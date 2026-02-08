REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Podwyżka ceny prądu oraz konieczność dopłaty do rachunków (i to za miniony okres), jeżeli nie złoży się tego dokumentu do 30 czerwca 2026 r. Przepisy już obowiązują

Podwyżka ceny prądu oraz konieczność dopłaty do rachunków (i to za miniony okres), jeżeli nie złoży się tego dokumentu do 30 czerwca 2026 r. Przepisy już obowiązują

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 lutego 2026, 19:04
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
prąd, cena, ceny prądu, energia elektryczna, rachunki, przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy
Podwyżka ceny prądu oraz konieczność dopłaty do rachunków (i to za miniony okres), jeżeli nie złoży się tego dokumentu do 30 czerwca 2026 r. Przepisy już obowiązują
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 14 stycznia 2026 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, która przedłużyła termin na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej ważnego dokumentu przez przedsiębiorców sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Niezłożenie ww. dokumentu do 30 czerwca br. skutkuje ryzykiem doliczenia do rachunków za energię elektryczną (za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.) różnicy pomiędzy ceną maksymalną, a ceną wynikającą z indywidualnej umowy ze sprzedawcą prądu, wraz z odsetkami.

Niezłożenie tego dokumentu do 30 czerwca 2026 r. oznacza konieczność skorygowania rozliczenia i dopłaty do rachunków za prąd (wraz z odsetkami)

Ważne

Firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które w drugiej połowie 2024 roku (tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.) korzystały z ceny maksymalnej energii elektrycznej (tj. wsparcia w postaci stosowania ceny maksymalnej energii elektrycznej), wynoszącej 693 zł/MWhdo 30 czerwca 2026 r. mają czas na złożenie lub korektę informacji o wartości udzielonej im pomocy u swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Z ww. pomocy w postaci stosowania ceny maksymalnej energii elektrycznej, w drugiej połowie 2024 r., przedsiębiorcy z sektora sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogli korzystać na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023–2025.

REKLAMA

REKLAMA

Cena maksymalna za energię elektryczną, którą stosowano w rozliczeniach z przedsiębiorcą od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku stanowi pomoc publiczną lub tzw. pomocą de minimis. Wynika to z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Termin na złożenie dokumentu, który pozwoli na uniknięcie ryzyka podwyższenia ceny prądu oraz konieczności dopłaty do rachunków – wydłużony. Przepisy już obowiązują

Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, której celem było przedłużenie terminu na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej informacji przez przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw o wartości udzielonej im pomocy w związku ze stosowaniem, w drugim półroczu 2024 r., ceny maksymalnej energii elektrycznej – została podpisana przez Prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 9 stycznia 2026 r., a weszła w życie w dniu 14 stycznia 2026 r.

Jak wynika z informacji opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta po podpisaniu przez Karola Nawrockiego ww. ustawy:

REKLAMA

„Przyjęta regulacja zapewni w ten sposób przedsiębiorcom możliwość złożenia informacji dotyczących udzielonej im pomocy w nowym wydłużonym terminie [red.: do 30 czerwca 2026 r.] i uniknięcia przez nich ryzyka zwrotu udzielonego im wsparcia związanego ze stosowaniem ceny maksymalnej energii w drugiej połowie 2024 roku.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Brak dokumentu równoznaczny z podwyżką ceny prądu do wynikającej z umowy sprzedażowej i dopłaty do rachunków (wraz z odsetkami)

Sprzedawcy energii elektrycznej podkreślają – brak dokumentu oznacza konieczność skorygowania rozliczenia energii według cen z umowy sprzedażowej:

„Jeżeli firma nie dostarczy informacji o pomocy do 30 czerwca tego roku, rozliczenia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku będą musiały zostać skorygowane, poprzez przywrócenie cen z indywidualnych umów, zamiast ceny maksymalnej. Oznacza to, że sprzedawca energii będzie musiał doliczyć do faktur firmy różnicę pomiędzy ceną maksymalną, a ceną wynikającą z indywidualnych umów biznesowych wraz z odsetkami.” – wynika z komunikatu spółki TAURON Sprzedaż.

Daniel Iwan, Rzecznik Prasowy TAURON Sprzedaż dodaje: „Wypełnienie elektronicznego formularza zajmuje tylko kilka minut, a pozwala zachować firmie ustawową cenę prądu za drugie półrocze 2024 roku.”

W jaki sposób należy złożyć dokument, który pozwoli na uniknięcie ryzyka podwyższenia ceny prądu oraz konieczność dopłaty do rachunków?

Informację o wartości udzielonej pomocy w związku ze stosowaniem w drugim półroczu 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej – przedsiębiorcy powinni złożyć na dedykowanym wzorze, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do sprzedawcy energii elektrycznej (z którym w drugiej połowie 2024 r. przedsiębiorca miał zawartą umowę sprzedażową), należy ją następnie przekazać poprzez:

  • udostępniony przez sprzedawcę formularz elektroniczny,
  • wysyłanie jej na wskazany adres sprzedawcy energii elektrycznej lub
  • osobistą wizytę w punkcie obsługi klienta sprzedawcy energii elektrycznej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła (Dz.U. z 2026 r., poz. 32)
  • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023–2025 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1622 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 21)
  • Ustawa z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 290 z późn. zm.)
Powiązane
365,91 zł co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2026 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
365,91 zł co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2026 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”? Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego już w Sejmie
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego, w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”? Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego już w Sejmie
Nowe 500 plus (a w 2026 r. – 1000 plus) na ogrzewanie nie zostanie wypłacone, pomimo złożenia wniosku. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu weszła w życie 14 stycznia 2026 r.
Nowe 500 plus (a w 2026 r. – 1000 plus) na ogrzewanie nie zostanie wypłacone, pomimo złożenia wniosku. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu weszła w życie 14 stycznia 2026 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Jakie kody i kwoty w 2026 r.?
08 lut 2026

Możliwość wykonywania pracy jest niezwykle istotna w przypadku wielu osób z niepełnosprawnościami. Aby zachęcić pracodawców do zatrudniania takich pracowników, pracodawca może korzystać z dostępnych instrumentów takich jak dofinansowanie do etatu czy obniżenie wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Spore znaczenie mają tu niektóre schorzenia.
Kobiety z tych roczników dostaną co miesiąc 200 zł więcej do emerytury. ZUS rozpoczął ogólnopolskie przeliczenie emerytur
08 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi ogólnopolskie przeliczenie tzw. emerytur czerwcowych. Nowe decyzje trafiają do seniorów od początku 2026 roku, a dla większości oznaczają wyraźny wzrost świadczenia. Najczęściej zyskują kobiety, to one stanowią największą grupę beneficjentów, którym emerytura rośnie średnio o ponad 200 zł miesięcznie.
10-krotnie wyższy podatek za szopę ogrodową w 2026 r. – domek narzędziowy „droższy” niż 100-metrowy dom. Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interwencję RPO w sprawie kuriozalnych stawek podatku
08 lut 2026

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są rokrocznie jednostki samorządu terytorialnego, jednak nie mogą być one wyższe od stawek maksymalnych, ustalonych na danych rok przez Ministra Finansów. W praktyce – najczęściej – stanowią one równowartość ww. stawek maksymalnych. Zgodnie z nimi natomiast – stawka podatku od nieruchomości od szopy ogrodowej, jest niemal 10-krotnie wyższa od stawki podatku za budynek mieszkalny. Oznacza to, że właściciel 20-metrowej szopy ogrodowej, zapłaci od niej wyższy podatek niż ten, który jest zobowiązany uiścić od 100-metrowego domu. W sprawie kuriozalnych stawek podatku od szop ogrodowych, interweniował RPO.
Podwyżki dla żołnierzy zawodowych w 2026 r. z wyrównaniem od 1 stycznia. Nowa tabela stawek uposażenia zasadniczego
08 lut 2026

Minister Obrony Narodowej przygotował 2 lutego 2026 r. projekt rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie to ma podwyższyć stawki uposażenia zasadniczego o 3% w bieżącym roku. Zatem w 2026 r. (z wyrównaniem od 1 stycznia) nastąpi wzrost uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od 200 zł dla szeregowych, 220-250 zł dla podoficerów, oraz od 270 do 660 zł dla oficerów - w porównaniu do dotychczasowych stawek. Najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego wzrośnie w 2026 r. do 6500 zł (wszystkie kwoty brutto).

REKLAMA

800 plus - w lutym 2026 r. setki tysięcy rodzin może stracić świadczenie wychowawcze. Sprawdź 9 sytuacji, w których ZUS wstrzyma wypłaty i co zrobić, żeby nie stracić nawet 9600 zł rocznie [na 2 dzieci]
07 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. ruszył nowy nabór wniosków o 800 plus na okres 2026/2027 (od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r.). Tysiące rodzin, które nie dopełnią formalności lub nie zaktualizują danych w ZUS, może stracić świadczenie. W przypadku rodziny z dwójką dzieci oznacza to nawet 9600 zł straty. W 2026 r. wypłaty są wstrzymywane nie tylko z powodów proceduralnych, ale też przy realnej utracie prawa do 800 plus.
Karta Małej Rodziny, czyli niższe rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, odpady, leki (i nie tylko) dla samotnych seniorów – Sejm zajmie się nowym ogólnopolskim programem wsparcia?
08 lut 2026

Karta Dużej Rodziny to obecnie obowiązujący program wsparcia, z którego mogą korzystać również seniorzy (bez względu na ich wiek i wysokość dochodów), ale wyłącznie ci, którzy – spełniają kryterium co do ilości dzieci, posiadanych w przeszłości na utrzymaniu. Z przysługujących w ramach ww. karty ulg i uprawnień nie skorzystają zatem seniorzy, którzy nie utrzymywali co najmniej trojga dzieci, a aktualnie prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, pomimo tego, że – „stanowią grupę szczególnie narażoną na skutki rosnących kosztów życia, wykluczenie społeczne oraz ograniczony dostęp do podstawowych usług.” W związku z powyższym, do Sejmu wpłynęła petycja obywatelska w sprawie wprowadzenia nowego ogólnopolskiego programu wsparcia skierowanego do samotnych seniorów – Karty Małej Rodziny.
Komisja Izby Reprezentantów USA: Komisja Europejska cenzuruje internet i tłumi narracje zagrażające jej władzy
06 lut 2026

Opublikowany 3 lutego 2026 r. raport Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA szczegółowo opisuje trwającą od dziesięciu lat kampanię Komisji Europejskiej, mającą na celu przejęcie kontroli nad narracją w internecie. Dokument, oparty na tysiącach wewnętrznych dokumentów firm technologicznych, dowodzi, że europejskie regulacje – z Aktem o usługach cyfrowych (DSA) na czele – są wykorzystywane do zmuszania amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Google, Meta czy TikTok, do cenzurowania legalnych wypowiedzi politycznych, co bezpośrednio uderza w wolność słowa obywateli Stanów Zjednoczonych.
PIP wyjaśnia: Kiedy pracownik musi dostać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zmiany kodeksu pracy w 2026 roku
07 lut 2026

Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku) udzieliła wyjaśnień kiedy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i jakie zmiany w tym zakresie weszły w życie pod koniec stycznia 2026 r.

REKLAMA

Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Jakie pracodawcy mają na to sposoby?
06 lut 2026

Współcześnie wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że mężczyźni częściej biorą wolne od pracy w związku ze złą kondycją psychiczną. Jakie pracodawcy mają sposoby na dbanie o zdrowie psychiczne zatrudnionych?
14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Kto zyska?
07 lut 2026

14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Konkretnie chodzi o taki dokument: Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy - ale dla kogo? Wyjaśniamy poniżej. A w razie potrzeby informacje można znaleźć w: MONITORZE POLSKIM, DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, poz. 36.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA