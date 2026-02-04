5000 zł za hałas z pompy ciepła. Kiedy mogą wlepić Ci karę?

W mediach społecznościowych pojawił się alarm: policja i straż miejska mają kontrolować pompy ciepła i karać mandatami do 5000 zł za przekroczenie norm hałasu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jednoznacznie potwierdza: to dezinformacja rozsiewana przez podejrzane konta z grafikami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Ale uwaga, same przepisy o hałasie są prawdziwe i dotyczą również pomp ciepła. Wyjaśniamy, co naprawdę możesz, a czego nie możesz zrobić z głośną jednostką zewnętrzną na swojej działce.

rozwiń >

Fake news o kontrolach pomp ciepła – jak to wyglądało

Pod koniec stycznia 2025 roku na popularnych fanpage'ach na Facebooku pojawiły się posty informujące o rzekomych kontrolach pomp ciepła przez policję i straż miejską. Treść była alarmistyczna:

REKLAMA

REKLAMA

Funkcjonariusze mają odwiedzać gospodarstwa domowe z pompami ciepła,

Powodem kontroli jest hałas przeszkadzający sąsiadom,

Kara za przekroczenie norm: nawet 5000 zł lub 30 dni pozbawienia wolności,

Normy hałasu: 50 dB w dzień, 40 dB w nocy.

Posty były opatrzone grafikami przedstawiającymi strażników miejskich lub policjantów mierzących głośność przy jednostce zewnętrznej pompy ciepła. Problem w tym, że wszystkie te zdjęcia były wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a informacje, celowo przeinaczone.

MSWiA jednoznacznie: to dezinformacja

Dziennikarze zwrócili się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z pytaniem o rzekome kontrole. Odpowiedź była krótka i jasna:

Informujemy, że przedstawione materiały to akcja dezinformacyjna. Policja nie przeprowadza kontroli pomp ciepła, a przedstawione zdjęcia są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Rekomendujemy, aby weryfikacja wszelkich doniesień dotyczących działań służb, kontroli, policyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz bezpieczeństwa publicznego odbywała się wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z oficjalnych kanałów komunikacji resortu i podległych mu służb. REKLAMA

Czyli jasne: nie ma żadnej fali kontroli pomp ciepła przez policję ani straż miejską.

Ale ziarno prawdy jest – przepisy o hałasie faktycznie istnieją

Choć fake news o kontrolach to kłamstwo, same normy hałasu są prawdziwe i dotyczą wszystkich źródeł hałasu na działce, w tym pomp ciepła. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Limity hałasu na granicy działki:

W dzień (6:00–22:00): 50 dB

W nocy (22:00–6:00): 40 dB

Co ważne:

Pomiar wykonuje się na granicy działki , nie przy pompie

Chodzi o hałas ciągły , utrzymujący się przez określony czas

Nie dotyczy hałasu chwilowego (np. koszenie trawnika, piła łańcuchowa)

Jak naprawdę wygląda pomiar hałasu z pompy ciepła

W przeciwieństwie do tego, co pokazano na fałszywych grafikach, prawidłowy pomiar hałasu to proces rozłożony w czasie:

1. Miejsce pomiaru

Na granicy działki, nie przy jednostce zewnętrznej pompy

2. Metodyka

Seria pomiarów dla różnych trybów pracy urządzenia

Różne obciążenia (dogrzewanie, chłodzenie, tryb normalny)

Obliczenie średniej ważonej wartości ciśnienia akustycznego

3. Porównanie z normami

Średnia wartość jest porównywana z limitami 50 dB (dzień) i 40 dB (noc)

Nie pojedynczy odczyt "w danej chwili"

Czy pompa ciepła może przekroczyć normy hałasu

Nowoczesne powietrzne pompy ciepła pracują zazwyczaj na poziomie 30-45 dB mierzonych przy jednostce zewnętrznej, co po przeniesieniu na granicę działki (kilka–kilkanaście metrów dalej) daje wartości znacznie poniżej norm. Kiedy może być problem:

Stara, głośna jednostka (powyżej 55 dB przy urządzeniu)

Pompa ustawiona bardzo blisko granicy działki

Intensywna praca przez całą noc (ciągły hałas)

Brak prawidłowego serwisu (wibracje, uszkodzenia)

Kiedy NIE ma problemu:

Chwilowe zwiększenie głośności podczas dogrzewania (kilka–kilkanaście minut)

Normalna praca w trybie grzewczym lub chłodzącym

Jednostka oddalona od granicy działki o min. 3–5 metrów

Kto może zgłosić skargę na hałas i co wtedy?

Jeśli sąsiad uważa, że twoja pompa ciepła jest zbyt głośna, może:

1. Zgłosić skargę do:

Inspekcji Ochrony Środowiska

Straży miejskiej (w zakresie lokalnych przepisów porządkowych)

Sądu (w przypadku uporczywego naruszania spokoju)

2. Co dalej:

Inspekcja lub straż miejska może przeprowadzić pomiar hałasu na granicy działki

Jeśli zostanie stwierdzone przekroczenie norm, możesz otrzymać wezwanie do usunięcia problemu

W skrajnych przypadkach możliwa jest kara administracyjna

3. Jakie kary realnie grożą:

Mandat do 5000 zł (kodeks wykroczeń, art. 51 § 1 – naruszenie spokoju lub porządku publicznego)

Ale: wymaga udowodnienia ciągłego przekraczania norm hałasu

W praktyce: najpierw wezwanie do usunięcia usterki, dopiero później kara

Jak uniknąć problemów z hałasem pompy ciepła

1. Prawidłowy montaż

Odległość od granicy działki: minimum 3 metry, optymalnie 5–10 metrów

Unikaj montażu pod oknami sypialni sąsiada

Zastosuj maty wygłuszające pod jednostką

2. Wybór odpowiedniego modelu

Zwracaj uwagę na poziom hałasu podany przez producenta

Najlepsze modele: 30-40 dB przy jednostce zewnętrznej

Unikaj najtańszych urządzeń z Chin (często głośniejsze)

3. Regularny serwis

Raz w roku przegląd techniczny

Czyszczenie wymiennika i wentylatora

Sprawdzenie mocowań (luźne śruby = wibracje = hałas)

4. Prawidłowe ustawienia

Tryb nocny (jeśli dostępny) – zmniejsza obroty wentylatora

Unikaj trybu "boost" w nocy

Ustaw odpowiednią krzywą grzewczą (pompie łatwiej pracować stabilnie niż skaczącymi wartościami)

Co jest prawdą, a co fake newsem

Wbrew alarmistycznym doniesieniom z mediów społecznościowych nie ma żadnej fali kontroli pomp ciepła prowadzonej przez policję ani straż miejską. Funkcjonariusze nie chodzą od domu do domu z miernikami hałasu, a zdjęcia krążące w internecie okazały się wytworem sztucznej inteligencji.

Jednocześnie przepisy o dopuszczalnym hałasie są jak najbardziej realne i obowiązują wszystkich, także właścicieli pomp ciepła. Limity 50 dB w dzień i 40 dB w nocy mierzy się na granicy działki, a nie przy samej jednostce zewnętrznej. Ewentualne sankcje nie są automatyczne i w praktyce poprzedza je postępowanie wyjaśniające oraz wezwanie do usunięcia problemu.

Dla zdecydowanej większości użytkowników pomp ciepła oznacza to jedno: jeśli urządzenie jest prawidłowo dobrane, zamontowane i serwisowane, nie ma powodów do obaw. Zamiast ulegać dezinformacji, warto sprawdzać informacje w oficjalnych źródłach i pamiętać, że prawo chroni zarówno komfort sąsiadów, jak i właścicieli nowoczesnych instalacji grzewczych.

Podstawa prawna: