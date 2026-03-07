REKLAMA

Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa

Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa

07 marca 2026, 07:03
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
energia elektryczna, prąd, bonifikaty, rachunki, świadczenie
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
Niewiele osób jest świadomych, że za niedotrzymywanie przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) ściśle określonych w przepisach prawa parametrów jakościowych energii elektrycznej (które może objawiać się np. migotaniem oświetlenia w domu), jak również za przerwy w dostawie energii elektrycznej ponad dopuszczalny czas trwania określony w przepisach – z mocy prawa, odbiorcom energii elektrycznej przysługuje bonifikata od rachunków za prąd.

Niższe rachunki za energię elektryczną – bonifikata należna od przedsiębiorstwa energetycznego w związku z niedotrzymaniem parametrów jakościowych prądu

Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę – niewłaściwe parametry jakościowe energii elektrycznej, polegające m.in. na wahaniach napięcia, które objawiają się np. migotaniem oświetlenia w domu – stanowią podstawę do uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego bonifikaty, w wysokości określonej w taryfie tego przedsiębiorstwa energetycznego.

Zgodnie z par. 49 pkt 10 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w par. 45 ust. 5 rozporządzenia albo ustalonych w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej, na pisemny wniosek odbiorcy, udzielana jest bonifikata w wysokości określonej w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego.

Niewłaściwe parametry jakościowe energii elektrycznej, stanowiące podstawę do uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego bonifikaty od rachunków za prąd

Niewłaściwe parametry energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, które stanowią podstawę do uzyskania bonifikaty od rachunków za energię elektryczną zostały określone w par. 45 ust. 5 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i zaliczają się do nich – jakiekolwiek odstępstwa od niżej określonych parametrów jakościowych energii elektrycznej:

  1. wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 s zawiera się w przedziale:
    1. 50 Hz ± 1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
    2. 50 Hz + 4 % / – 6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;
  3. w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego zawiera się w przedziale odchyleń ±10 % napięcia znamionowego;
  4. przez 95 % czasu w każdym tygodniu wskaźnik długookresowego migotania światła (Plt) spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie może być większy niż 1;
  5. w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych:
    1. składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego zawiera się w przedziale od 0 % do 2 % wartości składowej kolejności zgodnej,
    2. dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego (o rzędach od 2 do 50) powinno być mniejsze lub równe wartościom określonym w tabeli znajdującej się w par. 45 ust. 5 pkt 4 lit. b ww. rozporządzenia;
  7. w każdym tygodniu wartość maksymalna ze zbioru 10-minutowych średnich wartości współczynnika odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia zasilającego (THD), uwzględniającego wyższe harmoniczne do rzędu 50, jest mniejsza lub równa 8 %.
Ważne

Jak jednak ustalić, czy ww. parametry jakościowe są dotrzymywane w gospodarstwie domowym odbiorcy energii elektrycznej? Jeżeli istnieją podejrzenia co do tego, że mogą one odbiegać od ww. norm, ponieważ w domu np. migocze oświetlenie lub występują inne symptomy, które mogą świadczyć o ponadnormatywnych wahaniach napięcia – należy zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego z wnioskiem o sprawdzenie parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Jeżeli w wyniku ww. badania podejrzewane nieprawidłowości się potwierdzą – wówczas będzie można zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego o odpowiednią bonifikatę (zgodną z taryfą tego przedsiębiorstwa) i rzecz jasna – żądać doprowadzenia tychże parametrów do właściwej jakości, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jeżeli natomiast ww. badanie nie potwierdzi odstępstw od parametrów jakościowych wynikających z par. 45 ust. 5 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – należy liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty za ww. badanie (również w wysokości zgodnej z taryfą danego przedsiębiorstwa energetycznego). W przypadku ENEA Operator jest to np. 634,70 zł (na które składa się 359,83 zł netto za odczyt i przygotowanie danych urządzenia kontrolno-pomiarowego oraz 156,19z ł netto za montaż i demontaż urządzenia kontrolno–pomiarowego). Badanie to, warto zatem zlecać wyłącznie w sytuacjach, w których z dużym prawdopodobieństwem podejrzewa się, że w gospodarstwie domowym nie są utrzymane właściwe parametry jakościowe energii elektrycznej, które dają jakieś dostrzegalne „objawy”.

Nie tylko niedotrzymanie parametrów jakościowych, ale również – przerwy w dostawie energii elektrycznej, stanowią podstawę do uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego bonifikaty od rachunków za prąd

Nie tylko niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej stanowi podstawę do uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego bonifikaty od rachunków za prąd, ale również – przerwa w dostawie energii elektrycznej, która przekroczy dopuszczalny (zgodnie z rozporządzeniem) czas trwania.

Ważne

Zgodnie z par. 47 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – dopuszczalny czas trwania:

  1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć, w przypadku:
    1. przerwy planowanej 16 godz.,
    2. przerwy nieplanowanej24 godz.;
  3. przerw w roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć, w przypadku:
    1. przerw planowanych35 godz.,
    2. przerw nieplanowanych48 godz.

Zgodnie z powyższym – łączny czas przerw nieplanowych w dostawie prądy w ciągu roku, nie może zatem przekroczyć 48 godzin, a planowych – 35 godzin. Przekroczenie ww. granic czasowych przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) uprawnia odbiorcę do otrzymania stosownej bonifikaty kwotowej.

Sposób określenia kwoty przysługującej odbiorcy bonifikaty, określa par. 43 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, stanowiący poniższe:

Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci:

  • o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV – przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii,
  • o napięciu innym niż to, o którym mowa w punkcie powyżej – przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii.

Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii tego samego dnia w poprzednim tygodniu, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określonych w zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej lub w odrębnych przepisach.

Wniosek o udzielenie bonifikaty, można złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego osobiście, listownie i najczęściej również – za pomocą formularza kontaktowego, umieszczonego na stronie internetowej przedsiębiorstwa energetycznego.

Podstawą przyznania przez przedsiębiorstwo energetyczne bonifikaty od rachunków za prąd także – niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi klienta (m.in. opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji lub weryfikacji prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego)

Poza niedotrzymaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej i przerwami w dostawie prądu, która przekroczy dopuszczalny (zgodnie z rozporządzeniem) czas trwania – podstawą do uzyskania bonifikaty od rachunków za energię elektryczną – jest ostatecznie niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców (o ile zawarta umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowa kompleksowa nie stanowią inaczej).

Ważne

Zgodnie z par. 44 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną – za niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi – odbiorcom przysługują od przedsiębiorstwa energetycznego bonifikaty w następującej wysokości:

  1. 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od odbiorcy,
  2. 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za nieuzasadnioną zwłokę w usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci,
  3. 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za odmowę udzielenia odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii sieci,
  4. 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za niepowiadomienie odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych albo w inny sposób przyjęty na danym terenie,
  5. 1/10 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za niepowiadomienie odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, w formie indywidualnych zawiadomień pisemnych lub telefonicznych lub za pomocą innego środka komunikacji elektronicznej,
  6. 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za niepoinformowanie na piśmie odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z siecią, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
  7. 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1– za niepoinformowanie na piśmie odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania instalacji do zmienionych warunków zasilania, co najmniej z rocznym wyprzedzeniem,
  8. 1/10 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za niepoinformowanie na piśmie odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu mocy zwarcia i innych warunków funkcjonowania sieci, co najmniej z trzyletnim wyprzedzeniem,
  9. 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za nieuzasadnioną odmowę odpłatnego podjęcia czynności w sieci mających na celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci,
  10. 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za nieudzielenie, na żądanie odbiorcy, informacji o zasadach rozliczeń oraz o aktualnych taryfach,
  11. 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia czternastodniowego terminu na udzielenie odpowiedzi na wniosek lub reklamację odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń,
  12. 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia czternastodniowego terminu na sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego lub terminu na laboratoryjnego sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  13. 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za uniemożliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego układu pomiarowo-rozliczeniowego na wniosek odbiorcy złożony w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 919)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 904 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 43)
7 czerwca 2026 r. wchodzi w życie dyrektywa o transparentności wynagrodzeń. Zostało mniej niż 100 dni na dostosowanie się do nowych przepisów
06 mar 2026

Dnia 7 czerwca 2026 r. wchodzi w życie dyrektywa o transparentności wynagrodzeń. Pracodawcy mają więc mniej niż 100 dni na dostosowanie się do nowych przepisów, m.in. przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy. Są cztery obligatoryjne kryteria wartościowania.
Darmowe przejazdy komunikacją miejską 2026. Sprawdź, od jakiego wieku pojedziesz za 0 zł
06 mar 2026

Kto może jeździć autobusem i tramwajem za darmo w Polsce? Choć magiczną granicą dla seniorów jest zazwyczaj 70. rok życia, wiele miast wprowadziło rewolucyjne zmiany dla młodszych osób i uczniów. Sprawdź aktualne zasady, listę wymaganych dokumentów i dowiedz się, jak uniknąć mandatu, korzystając z przysługujących Ci ulg.
