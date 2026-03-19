Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Tego urząd skarbowy nikomu nie odpuści. Obowiązuje nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie ma litości

Tego urząd skarbowy nikomu nie odpuści. Obowiązuje nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie ma litości

19 marca 2026, 13:35
Maja Retman
Maja Retman
Urząd skarbowy tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści
Urząd skarbowy tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści
Shutterstock
Shutterstock

Naprawa kranu u sąsiada, sprzedaż własnych wyrobów w internecie, okazjonalne korepetycje czy rękodzieło wykonywane po pracy… taki drobny biznes, dla podreperowania domowego budżetu, można prowadzić legalnie, bez konieczności zakładania firmy. Ale uwaga! Nierejestrowaną działalność gospodarczą fiskus też bierze pod lupę. Obowiązuje bowiem limit przychodów, który zmienił się w 2026 roku. Jeśli ktoś go przekroczy, skarbówka weźmie go w obroty.

Dorabianie zamiast drugiego etatu. Skąd popularność drobnego biznesu

Rosnące koszty życia, wyższe rachunki za energię oraz drożejące produkty spożywcze sprawiają, że coraz więcej Polaków szuka dodatkowych źródeł dochodu. Nie zawsze oznacza to zmianę pracy czy podejmowanie drugiego etatu. Często wybór pada na drobne, okazjonalne zajęcia, takie jak sprzedaż internetowa, niewielkie usługi naprawcze, korepetycje albo działalność rękodzielnicza. Właśnie w takich sytuacjach zastosowanie znajduje działalność nierejestrowana.

Pozwala ona legalnie zarabiać bez zakładania firmy, opłacania składek ZUS i prowadzenia pełnej księgowości. Warunek pozostaje jednak niezmienny: konieczne jest pilnowanie ustawowych limitów przychodów. Ich przekroczenie automatycznie kończy uproszczony model dorabiania.

Ile można było zarobić bez firmy. Zasady obowiązujące wcześniej

Przez długi czas przepisy jasno określały miesięczną granicę przychodów pozwalającą działać bez rejestracji działalności.

– Zgodnie z ustawowymi regulacjami nie trzeba rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75 proc. płacy minimalnej – wyjaśniał Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Jak przypomina ekspert, w 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4 666 zł, co oznaczało limit miesięczny na poziomie 3 499,50 zł. – W konsekwencji w ubiegłym roku można było zarobić nawet 41 994 zł bez rejestrowania działalności – wskazywał Juszczyk.

Ekspert podkreśla, że działalność nierejestrowana jest atrakcyjna przede wszystkim ze względu na ograniczone formalności oraz brak obowiązku opłacania składek ZUS. – Co do zasady, bo jednak przy usługach, należy je odprowadzać – zaznacza Juszczyk. – Działalność taka podlega opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym według skali podatkowej.

Podatek i koszty. Granica, której nie wolno przekroczyć

Choć uproszczona forma działalności daje sporą swobodę, jeden warunek pozostaje absolutnie kluczowy. – Przychody miesięczne nie mogą przekroczyć wyznaczonego limitu – przypomina Piotr Juszczyk.

Jak dodaje, podatnik może jednocześnie uwzględniać ponoszone koszty. – Osiągając maksymalny przychód miesięczny i na przykład koszty rzędu 1 000 zł, de facto dochód będzie w kwocie wolnej od podatku, a więc w 30 tys. A tym samym nie zapłacimy podatku – tłumaczy ekspert.

Jego zdaniem działalność nierejestrowana najlepiej sprawdza się jako forma dorabiania do etatu albo bezpieczny sposób sprawdzenia pomysłu biznesowego przed założeniem firmy. – W mojej ocenie jest to dobry sposób na drobny zarobek, na przykład przy etacie lub na wypróbowanie działalności – dodaje ekspert.

Rewolucja w 2026 roku. Limit już nie miesięczny

Rok 2026 przyniósł jedną z największych zmian w zasadach prowadzenia działalności nierejestrowanej. Podniesiono nie tylko limit przychodów, ale także całkowicie zmieniono sposób jego liczenia. Granica przestała obowiązywać w ujęciu miesięcznym. Od teraz rozliczana jest kwartalnie.

Zgodnie z nowymi przepisami przychody z działalności nierejestrowanej w żadnym kwartale nie mogą przekroczyć 225 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ płaca minimalna w 2026 roku wynosi 4 806 zł, kwartalny limit został ustalony na poziomie 10 813,50 zł.

Dla osób dorabiających oznacza to większą elastyczność prowadzenia drobnego biznesu. – Tym samym w jednym miesiącu będzie można zarobić więcej, w kolejnych zaś mniej. Ważne jedynie, aby suma z całego kwartału nie przekroczyła ustawowo określonego limitu – pisał o nowych zasadach serwis gazetaprawna.pl.

Kto nie może skorzystać. Znaczenie zawieszonej działalności

Nie każdy może prowadzić działalność nierejestrowaną. Przepisy przewidują wyraźne ograniczenie — skorzystać z niej może wyłącznie osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Jak wyjaśniała gazetaprawna.pl, do tego okresu wlicza się również czas zawieszenia firmy. Oznacza to, że przedsiębiorca, który miał działalność formalnie zawieszoną przez ostatnie pięć lat i faktycznie jej nie wykonywał, nadal może przejść na działalność nierejestrowaną.

W 2026 roku w tym zakresie przepisy nie uległy zmianie — pięcioletni okres karencji nadal obowiązuje.

Minimum formalności nie oznacza braku obowiązków

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie muszą wpisywać się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ani zgłaszać działalności do GUS czy urzędu skarbowego. Nie prowadzą również księgi przychodów i rozchodów, nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy ani, co do zasady, podatku VAT.

To duże uproszczenie, szczególnie przy niewielkich i nieregularnych dochodach. Nie oznacza to jednak całkowitego braku obowiązków. W określonych sytuacjach konieczne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży, posiadanie kasy fiskalnej czy wystawienie faktury na żądanie klienta. Uzyskane dochody trzeba także wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36.

Przekroczenie limitu. Co dzieje się dalej

Moment przekroczenia ustawowego limitu przychodów oznacza automatyczne zakończenie działalności nierejestrowanej.

Od tego dnia podatnik ma siedem dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG. Po rejestracji zaczynają obowiązywać wszystkie standardowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym składki ZUS oraz pełne obowiązki wobec fiskusa.

Powiązane
Urzędy skarbowe zabrały się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary
Urzędy skarbowe zabrały się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary
Macie mieszkania z balkonem? Trzeba słono za to płacić. Litości nie będzie
Macie mieszkania z balkonem? Trzeba słono za to płacić. Litości nie będzie
Można odliczyć nawet 4560 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy o tej uldze zapominają
Można odliczyć nawet 4560 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy o tej uldze zapominają
Źródło: INFOR
Infor.pl
Koszt przesyłki zwrotnej do innego kraju UE może zaskoczyć. Kto płaci za odesłanie produktu?
19 mar 2026

Wprawdzie zakupy w sklepach internetowych z innych krajów Unii Europejskiej są dziś równie proste i bezpieczne jak te lokalne, to jednak niektóre szczegóły mogą rodzić wątpliwości. Kto pokrywa koszt odesłania przesyłki? W jakim terminie można odstąpić od umowy? Kilka praktycznych wskazówek przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy UOKiK.
Ceny paliw rosną. Jaki to ma wpływ na realne wynagrodzenia Polaków?
19 mar 2026

Silny wzrost cen paliw obserwowany po ataku Izraela i USA na Iran zwiększy inflację i tym samym ograniczy realny wzrost płac – poinformowali ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS. Podkreślili jednak, że mimo wszystko tempo wzrostu płac będzie wyższe od inflacji.
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?
19 mar 2026

Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Dziś co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Jeszcze 10 lat temu na korepetycje chodził tylko co 7. uczeń. Czy są one realnie potrzebne? Dlaczego tak się dzieje i czy dodatkowe lekcje z korepetytorem to dziś konieczność?
Dlaczego i jak często Polacy wymieniają samochody? Wyniki badania
19 mar 2026

Blisko dwie trzecie badanych kierowców w Polsce zmieniało samochód co najmniej dwa razy w życiu, a głównymi powodami takiej decyzji były wysokie koszty eksploatacji oraz zmieniające się potrzeby gospodarstw domowych - wynika z badania „Auto w rytmie życia”.

REKLAMA

Konflikt na Bliskim Wschodzie a polskie ceny paliw. Co planuje rząd?
19 mar 2026

Po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie rząd analizuje sytuację na rynkach paliw, jeśli ich wysokie ceny będą się utrzymywać, podatki paliwowe mogą zostać obniżone, ale w perspektywie miesięcy a nie dni - wynika z czwartkowej wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
Korzystna interpretacja KIS: prowadzenie projektów IT ze stawką 8,5%
19 mar 2026

Menedżerowie i kierownicy projektów informatycznych rozliczający się w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej mają powód do zadowolenia. Dyrektor KIS potwierdził w interpretacji , że usługi zarządzania projektami IT sklasyfikowane pod kodem PKWiU 70.22.20.0 podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5 proc. a nie wyższą stawką 15%.
Nowoczesny samorząd 2026: 5 wyzwań Smart City - komentarze prawników
19 mar 2026

Nowoczesny samorząd 2026 czyli jaki? Ten rok przyniesie polskim jednostkom samorządu terytorialnego konieczność wdrażania dojrzałych, odpowiedzialnych i zgodnych z prawem rozwiązań Smart City. Oto 5 głównych wyzwań inteligentnych miast wzbogaconych o komentarze prawników.

Czy osoba z niepełnosprawnością ma prawo do bezpłatnych leków? [Zasady 2026]
19 mar 2026

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania w aptece bezpłatnego leku. Prawo to przysługuje bowiem głównie ze względu na wiek. Jakie są aktualne przepisy? Gdzie można szukać dofinansowania do leków i sprzętu?

REKLAMA

Zaostrzone kontrole na granicy Niemiec. Tysiące osób zawróconych od maja
19 mar 2026

Z niemieckich granic zawrócono już 30 tys. osób – od czasu, gdy władzę objął kanclerz Friedrich Merz. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt nie kryje swojego stanowiska: w obliczu wyzwań migracyjnych, rygorystyczne kontrole graniczne są dziś koniecznością.
Już co czwarty polski e-konsument kupuje DIY w sieci
19 mar 2026

Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się szczyt sezonu na prace wykończeniowe i ogrodowe. Według barometru usług w pierwszym kwartale 2025 roku popyt na oferty dotyczące remontu zwiększył się o 36 proc. względem końcówki 2024 roku. Odsetek ten był jeszcze wyższy w przypadku usług budowlanych (+52 proc.) i ogrodniczych (+267 proc.). To stały, coroczny trend, który przekłada się na okresowy skok obrotów marketów budowlanych oferujących produkty DIY (ang. Do It Yourself – zrób to sam), czyli narzędzi, farb, materiałów budowlanych oraz artykułów ogrodowych i dekoracyjnych.
