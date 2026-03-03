REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa

Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 marca 2026, 08:53
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
energia elektryczna, prąd, bonifikaty, rachunki, świadczenie
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Niewiele osób jest świadomych, że za niedotrzymywanie przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) ściśle określonych w przepisach prawa parametrów jakościowych energii elektrycznej (które może objawiać się np. migotaniem oświetlenia w domu), jak również za przerwy w dostawie energii elektrycznej ponad dopuszczalny czas trwania określony w przepisach – z mocy prawa, odbiorcom energii elektrycznej przysługuje bonifikata od rachunków za prąd.

Niższe rachunki za energię elektryczną – bonifikata przysługująca od przedsiębiorstwa energetycznego w związku z niedotrzymaniem parametrów jakościowych prądu

Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę – niewłaściwe parametry jakościowe energii elektrycznej, polegające m.in. na wahaniach napięcia, które objawiają się np. migotaniem oświetlenia w domu – stanowią podstawę do uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego bonifikaty, w wysokości określonej w taryfie tego przedsiębiorstwa energetycznego.

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z par. 49 pkt 10 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w par. 45 ust. 5 rozporządzenia albo ustalonych w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej, na pisemny wniosek odbiorcy, udzielana jest bonifikata w wysokości określonej w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego.

Niewłaściwe parametry jakościowe energii elektrycznej, stanowiące podstawę do udzielenia przez przedsiębiorstwo energetyczne bonifikaty od rachunków za prąd

Niewłaściwe parametry energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, które stanowią podstawę do uzyskania bonifikaty od rachunków za energię elektryczną zostały określone w par. 45 ust. 5 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i zaliczają się do nich – jakiekolwiek odstępstwa od niżej określonych parametrów jakościowych energii elektrycznej:

  1. wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 s zawiera się w przedziale:
    1. 50 Hz ± 1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
    2. 50 Hz + 4 % / – 6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;
  3. w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego zawiera się w przedziale odchyleń ±10 % napięcia znamionowego;
  4. przez 95 % czasu w każdym tygodniu wskaźnik długookresowego migotania światła (Plt) spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie może być większy niż 1;
  5. w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych:
    1. składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego zawiera się w przedziale od 0 % do 2 % wartości składowej kolejności zgodnej,
    2. dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego (o rzędach od 2 do 50) powinno być mniejsze lub równe wartościom określonym w tabeli znajdującej się w par. 45 ust. 5 pkt 4 lit. b ww. rozporządzenia;
  7. w każdym tygodniu wartość maksymalna ze zbioru 10-minutowych średnich wartości współczynnika odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia zasilającego (THD), uwzględniającego wyższe harmoniczne do rzędu 50, jest mniejsza lub równa 8 %.
Ważne

Jak jednak ustalić, czy ww. parametry jakościowe są dotrzymywane w gospodarstwie domowym odbiorcy energii elektrycznej? Jeżeli istnieją podejrzenia co do tego, że mogą one odbiegać od ww. norm, ponieważ w domu np. migocze oświetlenie lub występują inne symptomy, które mogą świadczyć o ponadnormatywnych wahaniach napięcia – należy zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego z wnioskiem o sprawdzenie parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Jeżeli w wyniku ww. badania podejrzewane nieprawidłowości się potwierdzą – wówczas będzie można zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego o odpowiednią bonifikatę (zgodną z taryfą tego przedsiębiorstwa) i rzecz jasna – żądać doprowadzenia tychże parametrów do właściwej jakości, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jeżeli natomiast ww. badanie nie potwierdzi odstępstw od parametrów jakościowych wynikających z par. 45 ust. 5 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – należy liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty za ww. badanie (również w wysokości zgodnej z taryfą danego przedsiębiorstwa energetycznego). W przypadku ENEA Operator jest to np. 634,70 zł (na które składa się 359,83 zł netto za odczyt i przygotowanie danych urządzenia kontrolno-pomiarowego oraz 156,19z ł netto za montaż i demontaż urządzenia kontrolno–pomiarowego). Badanie to, warto zatem zlecać wyłącznie w sytuacjach, w których z dużym prawdopodobieństwem podejrzewa się, że w gospodarstwie domowym nie są utrzymane właściwe parametry jakościowe energii elektrycznej, które dają jakieś dostrzegalne „objawy”.

Nie tylko niedotrzymanie parametrów jakościowych, ale również – przerwy w dostawie energii elektrycznej, stanowią podstawę do uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego bonifikaty od rachunków za prąd

Nie tylko niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej stanowi podstawę do uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego bonifikaty od rachunków za prąd, ale również – przerwa w dostawie energii elektrycznej, która przekroczy dopuszczalny (zgodnie z rozporządzeniem) czas trwania.

REKLAMA

Ważne

Zgodnie z par. 47 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – dopuszczalny czas trwania:

  1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć, w przypadku:
    1. przerwy planowanej 16 godz.,
    2. przerwy nieplanowanej24 godz.;
  3. przerw w roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć, w przypadku:
    1. przerw planowanych35 godz.,
    2. przerw nieplanowanych48 godz.

Zgodnie z powyższym – łączny czas przerw nieplanowych w dostawie prądy w ciągu roku, nie może zatem przekroczyć 48 godzin, a planowych – 35 godzin. Przekroczenie ww. granic czasowych przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) uprawnia odbiorcę do otrzymania stosownej bonifikaty kwotowej.

Sposób określenia kwoty przysługującej odbiorcy bonifikaty, określa par. 43 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, stanowiący poniższe:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci:

  • o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV – przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii,
  • o napięciu innym niż to, o którym mowa w punkcie powyżej – przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii.

Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii tego samego dnia w poprzednim tygodniu, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określonych w zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej lub w odrębnych przepisach.

Wniosek o udzielenie bonifikaty, można złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego osobiście, listownie i najczęściej również – za pomocą formularza kontaktowego, umieszczonego na stronie internetowej przedsiębiorstwa energetycznego.

Podstawą przyznania przez przedsiębiorstwo energetyczne bonifikaty od rachunków za prąd także – niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi klienta (m.in. opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji lub weryfikacji prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego)

Poza niedotrzymaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej i przerwami w dostawie prądu, która przekroczy dopuszczalny (zgodnie z rozporządzeniem) czas trwania – podstawą do uzyskania bonifikaty od rachunków za energię elektryczną – jest ostatecznie niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców (o ile zawarta umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowa kompleksowa nie stanowią inaczej).

Ważne

Zgodnie z par. 44 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną – za niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi – odbiorcom przysługują od przedsiębiorstwa energetycznego bonifikaty w następującej wysokości:

  1. 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od odbiorcy,
  2. 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za nieuzasadnioną zwłokę w usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci,
  3. 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za odmowę udzielenia odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii sieci,
  4. 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za niepowiadomienie odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych albo w inny sposób przyjęty na danym terenie,
  5. 1/10 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za niepowiadomienie odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, w formie indywidualnych zawiadomień pisemnych lub telefonicznych lub za pomocą innego środka komunikacji elektronicznej,
  6. 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za niepoinformowanie na piśmie odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z siecią, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
  7. 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1– za niepoinformowanie na piśmie odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania instalacji do zmienionych warunków zasilania, co najmniej z rocznym wyprzedzeniem,
  8. 1/10 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za niepoinformowanie na piśmie odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu mocy zwarcia i innych warunków funkcjonowania sieci, co najmniej z trzyletnim wyprzedzeniem,
  9. 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za nieuzasadnioną odmowę odpłatnego podjęcia czynności w sieci mających na celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci,
  10. 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za nieudzielenie, na żądanie odbiorcy, informacji o zasadach rozliczeń oraz o aktualnych taryfach,
  11. 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia czternastodniowego terminu na udzielenie odpowiedzi na wniosek lub reklamację odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń,
  12. 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia czternastodniowego terminu na sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego lub terminu na laboratoryjnego sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  13. 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za uniemożliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego układu pomiarowo-rozliczeniowego na wniosek odbiorcy złożony w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 919)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 904 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 43)
Powiązane
Koniec ze spowiadaniem dzieci poniżej 18 roku życia, bo „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”? Sprawą zajęła się komisja sejmowa
Koniec ze spowiadaniem dzieci poniżej 18 roku życia, bo „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”? Sprawą zajęła się komisja sejmowa
Koniec z 13. i 14. emeryturą oraz 800 plus, a zamiast tego – wypłata 208 tys. zł za urodzenie dziecka. Rewolucja w świadczeniach od 1 stycznia 2027 r., która ma zapobiec katastrofie demograficznej?
Koniec z 13. i 14. emeryturą oraz 800 plus, a zamiast tego – wypłata 208 tys. zł za urodzenie dziecka. Rewolucja w świadczeniach od 1 stycznia 2027 r., która ma zapobiec katastrofie demograficznej?
Waloryzacja emerytur na nowych zasadach, ustalonych przez Prezydenta Karola Nawrockiego – 1 marca 2026 r. już nie tylko procentowa, ale również kwotowa podwyżka świadczeń?
Waloryzacja emerytur na nowych zasadach, ustalonych przez Prezydenta Karola Nawrockiego – 1 marca 2026 r. już nie tylko procentowa, ale również kwotowa podwyżka świadczeń?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zmiana pracy: 65 proc. Polaków twierdzi, że to był strzał w dziesiątkę. Sprawdź dlaczego?
03 mar 2026

65 proc. Polaków, którzy w ciągu ostatnich trzech lat zmienili pracę, z perspektywy czasu uważa tę decyzję za dobrą - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Pracuj.pl. Większość badanych stwierdziło też, że zmiana wpłynęła na ich finanse pozytywnie lub co najmniej neutralnie.
Kara za niewidzialność. Dlaczego w 2026 r. milczenie to błąd w strategii spółki?
03 mar 2026

W świecie zdominowanym przez AI i anonimowy content, twarz prezesa to ostatnia bezpieczna przystań zaufania. Dla zarządów (C-level) nadszedł moment „sprawdzam”. Albo przejmiesz stery nad narracją, albo zrobią to za Ciebie algorytmy lub kryzys wizerunkowy.
Praca hybrydowa w UE: 44 proc. łączy biuro z domem - rosnąca wydajność, ale niepewność pracodawców
03 mar 2026

44 proc. pracowników w UE łączy pracę stacjonarną z pracą zdalną, podczas gdy 41 proc. wykonuje pracę stacjonarną - przekazał Polski Instytut Ekonomiczny. W Polsce około 10 proc. zatrudnionych pracuje zdalnie zwykle lub czasami - wynika z danych GUS.
Rolnicy dostają nawet kilkadziesiąt tysięcy rocznie za hektar. Ale jeden zapis w umowie OZE może zablokować ziemię na 30 lat!
03 mar 2026

Oferty kuszą ogromnymi pieniędzmi, ale eksperci ostrzegają: nie podpisuj „od ręki”. Umowy pod OZE wiążą grunt nawet na trzy dekady i mogą zdecydować o przyszłości całego gospodarstwa.

REKLAMA

Koniec ze spowiadaniem dzieci poniżej 18 roku życia, bo „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”? Sprawą zajęła się komisja sejmowa
03 mar 2026

Wielkimi krokami zbliża się sezon Pierwszych Komunii Świętych w Kościele katolickim, a wraz z nim – wiele dzieci przystępuje do spowiedzi. W październiku 2024 r., do Sejmu została wniesiona petycja obywatelska, w której jej autorzy wnieśli o podjęcie przez Komisję inicjatywy ustawodawczej, której skutkiem byłoby wprowadzenie zakazu „spowiadania dzieci poniżej 18 roku życia w Kościele katolickim i innych kościołach, jeśli ją stosują”, ponieważ w ich ocenie – „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”. Nie chodzi jednak wyłącznie o praktyki kościoła Katolickiego, ale wszystkich związków wyznaniowych, które stosują spowiedź indywidualną. Petycja ta, była przedmiotem obrad Komisji do Spraw Petycji w dniu 3 kwietnia 2025 r. – czy postulat wprowadzenia zakazu spowiadania dzieci spotkał się z uznaniem posłów i czy spowiedź dzieci przynależących do związków wyznaniowych, może zostać zabroniona w drodze ustawy?
Pracujesz na emeryturze? Uważaj na podatkową pułapkę!
03 mar 2026

Ulga dla pracujących seniorów nie obejmuje każdej formy aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. W szczególności nie skorzysta z niej menedżer, który wykonuje obowiązki na podstawie kontraktu menedżerskiego (czy innej umowy o świadczenie usług zarządzania). Nie zgadza się na to fiskus, twierdząć ze w tym przypadku ulga nie przysługuje.
Od marca prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Nie wszyscy wiedzą o tym świadczeniu. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy
03 mar 2026

Nie podpisywały umów, nie odkładały składek, nie liczyły nadgodzin. Ich grafik zaczynał się o świcie i kończył późno w nocy, ale w dokumentach widniało jedno słowo: „niepracująca”. Przez lata tysiące kobiet, które wybrały rodzinę zamiast zawodowej aktywności, musiały pogodzić się z myślą, że na starość nie dostaną nawet minimalnej emerytury. Ten scenariusz zmienił się dopiero kilka lat temu, gdy państwo przyznało, że wychowanie kilkorga dzieci to także praca i to taka, z prawem do finansowego zabezpieczenia w postaci tak zwanej matczynej emerytury. Wypłacane przez ZUS świadczenie właśnie zostało zwaloryzowane
Kto poniesie karę za zaksięgowanie fałszywej faktury pobranej z KSeF? MATRIX „otrzymywania” faktur w KSeF
02 mar 2026

Gdy pobraną z KSeF sfałszowaną lub tylko poświadczającą nieprawdę fakturę ktoś zaksięguje (zaliczy w koszty, odliczy podatek naliczony) popełni czyn zabroniony zagrożony karą. Nawet gdy zrobi to za niego „automatycznie” jego oprogramowanie. Kto popełni ten czyn? Na pewno ta osoba, która miała dostęp do KSeF i „ściągnęła” ten dokument – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA

Sprzedaż zwolniona od VAT jest obowiązkowo fakturowana tylko na żądanie nabywcy
02 mar 2026

To, co się dzieje wokół wystawiania faktur z tytułu sprzedaży zwolnionej od VAT, przekroczyło już granicę groteski. Przepisy na ten temat są jednoznaczne, obowiązują od ponad 20 lat i mają utrwaloną praktykę interpretacyjną – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Budowa schronu pod domem z mniejszymi formalnościami od 2026 roku. Czy można liczyć na dofinansowanie?
02 mar 2026

Wojna w Ukrainie zmieniła sposób, w jaki myślimy o bezpieczeństwie. Obrazy zbombardowanych osiedli, zrujnowanych domów jednorodzinnych i rodzin, które w kilka minut tracą wszystko, przestały być abstrakcją. Stały się codziennością tuż za naszą granicą. Rekordowe jak nigdy poczucie zagrożenia wojną powoduje, że Polacy coraz częściej decydują się na budowę prywatnego schronu. A rząd wychodzi im naprzeciw upraszczając od początku 2026 roku przepisy administracyjne.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA