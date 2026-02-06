Podwyżka ceny prądu oraz konieczność dopłaty do rachunków (i to za miniony okres), jeżeli nie złoży się tego dokumentu do 30 czerwca 2026 r. Przepisy już obowiązują
REKLAMA
REKLAMA
W dniu 14 stycznia 2026 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, która przedłużyła termin na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej ważnego dokumentu przez przedsiębiorców sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Niezłożenie ww. dokumentu do 30 czerwca br. skutkuje ryzykiem doliczenia do rachunków za energię elektryczną (za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.) różnicy pomiędzy ceną maksymalną, a ceną wynikającą z indywidualnej umowy ze sprzedawcą prądu, wraz z odsetkami.
- Niezłożenie tego dokumentu do 30 czerwca 2026 r. oznacza konieczność skorygowania rozliczenia energii elektrycznej i dopłaty do rachunków (wraz z odsetkami)
- Termin na złożenie dokumentu, który pozwoli na uniknięcie ryzyka podwyższenia ceny prądu oraz konieczności dopłaty do rachunków – został wydłużony. Przepisy już obowiązują
- Brak dokumentu oznacza konieczność skorygowania rozliczenia energii elektrycznej według cen z umowy sprzedażowej i dopłaty do rachunków (wraz z odsetkami)
- W jaki sposób należy złożyć dokument, który pozwoli na uniknięcie ryzyka podwyższenia ceny prądu oraz konieczność dopłaty do rachunków?
Niezłożenie tego dokumentu do 30 czerwca 2026 r. oznacza konieczność skorygowania rozliczenia energii elektrycznej i dopłaty do rachunków (wraz z odsetkami)
Firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które w drugiej połowie 2024 roku (tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.) korzystały z ceny maksymalnej energii elektrycznej (tj. wsparcia w postaci stosowania ceny maksymalnej energii elektrycznej), wynoszącej 693 zł/MWh – do 30 czerwca 2026 r. mają czas na złożenie lub korektę informacji o wartości udzielonej im pomocy u swojego sprzedawcy energii elektrycznej.
Z ww. pomocy w postaci stosowania ceny maksymalnej energii elektrycznej, w drugiej połowie 2024 r., przedsiębiorcy z sektora sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogli korzystać na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023–2025.
REKLAMA
REKLAMA
Cena maksymalna za energię elektryczną, którą stosowano w rozliczeniach z przedsiębiorcą od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku stanowi pomoc publiczną lub –tzw. pomocą de minimis. Wynika to z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
Termin na złożenie dokumentu, który pozwoli na uniknięcie ryzyka podwyższenia ceny prądu oraz konieczności dopłaty do rachunków – został wydłużony. Przepisy już obowiązują
Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, której celem było przedłużenie terminu na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej informacji przez przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw o wartości udzielonej im pomocy w związku ze stosowaniem, w drugim półroczu 2024 r., ceny maksymalnej energii elektrycznej – została podpisana przez Prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 9 stycznia 2026 r., a weszła w życie w dniu 14 stycznia 2026 r.
Jak wynika z informacji opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta po podpisaniu przez Karola Nawrockiego ww. ustawy:
REKLAMA
„Przyjęta regulacja zapewni w ten sposób przedsiębiorcom możliwość złożenia informacji dotyczących udzielonej im pomocy w nowym wydłużonym terminie [red.: do 30 czerwca 2026 r.] i uniknięcia przez nich ryzyka zwrotu udzielonego im wsparcia związanego ze stosowaniem ceny maksymalnej energii w drugiej połowie 2024 roku.”
Brak dokumentu oznacza konieczność skorygowania rozliczenia energii elektrycznej według cen z umowy sprzedażowej i dopłaty do rachunków (wraz z odsetkami)
Sprzedawcy energii elektrycznej podkreślają – brak dokumentu oznacza konieczność skorygowania rozliczenia energii według cen z umowy sprzedażowej:
– „Jeżeli firma nie dostarczy informacji o pomocy do 30 czerwca tego roku, rozliczenia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku będą musiały zostać skorygowane, poprzez przywrócenie cen z indywidualnych umów, zamiast ceny maksymalnej. Oznacza to, że sprzedawca energii będzie musiał doliczyć do faktur firmy różnicę pomiędzy ceną maksymalną, a ceną wynikającą z indywidualnych umów biznesowych wraz z odsetkami.” – wynika z komunikatu spółki TAURON Sprzedaż.
Daniel Iwan, Rzecznik Prasowy TAURON Sprzedaż dodaje: „Wypełnienie elektronicznego formularza zajmuje tylko kilka minut, a pozwala zachować firmie ustawową cenę prądu za drugie półrocze 2024 roku.”
W jaki sposób należy złożyć dokument, który pozwoli na uniknięcie ryzyka podwyższenia ceny prądu oraz konieczność dopłaty do rachunków?
Informację o wartości udzielonej pomocy w związku ze stosowaniem w drugim półroczu 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej – przedsiębiorcy powinni złożyć na dedykowanym wzorze, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.
Do sprzedawcy energii elektrycznej (z którym w drugiej połowie 2024 r. przedsiębiorca miał zawartą umowę sprzedażową), należy ją następnie przekazać poprzez:
- udostępniony przez sprzedawcę formularz elektroniczny,
- wysyłanie jej na wskazany adres sprzedawcy energii elektrycznej lub
- osobistą wizytę w punkcie obsługi klienta sprzedawcy energii elektrycznej.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła (Dz.U. z 2026 r., poz. 32)
- Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023–2025 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1622 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 21)
- Ustawa z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 290 z późn. zm.)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA