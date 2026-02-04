5000 zł za hałas z pompy ciepła. Kiedy mogą wlepić Ci karę?

Mandat za hałas z pompy ciepła. Kiedy grozi Ci kara do 5000 zł?
W mediach społecznościowych pojawił się alarm: policja i straż miejska mają kontrolować pompy ciepła i karać mandatami do 5000 zł za przekroczenie norm hałasu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jednoznacznie potwierdza: to dezinformacja rozsiewana przez podejrzane konta z grafikami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Ale uwaga, same przepisy o hałasie są prawdziwe i dotyczą również pomp ciepła. Wyjaśniamy, co naprawdę możesz, a czego nie możesz zrobić z głośną jednostką zewnętrzną na swojej działce.
- Fake news o kontrolach pomp ciepła – jak to wyglądało
- MSWiA jednoznacznie: to dezinformacja
- Ale ziarno prawdy jest – przepisy o hałasie faktycznie istnieją
- Jak naprawdę wygląda pomiar hałasu z pompy ciepła
- Czy pompa ciepła może przekroczyć normy hałasu
- Kto może zgłosić skargę na hałas i co wtedy?
- Jak uniknąć problemów z hałasem pompy ciepła
- Co jest prawdą, a co fake newsem
Fake news o kontrolach pomp ciepła – jak to wyglądało
Pod koniec stycznia 2025 roku na popularnych fanpage'ach na Facebooku pojawiły się posty informujące o rzekomych kontrolach pomp ciepła przez policję i straż miejską. Treść była alarmistyczna:
- Funkcjonariusze mają odwiedzać gospodarstwa domowe z pompami ciepła,
- Powodem kontroli jest hałas przeszkadzający sąsiadom,
- Kara za przekroczenie norm: nawet 5000 zł lub 30 dni pozbawienia wolności,
- Normy hałasu: 50 dB w dzień, 40 dB w nocy.
Posty były opatrzone grafikami przedstawiającymi strażników miejskich lub policjantów mierzących głośność przy jednostce zewnętrznej pompy ciepła. Problem w tym, że wszystkie te zdjęcia były wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a informacje, celowo przeinaczone.
MSWiA jednoznacznie: to dezinformacja
Dziennikarze zwrócili się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z pytaniem o rzekome kontrole. Odpowiedź była krótka i jasna:
Informujemy, że przedstawione materiały to akcja dezinformacyjna. Policja nie przeprowadza kontroli pomp ciepła, a przedstawione zdjęcia są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Rekomendujemy, aby weryfikacja wszelkich doniesień dotyczących działań służb, kontroli, policyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz bezpieczeństwa publicznego odbywała się wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z oficjalnych kanałów komunikacji resortu i podległych mu służb.
Czyli jasne: nie ma żadnej fali kontroli pomp ciepła przez policję ani straż miejską.
Ale ziarno prawdy jest – przepisy o hałasie faktycznie istnieją
Choć fake news o kontrolach to kłamstwo, same normy hałasu są prawdziwe i dotyczą wszystkich źródeł hałasu na działce, w tym pomp ciepła. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Limity hałasu na granicy działki:
- W dzień (6:00–22:00): 50 dB
- W nocy (22:00–6:00): 40 dB
Co ważne:
- Pomiar wykonuje się na granicy działki, nie przy pompie
- Chodzi o hałas ciągły, utrzymujący się przez określony czas
- Nie dotyczy hałasu chwilowego (np. koszenie trawnika, piła łańcuchowa)
Jak naprawdę wygląda pomiar hałasu z pompy ciepła
W przeciwieństwie do tego, co pokazano na fałszywych grafikach, prawidłowy pomiar hałasu to proces rozłożony w czasie:
1. Miejsce pomiaru
- Na granicy działki, nie przy jednostce zewnętrznej pompy
2. Metodyka
- Seria pomiarów dla różnych trybów pracy urządzenia
- Różne obciążenia (dogrzewanie, chłodzenie, tryb normalny)
- Obliczenie średniej ważonej wartości ciśnienia akustycznego
3. Porównanie z normami
- Średnia wartość jest porównywana z limitami 50 dB (dzień) i 40 dB (noc)
- Nie pojedynczy odczyt "w danej chwili"
Czy pompa ciepła może przekroczyć normy hałasu
Nowoczesne powietrzne pompy ciepła pracują zazwyczaj na poziomie 30-45 dB mierzonych przy jednostce zewnętrznej, co po przeniesieniu na granicę działki (kilka–kilkanaście metrów dalej) daje wartości znacznie poniżej norm. Kiedy może być problem:
- Stara, głośna jednostka (powyżej 55 dB przy urządzeniu)
- Pompa ustawiona bardzo blisko granicy działki
- Intensywna praca przez całą noc (ciągły hałas)
- Brak prawidłowego serwisu (wibracje, uszkodzenia)
Kiedy NIE ma problemu:
- Chwilowe zwiększenie głośności podczas dogrzewania (kilka–kilkanaście minut)
- Normalna praca w trybie grzewczym lub chłodzącym
- Jednostka oddalona od granicy działki o min. 3–5 metrów
Kto może zgłosić skargę na hałas i co wtedy?
Jeśli sąsiad uważa, że twoja pompa ciepła jest zbyt głośna, może:
1. Zgłosić skargę do:
- Inspekcji Ochrony Środowiska
- Straży miejskiej (w zakresie lokalnych przepisów porządkowych)
- Sądu (w przypadku uporczywego naruszania spokoju)
2. Co dalej:
- Inspekcja lub straż miejska może przeprowadzić pomiar hałasu na granicy działki
- Jeśli zostanie stwierdzone przekroczenie norm, możesz otrzymać wezwanie do usunięcia problemu
- W skrajnych przypadkach możliwa jest kara administracyjna
3. Jakie kary realnie grożą:
- Mandat do 5000 zł (kodeks wykroczeń, art. 51 § 1 – naruszenie spokoju lub porządku publicznego)
- Ale: wymaga udowodnienia ciągłego przekraczania norm hałasu
- W praktyce: najpierw wezwanie do usunięcia usterki, dopiero później kara
Jak uniknąć problemów z hałasem pompy ciepła
1. Prawidłowy montaż
- Odległość od granicy działki: minimum 3 metry, optymalnie 5–10 metrów
- Unikaj montażu pod oknami sypialni sąsiada
- Zastosuj maty wygłuszające pod jednostką
2. Wybór odpowiedniego modelu
- Zwracaj uwagę na poziom hałasu podany przez producenta
- Najlepsze modele: 30-40 dB przy jednostce zewnętrznej
- Unikaj najtańszych urządzeń z Chin (często głośniejsze)
3. Regularny serwis
- Raz w roku przegląd techniczny
- Czyszczenie wymiennika i wentylatora
- Sprawdzenie mocowań (luźne śruby = wibracje = hałas)
4. Prawidłowe ustawienia
- Tryb nocny (jeśli dostępny) – zmniejsza obroty wentylatora
- Unikaj trybu "boost" w nocy
- Ustaw odpowiednią krzywą grzewczą (pompie łatwiej pracować stabilnie niż skaczącymi wartościami)
Co jest prawdą, a co fake newsem
Wbrew alarmistycznym doniesieniom z mediów społecznościowych nie ma żadnej fali kontroli pomp ciepła prowadzonej przez policję ani straż miejską. Funkcjonariusze nie chodzą od domu do domu z miernikami hałasu, a zdjęcia krążące w internecie okazały się wytworem sztucznej inteligencji.
Jednocześnie przepisy o dopuszczalnym hałasie są jak najbardziej realne i obowiązują wszystkich, także właścicieli pomp ciepła. Limity 50 dB w dzień i 40 dB w nocy mierzy się na granicy działki, a nie przy samej jednostce zewnętrznej. Ewentualne sankcje nie są automatyczne i w praktyce poprzedza je postępowanie wyjaśniające oraz wezwanie do usunięcia problemu.
Dla zdecydowanej większości użytkowników pomp ciepła oznacza to jedno: jeśli urządzenie jest prawidłowo dobrane, zamontowane i serwisowane, nie ma powodów do obaw. Zamiast ulegać dezinformacji, warto sprawdzać informacje w oficjalnych źródłach i pamiętać, że prawo chroni zarówno komfort sąsiadów, jak i właścicieli nowoczesnych instalacji grzewczych.
Podstawa prawna:
