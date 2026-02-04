REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Mandat za hałas z pompy ciepła. Kiedy grozi Ci kara do 5000 zł?

Mandat za hałas z pompy ciepła. Kiedy grozi Ci kara do 5000 zł?

04 lutego 2026, 14:30
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Mandat za hałas z pompy ciepła. Kiedy grozi Ci kara do 5000 zł?
5000 zł za hałas z pompy ciepła. Kiedy mogą wlepić Ci karę?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W mediach społecznościowych pojawił się alarm: policja i straż miejska mają kontrolować pompy ciepła i karać mandatami do 5000 zł za przekroczenie norm hałasu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jednoznacznie potwierdza: to dezinformacja rozsiewana przez podejrzane konta z grafikami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Ale uwaga, same przepisy o hałasie są prawdziwe i dotyczą również pomp ciepła. Wyjaśniamy, co naprawdę możesz, a czego nie możesz zrobić z głośną jednostką zewnętrzną na swojej działce.

rozwiń >

Fake news o kontrolach pomp ciepła – jak to wyglądało

Pod koniec stycznia 2025 roku na popularnych fanpage'ach na Facebooku pojawiły się posty informujące o rzekomych kontrolach pomp ciepła przez policję i straż miejską. Treść była alarmistyczna:

REKLAMA

REKLAMA

  • Funkcjonariusze mają odwiedzać gospodarstwa domowe z pompami ciepła,
  • Powodem kontroli jest hałas przeszkadzający sąsiadom,
  • Kara za przekroczenie norm: nawet 5000 zł lub 30 dni pozbawienia wolności,
  • Normy hałasu: 50 dB w dzień, 40 dB w nocy.

Posty były opatrzone grafikami przedstawiającymi strażników miejskich lub policjantów mierzących głośność przy jednostce zewnętrznej pompy ciepła. Problem w tym, że wszystkie te zdjęcia były wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a informacje, celowo przeinaczone.

MSWiA jednoznacznie: to dezinformacja

Dziennikarze zwrócili się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z pytaniem o rzekome kontrole. Odpowiedź była krótka i jasna:

Informujemy, że przedstawione materiały to akcja dezinformacyjna. Policja nie przeprowadza kontroli pomp ciepła, a przedstawione zdjęcia są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Rekomendujemy, aby weryfikacja wszelkich doniesień dotyczących działań służb, kontroli, policyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz bezpieczeństwa publicznego odbywała się wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z oficjalnych kanałów komunikacji resortu i podległych mu służb.

REKLAMA

Czyli jasne: nie ma żadnej fali kontroli pomp ciepła przez policję ani straż miejską.

Ale ziarno prawdy jest – przepisy o hałasie faktycznie istnieją

Choć fake news o kontrolach to kłamstwo, same normy hałasu są prawdziwe i dotyczą wszystkich źródeł hałasu na działce, w tym pomp ciepła. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Limity hałasu na granicy działki:

  • W dzień (6:00–22:00): 50 dB
  • W nocy (22:00–6:00): 40 dB

Co ważne:

  • Pomiar wykonuje się na granicy działki, nie przy pompie
  • Chodzi o hałas ciągły, utrzymujący się przez określony czas
  • Nie dotyczy hałasu chwilowego (np. koszenie trawnika, piła łańcuchowa)

Jak naprawdę wygląda pomiar hałasu z pompy ciepła

W przeciwieństwie do tego, co pokazano na fałszywych grafikach, prawidłowy pomiar hałasu to proces rozłożony w czasie:

1. Miejsce pomiaru

  • Na granicy działki, nie przy jednostce zewnętrznej pompy

2. Metodyka

  • Seria pomiarów dla różnych trybów pracy urządzenia
  • Różne obciążenia (dogrzewanie, chłodzenie, tryb normalny)
  • Obliczenie średniej ważonej wartości ciśnienia akustycznego

3. Porównanie z normami

  • Średnia wartość jest porównywana z limitami 50 dB (dzień) i 40 dB (noc)
  • Nie pojedynczy odczyt "w danej chwili"

Czy pompa ciepła może przekroczyć normy hałasu

Nowoczesne powietrzne pompy ciepła pracują zazwyczaj na poziomie 30-45 dB mierzonych przy jednostce zewnętrznej, co po przeniesieniu na granicę działki (kilka–kilkanaście metrów dalej) daje wartości znacznie poniżej norm. Kiedy może być problem:

  • Stara, głośna jednostka (powyżej 55 dB przy urządzeniu)
  • Pompa ustawiona bardzo blisko granicy działki
  • Intensywna praca przez całą noc (ciągły hałas)
  • Brak prawidłowego serwisu (wibracje, uszkodzenia)

Kiedy NIE ma problemu:

  • Chwilowe zwiększenie głośności podczas dogrzewania (kilka–kilkanaście minut)
  • Normalna praca w trybie grzewczym lub chłodzącym
  • Jednostka oddalona od granicy działki o min. 3–5 metrów

Kto może zgłosić skargę na hałas i co wtedy?

Jeśli sąsiad uważa, że twoja pompa ciepła jest zbyt głośna, może:

1. Zgłosić skargę do:

  • Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Straży miejskiej (w zakresie lokalnych przepisów porządkowych)
  • Sądu (w przypadku uporczywego naruszania spokoju)

2. Co dalej:

  • Inspekcja lub straż miejska może przeprowadzić pomiar hałasu na granicy działki
  • Jeśli zostanie stwierdzone przekroczenie norm, możesz otrzymać wezwanie do usunięcia problemu
  • W skrajnych przypadkach możliwa jest kara administracyjna

3. Jakie kary realnie grożą:

  • Mandat do 5000 zł (kodeks wykroczeń, art. 51 § 1 – naruszenie spokoju lub porządku publicznego)
  • Ale: wymaga udowodnienia ciągłego przekraczania norm hałasu
  • W praktyce: najpierw wezwanie do usunięcia usterki, dopiero później kara

Jak uniknąć problemów z hałasem pompy ciepła

1. Prawidłowy montaż

  • Odległość od granicy działki: minimum 3 metry, optymalnie 5–10 metrów
  • Unikaj montażu pod oknami sypialni sąsiada
  • Zastosuj maty wygłuszające pod jednostką

2. Wybór odpowiedniego modelu

  • Zwracaj uwagę na poziom hałasu podany przez producenta
  • Najlepsze modele: 30-40 dB przy jednostce zewnętrznej
  • Unikaj najtańszych urządzeń z Chin (często głośniejsze)

3. Regularny serwis

  • Raz w roku przegląd techniczny
  • Czyszczenie wymiennika i wentylatora
  • Sprawdzenie mocowań (luźne śruby = wibracje = hałas)

4. Prawidłowe ustawienia

  • Tryb nocny (jeśli dostępny) – zmniejsza obroty wentylatora
  • Unikaj trybu "boost" w nocy
  • Ustaw odpowiednią krzywą grzewczą (pompie łatwiej pracować stabilnie niż skaczącymi wartościami)

Co jest prawdą, a co fake newsem

Wbrew alarmistycznym doniesieniom z mediów społecznościowych nie ma żadnej fali kontroli pomp ciepła prowadzonej przez policję ani straż miejską. Funkcjonariusze nie chodzą od domu do domu z miernikami hałasu, a zdjęcia krążące w internecie okazały się wytworem sztucznej inteligencji.

Jednocześnie przepisy o dopuszczalnym hałasie są jak najbardziej realne i obowiązują wszystkich, także właścicieli pomp ciepła. Limity 50 dB w dzień i 40 dB w nocy mierzy się na granicy działki, a nie przy samej jednostce zewnętrznej. Ewentualne sankcje nie są automatyczne i w praktyce poprzedza je postępowanie wyjaśniające oraz wezwanie do usunięcia problemu.

Dla zdecydowanej większości użytkowników pomp ciepła oznacza to jedno: jeśli urządzenie jest prawidłowo dobrane, zamontowane i serwisowane, nie ma powodów do obaw. Zamiast ulegać dezinformacji, warto sprawdzać informacje w oficjalnych źródłach i pamiętać, że prawo chroni zarówno komfort sąsiadów, jak i właścicieli nowoczesnych instalacji grzewczych.

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
