej operatora, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że czynność ta pozostanie skuteczna, jeżeli – w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia drogą pocztową – użytkownik odeśle nadawcy podpisane zgłoszenie.

Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – ile wynosi?

Wysokość opłat abonamentowych RTV na 2026 r., wynika z Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r., i wynosi odpowiednio:

  • 30,50 zł miesięcznie – za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny (jeżeli opłata uiszczana jest każdego miesiąca z osobna – wówczas, za cały rok, wyniesie ona odpowiednio 366 zł),
  • 9,50 zł miesięcznieza radioodbiornik (jeżeli opłata uiszczana jest każdego miesiąca z osobna – wówczas, za cały rok, wyniesie ona odpowiednio 114 zł).

Opłaty abonamentowe RTV można również uiszczać za okresy dłuższe niż 1 miesiąc – wówczas zostaną one objęte odpowiednią zniżką. W przypadku opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wnoszonych za okres dłuższy niż 1 miesiąc, kształtują się one w następujący sposób:

Liczba miesięcy

Wysokość opłaty:

2 m-ce

59,20 zł

3 m-ce

87,80 zł

4 m-ce

118,30 zł

5 m-cy

147,00 zł

6 m-cy

173,80 zł

7 m-cy

204,30 zł

8 m-cy

233,00 zł

9 m-cy

261,60 zł

10 m-cy

292,10 zł

11 m-cy

320,80 zł

12 m-cy (rok)

329,40 zł

Co istotne – z powyższych zniżek, można skorzystać tylko pod warunkiem, że opłatę wniesie się z góry, do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Ważne

Osoby fizyczne wnoszą tylko jedną opłatę abonamentową, niezależnie od ilości używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych, jest – zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Wnoszenie opłat abonamentowych, nie zwalnia jednak z od obowiązku rejestracji odbiorników.

Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – w jaki sposób można ją uiszczać?

Opłaty abonamentowe można wnosić we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez stronę internetową Poczty Polskiej S.A., bez pobierania dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych. Opłaty z tytułu abonamentu należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – kto jest z niej zwolniony?

Uprawnienie do zwolnienia od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby wymienione w art. 4 ust.1 ustawy abonamentowej, które przedstawią w placówce pocztowej dokumentację oraz złożą oświadczenia potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat abonamentowych.

Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, które na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych – zostały zwolnione od opłat abonamentowych z mocy prawa (nie muszą składać w tym zakresie żadnych oświadczeń).

Poniżej, można zapoznać się ze szczegółowym wykazem osób uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych RTV:

Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia od opłat abonamentowych RTV na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych i innych przepisów (źródło: Poczta Polska S.A.)

Opłata karna za niezarejestrowanie nowego telewizora w terminie 14 dni

Jeżeli w toku kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV, przeprowadzonej przez uprawnionych pracowników Poczty Polskiej, kontrolerzy wykażą, że:

  • w domu obecne jest urządzenie – w tym przypadku telewizor,
  • telewizor ten jest „zdolny” do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego, jak również
  • telewizor ten nie został zarejestrowany jako odbiornik telewizyjny w terminie 14 dni od jego zakupu (tj. wejścia w jego posiadanie)1

– zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych – zostanie naliczona opłata w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika, tj. – w 2026 r.915 zł (30,50 złx30). Opłata ta, zostanie ustalona w decyzji administracyjnej, wydanej po zakończeniu kontroli, która obejmować będzie również nakaz rejestracji odbiornika.

Uiszczenie ww. opłaty „karnej”, nie zwalnia przy tym z obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Czy istnieje sposób na uniknięcie opłaty karnej za niezarejestrowanie nowego telewizora w terminie 14 dni?

Za odbiornik telewizyjny podlegający rejestracji – uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają:

  • odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także
  • odbiornik telewizyjny niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 7 marca 2023 r., sygn. akt II GSK 94/20 – kluczowe jest jednak to, czy urządzenie technicznie posiada zdolność do natychmiastowego odbioru programów (bez względu na źródło poboru sygnału – np. antena, czy złącze internetowe). W przypadku kontroli – to użytkownik będzie musiał udowodnić, że telewizor jest wykorzystywany wyłącznie w celach technicznych/produkcyjnych. Jeżeli tego dokona – może uniknąć konieczności uiszczenia trzydziestokrotności opłaty abonamentowej za niezarejestrowanie odbiornika.

Zgodnie z ww. wyrokiem – z drugiej stronyobowiązkiem rejestracji odbiornika i uiszczania opłat abonamentowych – objęci są również użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem takich urządzeń, jak: komputer, telefon komórkowy, tablet czy inne urządzenie wielofunkcyjne. Choć ww. wyrok może stanowić podstawę do egzekwowania powyższych obowiązków – na dzień dzisiejszy, z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. – nie wynika jednak wysokość opłat abonamentowych RTV, za używanie innych odbiorników, niż telewizory czy radia.

1 zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 marca 2023 r., sygn. akt II GSK 94/20

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1585)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1676)
  • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 885)
Powiązane
Kupując nieruchomość po 13 lutego 2026 r., będzie można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – ustawa już z podpisem Prezydenta
Kupując nieruchomość po 13 lutego 2026 r., będzie można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – ustawa już z podpisem Prezydenta
Niespodzianka od ZUS: Zaległe składki (i odsetki) nie będą musiały zostać zapłacone. 328,3 mln zł należności zostanie umorzonych z mocy prawa
Niespodzianka od ZUS: Zaległe składki (i odsetki) nie będą musiały zostać zapłacone. 328,3 mln zł należności zostanie umorzonych z mocy prawa
365,91 zł co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2026 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
365,91 zł co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2026 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Panele przez śnieg nie produkują energii. Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne?
25 sty 2026

Zdarza się, że w styczniu 2026 r. panele fotowoltaiczne przez śnieg nie produkują w ogóle energii. Czy w związku z tym można odśnieżać panele? Na nasze pytanie odpowiadają eksperci.
Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to sposób
25 sty 2026

Jak uchronić bliskich przed finansowymi problemami na wypadek własnej śmierci, szczególnie tej nagłej? Niektórzy już za życia są zapobiegliwi. Jedni myślą o nagrobku, inni o formalnościach urzędowych. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że odpowiednia dyspozycja w banku może sprawić, że rodzina niemal natychmiast zyska dostęp do znacznych pieniędzy, bez czekania na zakończenie postępowania spadkowego. Jak działa to rozwiązanie i kto może z niego skorzystać?
Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych
24 sty 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z wypowiedzią udzieloną dla Strefy Biznesu przez Katarzynę Urbańską, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, opublikowaną w kontekście toczącej się debaty wokół kredytów opartych o WIBOR oraz pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem artykułu nie jest publicystyczna krytyka sektora bankowego, lecz rzeczowa analiza przedstawionych tez – z uwzględnieniem faktycznej chronologii regulacyjnej, praktyki kontraktowej banków oraz realiów tzw. starego portfela kredytowego. Spór o WIBOR nie sprowadza się bowiem wyłącznie do tego, „czy wskaźnik był legalny”, ale do pytania, jak był ustalany i czy konsument miał realną możliwość zrozumienia ryzyka, które na siebie brał.
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze ulgę na dzieci?
24 sty 2026

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.

REKLAMA

800 plus na okulary i 1050 plus na soczewki kontaktowe w 2026 r. Świadczenie nie tylko dla pracowników (i to bez limitu częstotliwości), ale również dla dzieci, emerytów, rencistów, samozatrudnionych
25 sty 2026

Dopłata do okularów lub soczewek kontaktowych przysługuje nie tylko od pracodawcy, ale również z NFZ. O dofinansowanie (a w określonych przypadkach – refundację całkowitego kosztu) zakupu szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych mogą zatem ubiegać się nie tylko osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, ale wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (czyli m.in. dzieci, emeryci czy renciści). Średni koszt dofinansowania od pracodawcy to nawet 450 zł (przy czym – zgodnie z najnowszym stanowiskiem MRPiPS – częstotliwość wsparcia nie powinna być limitowana), natomiast z NFZ – w przypadku okularów – nawet 350 zł, a w przypadku soczewek kontaktowych – nawet 600 zł.
Pilny komunikat Ministerstwa Finansów. Ta sprawa dotyczy milionów podatników
25 sty 2026

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. To znane stwierdzenie amerykańskiego uczonego i polityka Benjamina Franklina przypomina, że odsuwanie od siebie przykrego dla wszystkich podatników obowiązku niczego nie zmieni. Już niedługo ruszy sezon na PIT-y. Od kilku lat rozliczenie z fiskusem można sprowadzić do kilku kliknięć w internecie. Właśnie w tej sprawie ministerstwo wydało komunikat.
Przez Wytyczne od 376 zł do 1128 zł traci (miesięcznie) osoba niepełnosprawna. 6 typowych sytuacji. Obliczenia [Przykłady]
24 sty 2026

Wśród osób niepełnosprawnych nie gaśnie sprzeciw przeciwko zaniżaniu punktów w świadczeniu wspierającym, na podstawie Wytycznych wydanych w grudniu 2024 r. przez stronę rządową. Jak odbywa się to zaniżanie? Jest to trudne do opisania osobie nie znającej obecnego systemu przyznawania świadczenia wspierającego. Dlatego też przedstawiona w artykule afera (tak oceniają to osoby niepełnosprawne kontaktujące się z Infor.pl i jest to także moja subiektywna ocena prawnika) nie przebija się do szerszej opinii. Bo złamanie prawa odbywa się przez zaniżanie punktów w skomplikowanym algorytmie matematyczno-prawniczym. Kilka zmian w punktach (tzw. poziom potrzeby wsparcia, rodzaj testu samodzielności) i osoba niepełnosprawna traci np. 751 zł albo 1128 zł miesięcznie. Pomnóżmy to przez 12 miesięcy i otrzymamy skalę pokrzywdzenia osób niepełnosprawnych.
Władza robi autopromocję na dobroczynności z publicznych środków. Prawo musi wreszcie określić, co wolno rządzącym
23 sty 2026

Gdzie przebiega granica między informowaniem obywateli a autopromocją władzy? Czy polityk może budować własny wizerunek – nawet w szczytnym celu – z wykorzystaniem urzędu, symboliki państwa i pieniędzy publicznych? I dlaczego w Polsce wciąż brakuje jasnych reguł, które chroniłyby powagę instytucji oraz samych decydentów przed przekraczaniem granic odpowiedzialności?

REKLAMA

Sejmowa komisja debatuje o przyszłości ciepłownictwa. Czy właściciele pomp ciepła znów stracą?
23 sty 2026

Najpierw gaz, potem pompy ciepła, teraz kolejna strategia. Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych debatowała nad transformacją ciepłownictwa do 2040 roku. Miliony Polaków, którzy w ostatnich latach wydali fortunę na dostosowanie domów do zmieniających się przepisów, zadają sobie pytanie: czy znowu będą musieli płacić za to, że rządzący zmienią zdanie, czym trzeba grzać?
KSeF 2026 a kryptowaluty. Czy cyfryzacja podatków oznacza koniec anonimowości w biznesie krypto?
23 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) od lutego 2026 r. przestanie być ciekawostką dla księgowych, a stanie się obowiązkowym systemem obiegu faktur. Ustawodawca, dostrzegając specyfikę niektórych sektorów gospodarki, przewidział jednak w tym wypadku istotne wyłączenia. W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji znalazły się podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu kryptowalutami, takie jak kantory walut wirtualnych. To bardzo ważna informacja. Branża krypto zachowuje bowiem w dużym stopniu prawo do tradycyjnego dokumentowania swoich usług. Pomimo tego, że od 2026 roku większość przedsiębiorców musi korzystać z faktur ustrukturyzowanych. Na jakiej zasadzie kantory są wyłączone i jakie przepisy regulują tę kwestię? Czy cyfryzacja faktycznie oznacza koniec anonimowości? Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA