REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa

Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lutego 2026, 09:22
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
energia elektryczna, prąd, bonifikaty, rachunki, świadczenie
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Niewiele osób jest świadomych, że za niedotrzymywanie przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) ściśle określonych w przepisach prawa parametrów jakościowych energii elektrycznej (które może objawiać się np. migotaniem oświetlenia w domu), jak również za przerwy w dostawie energii elektrycznej ponad dopuszczalny czas trwania określony w przepisach – z mocy prawa, odbiorcom energii elektrycznej przysługuje bonifikata od rachunków za prąd.

Niższe rachunki za energię elektryczną, czyli – bonifikata za niedotrzymanie parametrów jakościowych prądu

Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę – niewłaściwe parametry jakościowe energii elektrycznej, polegające m.in. na wahaniach napięcia, które objawiają się np. migotaniem oświetlenia w domu – stanowią podstawę do uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego bonifikaty, w wysokości określonej w taryfie tego przedsiębiorstwa energetycznego.

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z par. 49 pkt 10 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w par. 45 ust. 5 rozporządzenia albo ustalonych w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej, na pisemny wniosek odbiorcy, udzielana jest bonifikata w wysokości określonej w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego.

Niewłaściwe parametry jakościowe energii elektrycznej, które stanowią podstawę do uzyskania bonifikaty od rachunków za prąd

Niewłaściwe parametry energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, które stanowią podstawę do uzyskania bonifikaty od rachunków za energię elektryczną zostały określone w par. 45 ust. 5 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i zaliczają się do nich – jakiekolwiek odstępstwa od niżej określonych parametrów jakościowych energii elektrycznej:

  1. wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 s zawiera się w przedziale:
    1. 50 Hz ± 1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
    2. 50 Hz + 4 % / – 6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;
  3. w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego zawiera się w przedziale odchyleń ±10 % napięcia znamionowego;
  4. przez 95 % czasu w każdym tygodniu wskaźnik długookresowego migotania światła (Plt) spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie może być większy niż 1;
  5. w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych:
    1. składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego zawiera się w przedziale od 0 % do 2 % wartości składowej kolejności zgodnej,
    2. dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego (o rzędach od 2 do 50) powinno być mniejsze lub równe wartościom określonym w tabeli znajdującej się w par. 45 ust. 5 pkt 4 lit. b ww. rozporządzenia;
  7. w każdym tygodniu wartość maksymalna ze zbioru 10-minutowych średnich wartości współczynnika odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia zasilającego (THD), uwzględniającego wyższe harmoniczne do rzędu 50, jest mniejsza lub równa 8 %.
Ważne

Jak jednak ustalić, czy ww. parametry jakościowe są dotrzymywane w gospodarstwie domowym odbiorcy energii elektrycznej? Jeżeli istnieją podejrzenia co do tego, że mogą one odbiegać od ww. norm, ponieważ w domu np. migocze oświetlenie lub występują inne symptomy, które mogą świadczyć o ponadnormatywnych wahaniach napięcia – należy zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego z wnioskiem o sprawdzenie parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Jeżeli w wyniku ww. badania podejrzewane nieprawidłowości się potwierdzą – wówczas będzie można zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego o odpowiednią bonifikatę (zgodną z taryfą tego przedsiębiorstwa) i rzecz jasna – żądać doprowadzenia tychże parametrów do właściwej jakości, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jeżeli natomiast ww. badanie nie potwierdzi odstępstw od parametrów jakościowych wynikających z par. 45 ust. 5 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – należy liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty za ww. badanie (również w wysokości zgodnej z taryfą danego przedsiębiorstwa energetycznego). W przypadku ENEA Operator jest to np. 634,70 zł (na które składa się 359,83 zł netto za odczyt i przygotowanie danych urządzenia kontrolno-pomiarowego oraz 156,19z ł netto za montaż i demontaż urządzenia kontrolno–pomiarowego). Badanie to, warto zatem zlecać wyłącznie w sytuacjach, w których z dużym prawdopodobieństwem podejrzewa się, że w gospodarstwie domowym nie są utrzymane właściwe parametry jakościowe energii elektrycznej, które dają jakieś dostrzegalne „objawy”.

Nie tylko niedotrzymanie parametrów jakościowych, ale również – przerwy w dostawie energii elektrycznej, stanowią podstawę do uzyskania bonifikaty od rachunków za prąd

Nie tylko niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej stanowi podstawę do uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego bonifikaty od rachunków za prąd, ale również – przerwa w dostawie energii elektrycznej, która przekroczy dopuszczalny (zgodnie z rozporządzeniem) czas trwania.

REKLAMA

Ważne

Zgodnie z par. 47 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – dopuszczalny czas trwania:

  1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć, w przypadku:
    1. przerwy planowanej 16 godz.,
    2. przerwy nieplanowanej24 godz.;
  3. przerw w roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć, w przypadku:
    1. przerw planowanych35 godz.,
    2. przerw nieplanowanych48 godz.

Zgodnie z powyższym – łączny czas przerw nieplanowych w dostawie prądy w ciągu roku, nie może zatem przekroczyć 48 godzin, a planowych – 35 godzin. Przekroczenie ww. granic czasowych przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) uprawnia odbiorcę do otrzymania stosownej bonifikaty kwotowej.

Sposób określenia kwoty przysługującej odbiorcy bonifikaty, określa par. 43 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, stanowiący poniższe:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci:

  • o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV – przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii,
  • o napięciu innym niż to, o którym mowa w punkcie powyżej – przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii.

Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii tego samego dnia w poprzednim tygodniu, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określonych w zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej lub w odrębnych przepisach.

Wniosek o udzielenie bonifikaty, można złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego osobiście, listownie i najczęściej również – za pomocą formularza kontaktowego, umieszczonego na stronie internetowej przedsiębiorstwa energetycznego.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 919)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 904 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 43)
Powiązane
Waloryzacja emerytur na nowych zasadach, ustalonych przez Prezydenta Karola Nawrockiego – 1 marca 2026 r. już nie tylko procentowa, ale również kwotowa podwyżka świadczeń?
Waloryzacja emerytur na nowych zasadach, ustalonych przez Prezydenta Karola Nawrockiego – 1 marca 2026 r. już nie tylko procentowa, ale również kwotowa podwyżka świadczeń?
Nowa ulga podatkowa: Zerowy PIT na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent złożył już swój podpis
Nowa ulga podatkowa: Zerowy PIT na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent złożył już swój podpis
Nowe 1000 plus na ogrzewanie w 2026 r. nie zostanie wypłacone, pomimo złożenia wniosku. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu weszła w życie 14 stycznia 2026 r.
Nowe 1000 plus na ogrzewanie w 2026 r. nie zostanie wypłacone, pomimo złożenia wniosku. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu weszła w życie 14 stycznia 2026 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Wskazali konkretny termin
22 lut 2026

Pełną parą ruszył sezon rozliczeń podatkowych. Od połowy lutego miliony Polaków znów muszą zmierzyć się z urzędem skarbowym. Na tej liście są też emeryci i renciści, którzy podatkowego zeznania składać nie muszą. Oddawać pieniędzy fiskusowi nikt nie lubi, ale skoro z tego obowiązku trzeba się wywiązać, warto przy okazji zrobić coś dobrego i wesprzeć jedną z organizacji pożytku publicznego. Żeby to zrobić trzeba wypełnić specjalny formularz.
25 urodziny dziecka a preferencyjne rozliczenie – nowe stanowisko fiskusa!
22 lut 2026

Dyrektor KIS potwierdził: rodzic samotnie wychowujący pełnoletnie dziecko, które ukończyło 25 lat w trakcie roku podatkowego, lecz przez część roku nadal spełniało ustawowe warunki, zachowuje prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT za cały rok. Interpretacja indywidualna wydana 11 lutego 2026 r. rozwiewa wątpliwości.
Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. złotych, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek
22 lut 2026

Ta ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące. Chodzi o tych właścicieli domów, którzy zainwestowali w termomodernizację. Tak duże obniżenie podatku jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki. A te – jak pokazuje praktyka – kryją w sobie pułapki.
PPK a PIT 2026 r. Co uczestnik musi wiedzieć przed złożeniem zeznania?
22 lut 2026

W sezonie rozliczeń podatkowych wielu uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych zadaje sobie to samo pytanie: czy środki zgromadzone w PPK należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Odpowiedź zależy od rodzaju wpłat i sposobu wypłaty i choć system zaprojektowano tak, by minimalizować formalności po stronie uczestnika, kilka rzeczy warto wiedzieć.

REKLAMA

Rodzice jedynaków bez ulgi na dziecko. Rząd milczy od 13 lat, RPO zadaje pytania
22 lut 2026

Limit dochodów uprawniający rodziców jedynaka do ulgi prorodzinnej wynosi 112 tys. zł i nie zmienił się od 2013 roku. Minimalne wynagrodzenie wzrosło w tym czasie niemal trzykrotnie. Coraz więcej rodzin traci prawo do odliczenia — nie dlatego, że się wzbogaciły, lecz dlatego, że gospodarka poszła do przodu, a przepisy stały w miejscu. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Ministerstwo Finansów, co zamierza z tym zrobić.
Możliwość odliczenia podatku VAT a data wpływu faktury
22 lut 2026

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 11 lutego 2026 r. w sprawie T 689/24 dotyczył wykładni przepisów dyrektywy 2006/112/WE w zakresie momentu powstania i prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Zmiany w Ordynacji podatkowej na podstawie projektu (UD196)
22 lut 2026

Projekt UD196 wprowadza szeroki pakiet zmian w Ordynacji podatkowej oraz w zakresie raportowania schematów podatkowych, koncentrując się na uproszczeniu procedur, ograniczeniu obowiązków dokumentacyjnych i zwiększeniu przewidywalności działania organów podatkowych. Zmiany obejmują m.in. ograniczenie raportowania MDR, modyfikację zasad przedawnienia, uproszczenia w rozliczeniach i postępowaniach podatkowych oraz dostosowanie regulacji do systemu doręczeń elektronicznych.
Gdzie praca już nie tylko od 8:15 do 16:15? Nowe elastyczne godziny pracy niektórych urzędników
21 lut 2026

Kogo obowiązują nowe, elastyczne godziny pracy? Niektórzy urzędnicy nie muszą już pracować codziennie od 8:15 do 16:15. Jakie zasady wprowadziło Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2025 r. w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia?

REKLAMA

Petycja: Rozszerzenia kręgu uprawnionych do dodatku dopełniającego. Wciąż nic się nie dzieje
21 lut 2026

Niepełnosprawni: "Odsyłacie nas do niedostępnych świadczeń. Albo nieistniejących". Coraz więcej takich opinii bo rząd nie kończy prac na ustawą o dodatku dopełniającym dla osób niepełnosprawnych na rentach chorobowych. Obecnie taki dodatek (2704 zł brutto) mają wyłącznie osoby niepełnosprawne z rentą socjalną (wymagane jest dodatkowo oprócz renty potwierdzenie niesamodzielności). To około 1/3 wszystkich rencistów socjalnych. Rząd systematycznie w pismach-apelach o zrównanie praw osób niepełnosprawnych informuje o 1) trwaniu prac nad ustawą o drugim dodatku i 2) odsyła niepełnosprawnych do korzystania ze świadczenia wspierającego i/albo ustawy o asystencji (nie uchwalona!), z których to świadczeń osoby niepełnosprawne na rencie chorobowej w praktyce nie mogą korzystać.
ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają potężny zastrzyk comiesięcznej gotówki
22 lut 2026

Tę decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wielu seniorów traktuje jako nieodwołaną Kwota emerytury została ustalona, dokument wydany, sprawa zakończona. Tymczasem rzeczywistość wygląda inaczej. Emerytura nie zawsze jest świadczeniem ostatecznym. Może zostać przeliczona ponownie i to ze skutkiem odczuwalnym w domowym budżecie. Warunek jest jeden. Muszą się pojawić nowe składki, dokumenty lub okoliczności, które pozwolą ZUS policzyć wszystko jeszcze raz. Dla części seniorów oznacza to wzrost świadczenia o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dla innych, nawet o kilkaset.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA