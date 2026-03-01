REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Zapłacicie gigantyczne rachunki za prąd, jeśli nie złożycie tego oświadczenia. Niedługo mija ważny termin

Zapłacicie gigantyczne rachunki za prąd, jeśli nie złożycie tego oświadczenia. Niedługo mija ważny termin

01 marca 2026, 08:38
Maja Retman
Maja Retman
Jeśli nie złożycie tego dokumentu, zapłacicie więcej za prąd. Już niedługo mija ważny termin
Jeśli nie złożycie tego dokumentu, zapłacicie więcej za prąd. Już niedługo mija ważny termin
Shutterstock

Ten zegar już tyka. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z maksymalnych cen energii elektrycznej, mają już tylko kilka miesięcy, by złożyć lub skorygować informację o uzyskanej pomocy u swojego sprzedawcy prądu. Zaniechanie tej formalności oznacza jedno – konieczność dopłaty różnicy według stawek zapisanych w umowie sprzedaży energii. To już ostatnia szansa, bo termin został wydłużony i nie będzie kolejnego odroczenia.

Jak to jest z tymi cenami prądu w Polsce?

Przypomnijmy, że po wybuchu wojny na Ukrainie, która skutkowała ograniczeniem sprowadzania surowców z Rosji, rząd wprowadził maksymalne ceny za energię elektryczną. Ten limit w 2022 roku wynosił 693 złote za megawatogodzinę. W roku 2024 stawka została obniżona do 500 złotych dla gospodarstw domowych.

Co z przedsiębiorcami?

Ci mikro, mali i średni w drugiej połowie 2024 roku kozystali z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 693 złotych za megawatogodzinę. Jeśli nie chcieli płacić wyższych rachunków, musieli złożyć stosowne oświadczenie u swojego sprzedawcy energii. Pierwotnie należało to zrobić do 30 czerwca ubiegłego roku. Ostatecznie termin ten został ustawowo wydłużony do końca czerwca 2026 roku. Co przemawiało za podjęciem Tej decyzji? Przemawiało za tym ryzyko zwrotu pomocy przez tych przedsiębiorców, którzy terminu nie dochowają.

Dopełnienie tego obowiązku jest konieczne, bo cena maksymalna została uznana za pomoc de minimis czyli formę wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, udzielaną przez państwo. To dlatego właściciele firm muszą to potwierdzić w oficjalnej deklaracji.

Ceny prądu dla przedsiębiorców. Jak złożyć formularz?

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka sposobów dostarczenia wymaganych informacji. Można to zrobić przez wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go w formie elektronicznej. Dokumenty można też wysłać pocztą, albo złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta swojego sprzedawcy energii.

Co grozi za niedopełnienie formalności

Co w sytuacji, jeśli oświadczenia nie złożą? Wtedy automatycznie utracą prawo do preferencyjnych stawek. Niedopełnienie formalności w wyznaczonym terminie oznacza, że sprzedawca energii skoryguje rozliczenie za drugą połowę 2024 roku. W praktyce, zamiast maksymalnej ceny energii, przedsiębiorca zostanie rozliczony według cen wynikających z umowy z dostawcą. Co więcej, mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za opóźnienie.

Źródło: INFOR
