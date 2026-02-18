REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Jeśli nie złożycie tego dokumentu, zapłacicie więcej za prąd. Już niedługo mija ważny termin

Jeśli nie złożycie tego dokumentu, zapłacicie więcej za prąd. Już niedługo mija ważny termin

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 lutego 2026, 13:37
Maja Retman
Maja Retman
Jeśli nie złożycie tego dokumentu, zapłacicie więcej za prąd. Już niedługo mija ważny termin
Jeśli nie złożycie tego dokumentu, zapłacicie więcej za prąd. Już niedługo mija ważny termin
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ten zegar już tyka. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z maksymalnych cen energii elektrycznej, mają już tylko kilka miesięcy, by złożyć lub skorygować informację o uzyskanej pomocy u swojego sprzedawcy prądu. Zaniechanie tej formalności oznacza jedno – konieczność dopłaty różnicy według stawek zapisanych w umowie sprzedaży energii. To już ostatnia szansa, bo termin został wydłużony i nie będzie kolejnego odroczenia.

Jak to jest z tymi cenami prądu w Polsce?

Przypomnijmy, że po wybuchu wojny na Ukrainie, która skutkowała ograniczeniem sprowadzania surowców z Rosji, rząd wprowadził maksymalne ceny za energię elektryczną. Ten limit w 2022 roku wynosił 693 złote za megawatogodzinę. W roku 2024 stawka została obniżona do 500 złotych dla gospodarstw domowych.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Co z przedsiębiorcami?

Ci mikro, mali i średni w drugiej połowie 2024 roku kozystali z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 693 złotych za megawatogodzinę. Jeśli nie chcieli płacić wyższych rachunków, musieli złożyć stosowne oświadczenie u swojego sprzedawcy energii. Pierwotnie należało to zrobić do 30 czerwca ubiegłego roku. Ostatecznie termin ten został ustawowo wydłużony do końca czerwca 2026 roku. Co przemawiało za podjęciem Tej decyzji? Przemawiało za tym ryzyko zwrotu pomocy przez tych przedsiębiorców, którzy terminu nie dochowają.

Dopełnienie tego obowiązku jest konieczne, bo cena maksymalna została uznana za pomoc de minimis czyli formę wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, udzielaną przez państwo. To dlatego właściciele firm muszą to potwierdzić w oficjalnej deklaracji.

Zobacz również:

Ceny prądu dla przedsiębiorców. Jak złożyć formularz?

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka sposobów dostarczenia wymaganych informacji. Można to zrobić przez wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go w formie elektronicznej. Dokumenty można też wysłać pocztą, albo złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta swojego sprzedawcy energii.

REKLAMA

Co grozi za niedopełnienie formalności

Co w sytuacji, jeśli oświadczenia nie złożą? Wtedy automatycznie utracą prawo do preferencyjnych stawek. Niedopełnienie formalności w wyznaczonym terminie oznacza, że sprzedawca energii skoryguje rozliczenie za drugą połowę 2024 roku. W praktyce, zamiast maksymalnej ceny energii, przedsiębiorca zostanie rozliczony według cen wynikających z umowy z dostawcą. Co więcej, mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za opóźnienie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powiązane
Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku. Jak to załatwić?
Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku. Jak to załatwić?
Urzędy skarbowe biorą na celownik bankowe konta Polaków aż do pięciu lat wstecz. Interesuje ich ten jeden dokument. Kary mogą być ogromne
Urzędy skarbowe biorą na celownik bankowe konta Polaków aż do pięciu lat wstecz. Interesuje ich ten jeden dokument. Kary mogą być ogromne
Uderzyli w nas zupełnie nowym podatkiem od samochodów. Teraz trzeba płacić skarbówce jeszcze więcej
Uderzyli w nas zupełnie nowym podatkiem od samochodów. Teraz trzeba płacić skarbówce jeszcze więcej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
3 000 zł dotacji na jeden pojazd [tachografy z KPO]. Nabór wniosków przedłużony do 2 marca 2026 r.
18 lut 2026

Przewoźnicy drogowi mogą otrzymać nawet 3 000 zł dotacji na jeden pojazd na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach KPO. Jak wynika z informacji Ministerstwo Infrastruktury, termin składania wniosków został wydłużony i ostatecznie upływa 2 marca 2026 r., a pomoc jest przyznawana według kolejności zgłoszeń do wyczerpania budżetu.
Nowa ustawa ma zmienić zasady rozwoju miast. Rząd stawia na współpracę samorządów
18 lut 2026

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o zrównoważonym rozwoju miast. Kluczowym rozwiązaniem ma być wprowadzenie tzw. związku rozwojowego, czyli nowej, elastycznej formy współpracy samorządów, która ma usprawnić planowanie, transport i dostęp do usług publicznych.
Uniwersytet VIZJA – pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce
18 lut 2026

Uniwersytet VIZJA został uznany za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce w prestiżowym zestawieniu QS Europe University Rankings 2026, opracowywanym przez QS Quacquarelli Symonds. Tegoroczny wynik potwierdza, że Uniwersytet VIZJA jest liderem nowoczesnego szkolnictwa wyższego w sektorze uczelni niepublicznych oraz coraz silniejszym uczestnikiem europejskiej przestrzeni akademickiej.
Czajniki elektryczne znowu powędrują do szafek? Trzeba będzie raportować zużycie energii. Cel: spadek zużycia o 1,9 proc.
18 lut 2026

W jaki sposób instytucje publiczne zamierzają osiągnąć spadek zużycia energii elektrycznej? Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy. To co wiadomo na pewno to, że taki cel osiągnąć trzeba będzie, bo wymaga tego od Polski dyrektywa unijna. Czy czajniki elektryczne znów powędrują do szafek, a telefony trzeba będzie ładować w domach?

REKLAMA

400,00 zł na ucznia w wieku do 24 lat w roku szkolnym 2026/2027
18 lut 2026

Od 1 lipca 2026 r. będzie można składać wnioski na wyprawkę szkolną na rok szkolny 2026/2027. W jakim terminie? Jakie zasady będą obowiązywały przy składaniu wniosku o wyprawkę szkolną na rok szkolny 2026/2027? Kiedy będą pierwsze wypłaty?
Można odliczyć od podatku nawet 4560 zł Wystarczy mieć samochód. Niektórzy zapominają o tej uldze
18 lut 2026

Nikt tego nie lubi, ale nie ma rady. Trzeba rozliczyć się ze skarbówką. Podatkowa machina w już poszła w ruch. Zanim oddamy fiskusowi to, co mu się należy, warto dokładnie przyjrzeć się ulgom, jakie nam się należą, bo da się sporo zaoszczędzić. Na tej liście jest między innymi mało znana ulga dzięki, której można zyskać nawet 4560 złotych
40 zł akcyzy na wkłady do e-papierosów? Jest projekt ustawy Ministerstwa Finansów
18 lut 2026

Wszystkie wkłady do wielorazowych e-papierosów mają być opodatkowane akcyzą w wysokości 40 zł - wynika z projektu ustawy Ministerstwa Finansów. Jednocześnie z daniny zwolnione będą wielorazowe e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów.
Warszawa-Kraków-Praga. Czeski przewoźnik uruchomi nowe połączenie
18 lut 2026

Leo Express od 1 marca wydłuży połączenie Praga–Kraków do Warszawy, a od 25 czerwca planuje zwiększyć częstotliwość kursów. Czeski przewoźnik kolejowy poinformował, że decyzję podjęto w związku z dużym zainteresowaniem podróżnych tą trasą.

REKLAMA

Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2026 r. Jak liczyć ekwiwalent urlopowy?
18 lut 2026

Za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Liczy się go przy użyciu współczynnika ekwiwalentu inaczej współczynnika urlopowego. Ile wynosi współczynnik do ekwiwalentu w 2026 roku?
Nowy obowiązek otwierania drzwi do mieszkania. Nawet 5000 zł kary za odmowę. Co się zmieni w spółdzielniach mieszkaniowych?
18 lut 2026

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Już niedługo ten przepis się zmieni.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA