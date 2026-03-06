REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Wielkie zmiany w rachunkach za wodę. Zapłacimy jeszcze więcej? Opłaty będą naliczane po nowemu

Wielkie zmiany w rachunkach za wodę. Zapłacimy jeszcze więcej? Opłaty będą naliczane po nowemu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 marca 2026, 07:42
Maja Retman
Maja Retman
Wielkie zmiany w rachunkach za wodę. Zapłacimy jeszcze więcej? Opłaty będą naliczane po nowemu
Wielkie zmiany w rachunkach za wodę. Zapłacimy jeszcze więcej? Opłaty będą naliczane po nowemu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ceny prądu i gazu już dawno nadwyrężyły domowe budżety. Teraz nadchodzi widmo kolejnych obciążeń, tym razem za wodę i ścieki. Rząd po miesiącach konsultacji przygotowuje zmiany w zasadach ustalania taryf, które mogą oznaczać wyższe rachunki w wielu gminach. To rewolucja, która nie wszystkim się podoba, a samorządy biją na alarm.

Jak to jest z tym płaceniem za wodę? Rachunek nie dotyczy wyłącznie samego zużycia wody z kranu. W praktyce znaczną, a często największą, część opłat stanowią koszty odbioru i oczyszczania ścieków. To właśnie one w największym stopniu wpływają dziś na wysokość końcowej kwoty widniejącej na fakturze.

REKLAMA

REKLAMA

Już w 2024 roku w wielu samorządach, szczególnie w dużych miastach i aglomeracjach, łączna cena za metr sześcienny wody wraz z odprowadzaniem ścieków przekroczyła poziom 15 złotych – wskazuje serwis biznes.info. W części regionów stawki są jednak znacznie wyższe. Przykładowo w województwie śląskim opłaty zbliżają się do 25 zł za metr sześcienny, a miejscami nawet przekraczają tę granicę.

Majstrowanie przy cenach za wodę

Czy teraz za wodę trzeba będzie płacić jeszcze więcej? Jak informuje money.pl, rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy dotyczącej systemu zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Zakłada on powrót do modelu obowiązującego przed 2018 rokiem, w którym kluczową rolę w ustalaniu cen ponownie odgrywały samorządy. Gminy odzyskają możliwość zatwierdzania taryf, choć całkowite wycofanie się państwowego regulatora nie jest planowane.

Zgodnie z propozycją, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nadal zachowa uprawnienia nadzorcze i będzie mogło ingerować w proces taryfowy, jednak w znacznie węższym zakresie niż obecnie. Projekt przewiduje również możliwość wprowadzenia przez samorządy tzw. taryfy progresywnej, w której cena wody rosłaby wraz ze zwiększonym zużyciem. Rozwiązanie to nie będzie jednak obowiązkowe.

REKLAMA

Zobacz również:

Tak ma wyglądać nowa procedura zatwierdzania taryf

Projektowane przepisy szczegółowo opisują procedurę ustalania nowych stawek. Proces rozpoczyna przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wniosek o zatwierdzenie taryfy, wyjaśnia money.pl. Potem organ wykonawczy gminy analizuje przedstawiony projekt pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz przygotowuje rekomendację dla rady gminy, która podejmuje ostateczną decyzję.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowo ustalone taryfy miałyby obowiązywać maksymalnie przez trzy lata. Ministerstwo dopuściło jednak możliwość skrócenia okresu obowiązywania aktualnych stawek, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wody Polskie zachowają prawo interwencji w sytuacji znaczących podwyżek, konkretnie wtedy, gdy wzrost taryfy wyniesie co najmniej 15 proc. Wskaźnik ten ma być liczony z uwzględnieniem średniej inflacji z trzech lat poprzedzających moment złożenia wniosku taryfowego.

Nowelizacja otwiera także drogę do stosowania taryf progresywnych, czyli systemu, w którym stawki rosną wraz ze wzrostem zużycia wody. Vacatio legis dla tego rozwiązania zostało wydłużone, aby samorządy miały czas na przygotowanie lokalnych regulacji i dostosowanie systemów rozliczeń.

To nie jest rozwiązanie realnych problemów?

Propozycje rządu spotkały się jednak z krytyczną oceną części środowisk samorządowych Związek Miast Polskich podkreśla, że nowe przepisy nie odpowiadają na postulaty zgłaszane od wielu lat przez gminy. Money.pl przywołuje stanowisko organizacji przyjęte pod czas posiedzenia w lutym.

- Związek od wielu lat konsekwentnie postulował dokonanie zasadniczych zmian w tym zakresie, wskazując na liczne problemy praktyczne wynikające z obecnych regulacji prawnych. Wskazywał w szczególności na brak realnego uwzględnienia uwarunkowań lokalnych, ograniczenie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego oraz nadmierne wydłużanie i komplikowanie procesu taryfowego, co negatywnie wpływa na stabilność finansową przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - wskazali samorządowcy.

Ich zdaniem projekt nie tylko nie upraszcza systemu zatwierdzania taryf, lecz w praktyce utrwala jego dotychczasowe słabości. Kontrowersje budzi zwłaszcza możliwość wprowadzenia progresywnych stawek za wodę.

To nie jest tak, że jeden metr sześcienny wody będzie gratis i jak ktoś zużywa tylko tyle, to nie dostanie faktury - tłumaczy cytowany przez money.pl Arkadiusz Chęciński, wiceprezes Związku Miast Polskich i prezydent Sosnowca. - Przecież jej dostarczenie, uzdatnianie też kosztuje. To bardzo populistyczne rozwiązanie, które oceniamy źle i według nas jest to niesprawiedliwe wobec mieszkańców – dodaje Chęciński.

Zobacz również:

Pozytywne zmiany, ale z obawami o skutki dla mieszkańców

Nie wszystkie zapisy projektu spotkały się jednak z negatywną oceną. Związek Gmin Wiejskich RP pozytywnie odnosi się między innymi do wprowadzenia mechanizmu rozliczania średniego zużycia wody w przypadku niesprawnego wodomierza oraz możliwości obciążenia odbiorcy kosztami kontroli, jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona.

Organizacja zwraca jednak uwagę, że nowe regulacje mogą oznaczać dodatkowe obciążenia organizacyjne dla gmin. Jednocześnie podkreśla, że niezależnie od zmian systemowych ostateczne koszty funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej i tak będą ponoszone przez mieszkańców - w postaci wyższych rachunków za wodę i ścieki.

Powiązane
Dodatkowe 2 tysiące złotych do pensji co miesiąc. Państwo dopłaci, ale trzeba spełnić ten warunek
Dodatkowe 2 tysiące złotych do pensji co miesiąc. Państwo dopłaci, ale trzeba spełnić ten warunek
Tym, którzy mają umowę o pracę należy się dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy o te pieniądze trzeba się upomnieć?
Tym, którzy mają umowę o pracę należy się dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy o te pieniądze trzeba się upomnieć?
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Matura 2026: Jaki język obcy na egzaminie maturalnym w szkole dwujęzycznej? MEN odpowiada
06 mar 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie matur w szkołach dwujęzycznych. Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym, z tego języka obcego nowożytnego, którego uczyli się w szkole na poziomie dwujęzycznym.
Skarbówka potwierdza: prezenty od pracodawcy nie zawsze z PIT!
06 mar 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2026 r., że drobne upominki wręczane pracownikom z okazji urodzin, ślubu czy narodzin dziecka mogą być traktowane jak darowizna i tym samym wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To dobra wiadomość dla pracodawców, którzy dbają o relacje w zespole. Diabeł, jak zwykle, tkwi jednak w szczegółach.
Skarbówka o biletach dla żony - podatek płaci pracownik!
06 mar 2026

Dyrektor KIS w interpretacji z 3 marca 2026 r. potwierdził, że bezpłatny imienny bilet na komunikację miejską przekazany przez pracodawcę współmałżonkowi lub dziecku pracownika stanowi przychód samego pracownika ze stosunku pracy. Obowiązek pobrania zaliczki na PIT spoczywa w całości na pracodawcy jako płatniku. Interpretacja porządkuje praktykę wielu firm, które dotąd traktowały tego rodzaju benefity niejednorodnie.
ZUS zabiera pieniądze zadłużonym emerytom. Te przygnębiające zmiany zaczęły się w marcu
06 mar 2026

Rosnące opłaty za czynsz, coraz wyższe rachunki za gaz i prąd, coraz droższe leki i lawinowy wzrost cen żywności… dla wielu seniorów to ciężar nie do udźwignięcia. Jedni ciągle zaciskają pasa, inni zaciągają pożyczki. Z danych Krajowy Rejestr Długów wynika, że osoby w wieku emerytalnym są już winne wierzycielom około 5 mld zł. W statystykach widać ponad ćwierć miliona seniorów, którzy mają zaległości. A kiedy sprawa trafia do komornika, pojawia się pytanie. Ile z emerytury można zabrać, a ile musi zostać na życie

REKLAMA

Piec gazowy zamiast kopciucha znów z premią z programu Czyste Powietrze? Rząd może przywrócić dofinansowanie do zakupu i instalacji kotłów gazowych, jest zgoda Unii Europejskiej
06 mar 2026

Zakazu ogrzewania gazem nie ma i długo nie będzie. Czy jednak wróci dofinansowanie do pieców gazowych w programie Czyste Powietrze? Unia Europejska już nie jest temu przeciwna, jednak decyzja w tej sprawie należy do polskiego rządu.
Jaka pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób z niepełnosprawnościami?
05 mar 2026

W ramach działań służących aktywizacji zawodowej, powiatowe urzędy pracy spełniają szczególnie ważne zadania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Szczególne podejście do tej grupy obywateli wynika z potrzeby urealnienia szans na równy dostęp do rynku pracy, a także z obowiązku wspierania rozwoju kompetencji i właściwego dopasowania pracy do potencjału oraz ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia.
Stan techniczny budynku, a stawka podatku od nieruchomości. NSA wskazał, co ma znaczenie
05 mar 2026

Spory dotyczące podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą się nie kończą. Choć Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny i Minister Finansów wskazywali już, jakimi kryteriami należy się kierować dokonując ich opodatkowania, wciąż zapadają nowe wyroki w tego rodzaju sprawach.
Prezes Color Park złoży skargę pauliańską i zapowiada procesy przeciw potencjalnym nabywcom galerii w Nowym Targu
05 mar 2026

Prezes Color Park zapowiada złożenie skargi pauliańskiej przeciwko każdemu potencjalnemu nabywcy galerii oraz wytoczenie procesów cywilnych potencjalnym nabywcom nieruchomości. Sprawa upadłości spółki znalazła się w kręgu zainteresowania nowo powołanego Parlamentarnego Zespołu ds. ochrony praw osób poszkodowanych przez syndyków. Na 11 marca 2026 r. wyznaczono kolejną już licytację nieruchomości.

REKLAMA

Nawet 2759 zł z PFRON. Od marca wyższe dofinansowania [KRYTERIA]
05 mar 2026

Co kwartał zmieniają się kwoty maksymalnych dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. To, jaką dopłatę można otrzymać, zależy od stopnia niepełnosprawności i sytuacji dochodowej. Oto szczegóły!
AI kusi mikroprzedsiębiorców, lecz wielu nie wie, jak zacząć
05 mar 2026

„AI w mikroprzedsiębiorstwach 2025. Potrzeby, praktyka, bariery” to pierwszy w Polsce raport o wdrażaniu sztucznej inteligencji w mikrofirmach. Pokazuje, że choć 3 na 4 przedsiębiorców dostrzega rolę AI, tylko 3,2% ma wysoką wiedzę w tym obszarze. Największą barierą pozostaje luka kompetencyjna – jak przełożyć możliwości technologii na działania biznesowe.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA